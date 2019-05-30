«Недопустимая ситуация»: после ЧП с батутом в Бурятии проверят парки отдыха

Улан-Удэ, , 13:58 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал происшествие с надувным аттракционом, в котором пострадали дети, чрезвычайной и недопустимой ситуацией. Все произошло, по его словам, из-за неправильной эксплуатации батута. Слова главы опубликовал на своей странице в соцсети «Фейсбук» его пресс-секретарь Алексей Фишев.

«С учетом того, что у нас наступает летний сезон, когда все дети будут отдыхать, я дал поручение дополнительно проверить все парки отдыха, все аттракционы по всей республике. Проверить систему оповещения в случае резкого изменения или ухудшения погоды. Надо, чтобы такая ситуация не повторилась», — отметил он.

В администрации Улан-Удэ сообщили, что уже создана рабочая группа, которая составит реестр всех батутов, включая размещенные на частных территориях.

«Проверим их техническое соответствие и по результатам примем решение», — заявил исполняющий обязанности главы администрации Игорь Шутенков.

По словам Цыденова, сейчас нужно разобраться, кто ответственен за происшествие, и привлечь их к ответственности «в полной мере». Напомним, в следственном управлении СКР по Бурятии уже возбудили уголовное дело за «оказание услуг, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей».

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Как позже уточнили в пресс-службе управления, на месте происшествия находились шесть опор, выполненных из автомобильных покрышек и бетона.

«Но лишь на трех были обнаружены фрагменты веревок, которыми крепилась надувная конструкция. С остальными опорами, по предварительным данным, батут соединен не был. Следствию в рамках уголовного дела предстоит изучить и проанализировать изъятую техническую документацию, после чего сделать выводы о том, нарушались ли правила эксплуатации батута, соответствовал ли крепеж аттракциона требованиям инструкции по его использованию с учетом веса и парусности изделия», — сообщили в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел днем 30 мая. Порывом ветра надувной батут вместе с игравшими на нем детьми был поднят в воздух на высоту в несколько метров. Пять ребят в возрасте от трех до семи лет пострадали, все они были госпитализированы в детскую клиническую больницу. По словам министра здравоохранения республики Дамбинимы Самбуева, четверо из них находятся в реанимации в тяжёлом состоянии. Двое получили переломы костей черепа.

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