Прямой чат с бизнесом в Бурятии «утопили» чиновники: 150 к 100

Улан-Удэ, , 13:40 — REGNUM В чате WhatsApp «Бизнес онлайн», созданном 27 мая властями Бурятии, большинство участников оказалось чиновниками. По задумке создателей, группа должна была обеспечить более оперативную связь бизнесменов с представителями власти и исключить излишнюю бюрократию.

Однако, как сообщает телеканал «Ариг Ус», в чат вошли около 150 чиновников и порядка 100 предпринимателей. Как ранее объясняли, из-за ограничений мессенджера в чате могут находиться не более 250 человек.

«Но мы сегодня создаем онлайн-приемную, о чем я вчера публично в Facebook написал, и каждый предприниматель может обратиться через нас, через «Деловую Россию», через другие бизнес-объединения, может свой вопрос выставить на эту площадку. Я дал свой личный телефон, могут мне писать по WhatsApp, я буду все вопросы переправлять в эту группу», — рассказал журналистам председатель регионального отделения «Деловой России» Семен Матхеев.

Это фактически означает очередное создание ступенчатой системы, что противоречит идее главы Бурятии Алексея Цыденова. Напомним, он говорил как раз о создании прямого канала связи между республиканским руководством и предпринимателями.

«И в рамках этой группы идет прямое общение, и я вижу, какие вопросы и проблемы возникают, кто, как реагирует и т. д. Оперативность решения вопросов от этого, на мой взгляд, существенно выросла», — объяснял он на примере уже существующих чатов по важным проектам, вроде строительства школ и детских садов.

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Неизвестно, саботировал ли таким образом бюрократический аппарат идею главы… Ведь в случае реализации идеи Алексея Цыденова любой нерасторопный чиновник в столице или районах республики мог попасть под удар из-за жалобы на него. Или, действительно, даже в рамках такого вопроса, как поддержка предпринимателей в небольшом регионе, нельзя обойтись без 150 чиновников?

Как сообщало ранее ИА REGNUM, информация о создании в WhatsApp общего чата с главой региона вызвала большой интерес со стороны предпринимательского сообщества.

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