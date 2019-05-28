В 1980-х годах США изображали Японию как самую большую экономическую угрозу для Вашингтона, не только из-за обвинений в краже американской интеллектуальной собственности, но и из-за опасений в отношении валютных манипуляций, государственных программ поддержки промышленных предприятий, опустошения американской промышленности и огромного двустороннего торгового дефицита. В рамках противостояния с США Япония всё же пошла на уступки. Ей пришлось заплатить за это высокую цену: почти три «потерянных» десятилетия экономической стагнации и дефляции. Сегодня аналогичное противостояние разворачивается уже между США и КНР, пишет Стивен Сэмюэл Роуч в статье для издания The Project Syndicate.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

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У Японии и Китая есть кое-что общее: они стали жертвами привычки США делать других козлами отпущения за собственные экономические проблемы. Так же как и Япония в 1980-х, Китай сегодня стал жертвой всё более коварных макроэкономических дисбалансов в США. В обоих случаях резкое сокращение внутренних сбережений в США породило большой дефицит текущего счёта и торгового баланса, создав почву для битв с двумя азиатскими экономическими гигантами с разницей в 30 лет.

Когда бывший президент США Рональд Рейган вступил в должность в январе 1981 года, уровень внутренних сбережений США составлял 7,8% от национального дохода, а текущий счёт был в основном сбалансирован. В течение двух с половиной лет, благодаря дико популярной политике Рейгана по снижению налогов, уровень внутренних сбережений упал до 3,7%, а текущий счёт и баланс торговли товарами качнулись в сторону хронического дефицита. Поэтому США сами виноваты в том, что столкнулись с торговыми проблемами. Тем не менее администрация Рейгана так и не признала свою ответственность. Вместо этого вина была возложена на Японию, на которую в первой половине 1980-х годов приходилось 42% дефицита торгового баланса США.

Archives.gov Рональд Рейган

Перенесемся на 30 лет вперед, и мы увидим поразительное сходство. Однако, в отличие от Рейгана, президент США Дональд Трамп не унаследовал экономику США с достаточным уровнем сбережений. Когда Трамп вступил в должность в январе 2017 года, чистая ставка внутренних сбережений составляла всего 3%, что значительно ниже половины аналогичной ставки в начале эпохи Рейгана. Но, как и его предшественник, который красноречиво воскликнул о новом «Утре в Америке», Трамп также приступил к сокращению налогов, на этот раз, чтобы «Снова сделать Америку великой».

Когда правительства позволяют подделывать или копировать американскую продукцию, они крадут будущее у США, поэтому это нельзя назвать свободной торговлей, заявил Рейган после подписания соглашения «Плаза» в сентябре 1985 года. Сегодняшняя ситуация — это ремейк «фильма» 1980-х годов, только вместо голливудской кинозвезды в главной роли выступает президент США, который избрал себе нового злодея вместо Японии.

Результатом политики Трампа стало предсказуемое увеличение дефицита федерального бюджета на фоне циклического всплеска частных сбережений. В результате чистый внутренний уровень сбережений фактически снизился до 2,8% от национального дохода к концу 2018 года, при этом дефицит текущего счёта достиг уровня в 2,6% ВВП, а внешнеторговый дефицит — 4,5% в конце 2018 года.

Теперь Китай взял на себя роль, которую играла Япония в 1980-х годах. На первый взгляд Китай представляет более серьёзную угрозу. В конце концов, на долю Китая приходилось 48% торгового дефицита США в 2018 году, а на долю Японии в первой половине 1980-х годов — 42%. Но нынешняя ситуация оказалась более запутанной, потому что в 1980-х годах практически не было нынешних глобальных цепочек поставок. Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Всемирной торговой организации (ВТО), около 35−40% двустороннего торгового дефицита США и Китая приходится на компоненты, сделанные за пределами Китая, но собранные и отправленные в США из Китая. Это означает, что произведённая в Китае часть сегодняшнего торгового дефицита США на самом деле меньше, чем доля Японии в 1980-х годах.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар. Юань

По иронии судьбы, Трамп поручил вести торговую битву с КНР своему торговому представителю Роберту Лайтхайзеру — ветерану торговых битв с Японией в 1980-х годах. К сожалению, Лайтхайзер также не замечает макроэкономических проблем США, как и при администрации Рейгана.

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Никто не замечает того, что испытывающая нехватку сбережений экономика США сталкивается с жёсткими макроэкономическими проблемами по вполне уважительной причине: в Соединённых Штатах просто нет электората, который поддержал бы сокращение торгового дефицита путём сокращения бюджетного дефицита и повышения внутренних сбережений.

White House Роберт Лайтхайзер

США хотят всё и сразу, включая систему здравоохранения, которая поглощает 18% ВВП страны, оборонные расходы, которые превышают семь крупнейших военных бюджетов мира, вместе взятые. Также США хотят снизить налоги, из-за чего доходы федерального правительства упали до 16,5% ВВП, что значительно ниже аналогичного среднего показателя за последние 50 лет (17,4%).

Нынешний торговый ремейк, мягко говоря, приводит в замешательство. В очередной раз США обнаружили, что гораздо легче нанести удар по кому-нибудь другому — Японии или Китаю, — чем жить по средствам. Однако на этот раз развязка может оказаться совсем иной.