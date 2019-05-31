В Бурятии произошла трагедия. Надувной аттракцион, на котором играли дети, был поднят ветром и брошен на бетонный тротуар. Пятеро детей в возрасте от трех до семи лет госпитализированы, из них четверо находятся в реанимации. У двоих — переломы костей черепа. И всего этого можно было бы легко избежать, если бы не экономия… Сколько может стоить бетонный блок в сотню килограмм весом?

Ребенок на батуте

Госконтроль предпринимателей

Даже на видео отлично видно, что никакого особо сильного ветра не было, а батут поднялся в воздух из-за своей небольшой массы и огромной парусности. Как успели заметить комментаторы, закреплена была вся конструкция на нескольких автомобильных покрышках, которые не спасли даже от небольшого вихря, абсолютно не способного нанести вред отдельно стоящему человеку, и полетели вместе с батутом.

Реакция властей последовала незамедлительно — в тот же день следственное управление СКР возбудило уголовное дело, лечение детей взял под контроль республиканский минздрав. Глава республики Алексей Цыденов поручил проверить другие подобные объекты в республике. Стоит ожидать также грозные заявления политиков о необходимости очередного ужесточения норм. Впрочем, всё это мы уже не раз видели после гораздо более масштабных трагедий, вроде пожаров в торговых центрах и ночных клубах. Причем причины всех подобных происшествий одинаковы — стремление сократить издержки и тем самым увеличить прибыль.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цветы и игрушки у Представительства Кемерово в Москве после пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

Читайте также: «Недопустимая ситуация»: после ЧП с батутом в Бурятии проверят парки отдыха

К слову, представители администрации города уже поспешили заявить, что никакого разрешения они не выдавали, поскольку это частная территория. Надо думать, что и коммерческую деятельность владельцы аттракциона не вели, а использовали батут для своих частных целей, установив его в одном из самых «проходимых» мест Октябрьского района Улан-Удэ.

Однако здесь интересно даже не то, как именно чиновники и владельцы аттракциона будут этот надувной батут словно мячик перекидывать друг на друга. В конце концов, трагедия эта не первая и, к сожалению, не последняя, как бы страшно это ни звучало.

Бизнес-контроль чиновников

Очевидно, что без жесткого контроля подобные происшествия будут происходить чаще. С другой стороны, государство постоянно заявляет о поддержке бизнеса и необходимости сведения к минимуму различных проверок, мешающих их работе. Трагедия в Улан-Удэ произошла в момент, когда Алексей Цыденов участвовал в совещании во Владивостоке по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства.

А в начале недели глава республики на своей странице в «Фейсбуке» и вовсе назвал предпринимателей главными людьми Бурятии. Для более оперативного решения их проблем он предложил создать чат в мессенджере, в который войдут он сам, некоторые министры и главы контролирующих органов, а также предприниматели. Идея интересная в условиях плохо работающей бюрократической системы и ручного режима управления. Тем более что, по словам самого главы, такие чаты уже показали свою эффективность.

«По вопросу строительства школ и детских садов мы создали группу в WhatsApp, в которую вошли все застройщики, все госструктуры, республиканские министерства, задействованные в строительстве, курирующие зампреды и я лично. И в рамках этой группы идет прямое общение, и я вижу, какие вопросы и проблемы возникают, кто как реагирует и т. д. Оперативность решения вопросов от этого, на мой взгляд, существенно выросла», — написал он.

Egov-buryatia.ru Глава Бурятии Алексей Цыденов во Владивостоке

Но пока проект забуксовал из-за излишнего рвения… чиновников. Группа «Бизнес онлайн» была создана в тот же вечер и вызвала некоторый ажиотаж со стороны предпринимателей, которым рассказали об ограничении в 250 участников. Каково же было удивление наблюдателей, когда на следующий день выяснилось, что в группу записалось 150 государственных служащих!

Читайте также: Прямой чат с бизнесом в Бурятии «утопили» чиновники: 150 к 100

Ситуация странная — неужели профильных министров и начальников контролирующих организаций на небольшую республику столько?! Либо это было своего рода саботирование идеи главы со стороны аппарата. Ведь во что может превратиться данный чат для чиновников? Что бы ни говорил Алексей Цыденов, главными людьми в республике предприниматели вряд ли являются.

Сращивание государства и бизнеса?

Если исключить из предпринимательского сообщества крупный бизнес, в котором непонятно, где заканчивается коммерческое предприятие и начинается госучреждение, окажется, что предприниматели могут делать ровно то, что им разрешено чиновниками. Не законами, поскольку законы, имеющие в большинстве своем запретительный характер, в данном случае являются лишь орудием в руках бюрократии.

И с этой точки зрения понятно, что в ситуации с батутом виноват далеко не только предприниматель, нарушавший правила. Виноват также и чиновник, разрешивший ему это делать, или если не разрешивший, то не воспрепятствовавший этой деятельности. Но признать это крайне сложно.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чиновник

История с чатом показала, как госслужащие будут активно сопротивляться контролю со стороны предпринимательского сообщества самих себя. С другой стороны, контроль предпринимателей усилиями исключительно госаппарата ведет лишь к сращиванию государства и бизнеса. Поскольку в конечном итоге интересы бизнеса и чиновников одинаковые.

Совсем не важно, на каком месте здесь предприниматель — первом или последнем. В той же лесной отрасли, которая, как признают власти, сплошь коррумпирована, первые действуют совместно со вторыми. Подобные примеры любой читатель может вспомнить в своём регионе — в сфере пассажирских перевозок, строительства торговых центров и прочее. И никакой чат или проверки парков отдыха пост-фактум не мешают ни первым, ни вторым продолжить заниматься незаконными вырубками леса или открывать аттракционы, калечащие детей. Поскольку ни в истории с чатом, ни в проверках не видно даже попытки втянуть в этот процесс общество, то есть незаинтересованных лиц. Потому что в конечном итоге это не выгодно ни тем, ни другим.