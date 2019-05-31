В 2015 году, когда самолёт председателя КНР Си Цзиньпина вошёл в воздушное пространство Пакистана, в воздух поднялись восемь истребителей ВВС Пакистана, чтобы сопроводить самолёт китайского лидера. Руководство Пакистана организовало тёплый приём председателя КНР. Во время своего двухдневного государственного визита Цзиньпин объявил о многомиллиардном проекте под названием «Китайско-пакистанский экономический коридор» (КПЭК), который станет частью китайской инфраструктурной инициативы «Один пояс — один путь» и будет связан с крупным пакистанским портом Гвадар, пишет Мухаммад Акбар Нотезай в статье для издания The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Пакистан и Китай

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Ранее Гвадар был изолированным городом в пакистанской юго-западной провинции Белуджистан. Теперь он процветает. После объявления о проекте КПЭК в Гвадар хлынул поток туристов, в том числе журналистов. В прошлом отель Pearl Continental — единственный пятизвездочный отель в округе — находился на грани закрытия. Теперь в нём проживает множество туристов. Но не все обрадовались известию о запуске китайского инфраструктурного проекта. Националисты и подпольные организации «Освободительной армии Белуджистана» (ОАБ) с самого начала выступили против КПЭК на том основании, что данный проект превратит народ белуджей в меньшинство в их собственной провинции. Руководство ОАБ пригрозило террористическими атаками на объекты КПЭК.

Порт Гвадар . Пакистан

У пакистанского руководства были все основания для того, чтобы поверить в угрозы сепаратистов из Белуджистана. В период с 1999 года по 2008 год в результате террористических атак, организованных сепаратистами, в провинции погибло множество китайских инженеров и рабочих. Затем количество атак сократилось. Казалось, что жизнь в Гвадаре вернулась в своё русло. Но после того как председатель КНР объявил о запуске КПЭК, Пакистан задействовал в общей сложности 17 тыс. 177 военных и сотрудников других силовых ведомств для обеспечения безопасности граждан КНР. С тех пор Гвадар превратился в подобие военного городка. В городе находится множество военных и сотрудников полиции. Местные жители уже привыкли к постоянным проверкам на многочисленных контрольно-пропускных пунктах.

Однако полиция мало что сделала для предотвращения нападений. В течение последних нескольких месяцев сообщалось о двух инцидентах в провинции Белуджистан. Первое террористическое нападение произошло 18 апреля. От 15 до 20 одетых в военную форму членов ОАБ, участвовавших в нападении, вывели из общественного автобуса 14 пассажиров и расстреляли их одного за другим. Среди погибших были военнослужащие ВМС Пакистана и сотрудники береговой охраны, которые, с точки зрения ОАБ, являются оккупационными силами.

Затем 11 мая произошло нападение на отель Pearl Continental. Отель расположен на мысе, с которого открывается прекрасный вид на порт и Аравийское море. Pearl Continental пользуется популярностью среди иностранных сановников и расположен недалеко от порта Гвадар, поэтому безопасность отеля находится под особым контролем военных. Тем не менее трём вооруженным нападавшим из «Бригады Маджида» — отряда террористов-смертников в составе ОАБ — удалось прорвать оборону и открыть огонь по находившимся внутри людям. По словам пакистанских чиновников, пять человек — четыре сотрудника отеля, включая трех охранников, и офицер ВМС — погибли.

Нападение на Pearl Continental, в частности, не предвещает ничего хорошего для китайских инвестиций в Белуджистане. Раньше было трудно себе представить, что представители ОАБ смогут осуществить нападение в самом центре города, даже при условии поддержки внутри Гвадара. Теперь никто не может чувствовать себя в безопасности.

В первые несколько лет после своего образования в 2000 году ОАБ в основном совершала нападения на национальные силы безопасности и государственную инфраструктуру. Однако в течение последних нескольких лет лидер ОАБ Аслама Балоч, который был убит в Кандагаре в декабре 2018 года, сосредоточил свою деятельность на организации нападений на китайских граждан и проекты, финансируемые КНР.

Пакистанские власти всегда притесняли народ белуджей. С представителями этого народа никогда не обращались как с равными гражданами Пакистана. Белуджи не имеют равных конституционных, экономических и политических возможностей с остальными гражданами страны. Вот почему некоторые представители этого народа присоединились к мирному протесту, а некоторые — взяли в руки оружие и выступили против пакистанских властей.

Cpl. Daniel Blatter Народ Белуджи

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На данный момент Китай не намерен отступать, поскольку он вложил слишком много средств в Белуджистан. И всё же ситуация становится всё более напряжённой. Подписав меморандум о взаимопонимании в начале 2019 года, Саудовская Аравия теперь планирует строительство нефтеперерабатывающего завода в Гвадаре. Завод будет расположен очень близко к ирано-пакистанской границе. Между тем у Ирана есть территориальные претензии в отношении Мекрана — полупустынной прибрежной полосы, расположенной вдоль побережья Аравийского моря, на которой находится Гвадар. Иран хочет получить доступ к Мекрану за счёт выстраивания связей с сепаратистами Белуджистана.

Учитывая вероятность эскалации региональной напряжённости между Ираном и Саудовской Аравией на территории Пакистана, а также дальнейшие атаки ОАБ против инфраструктурных объектов КНР, у проекта КПЭК могут возникнуть серьёзные проблемы. Исламабаду стоило бы позаботиться о выстраивании крепких отношений с народом белуджей, превратив его в сторону, заинтересованную в развитии порта Гвадар. Это могло бы способствовать успеху проекта КПЭК. Но, к сожалению, Исламабад всегда считал, что народ белуджей — это проблема, с которой нужно бороться. Вероятно, даже рост насилия не сможет изменить позицию Исламабада.