Global Times: Действия США представляют угрозу для всего мира

Александр Белов, , 07:00 — REGNUM

Как сообщили СМИ, американские технологические компании, такие как Google, Intel и Qualcomm, а также Xilinx, разорвали с Huawei соглашения о поставках. Нет никаких сомнений в том, что китайский технический гигант столкнулся с серьёзным давлением, однако он полон решимости противостоять этому давлению, пишет Шень И в статье для китайского издания The Global Times.

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Предсказания не оправдались. Всегда считалось, что как только технологически развитая страна введёт санкции против своего менее развитого конкурента, у него не останется иного выбора, кроме как немедленно сдаться.

В настоящий момент Huawei готовит ответные меры. Во-первых, у компании есть резервный план действий. Компания Huawei создала дополнительные запасы компонентов на случае, если поставки из США будут заблокированы. Во-вторых, накопленных запасов Huawei хватит, чтобы выстоять в течение 6−12 месяцев. В течение этого периода американские компании, которые приостановили поставки своей продукции Huawei, также понесут крупные финансовые потери.

Прекращение поставок компании Huawei будет иметь катастрофические последствия для развития глобальной сети 5G. США тянут на дно глобальные сети 5G, руководствуясь собственными интересами, чтобы защитить их так называемую национальную безопасность. Гегемония — это самая большая угроза для глобальных цепочек поставок. В эпоху глобализации любой современной промышленности приходится опираться на глобальные цепочки поставок, которые появились благодаря максимизации выгод.

Чтобы обеспечить бесперебойную работу глобальных цепочек поставок, каждый должен согласиться с тем, что никто не может угрожать безопасности и стабильности глобальных цепочек поставок в своих собственных интересах. Таковы правила игры. Если США решили нарушить это правило, как после этого вообще можно доверять американским компаниям? Другие страны всё ещё пользуются передовыми американскими технологическими продуктами. Однако где гарантии того, что в один прекрасный момент та или иная страна не превратится в угрозу для США? В настоящее время Пекин не представляет реальной угрозы для Вашингтона, но администрация президента США Дональда Трампа считает иначе.

Глобальная индустрия 5G и все страны мира сталкиваются с одной и той же проблемой: как обеспечить безопасность глобальных цепочек поставок? Существует два варианта. Во-первых, никогда не идти против США. Во-вторых, попытаться вообще исключить такую безответственную страну, как США, из этой экономической отрасли. В контексте развития инфраструктуры 5G шаги, предпринятые США против КНР, сделали их врагом для остального мира. То, что делают США, представляет угрозу для всего мира.

Прекращение поставок Huawei окажет негативное влияние и на США. Вашингтон понесёт финансовые потери, поскольку ведение бизнеса с Huawei может принести выгоды, которые просто не сопоставимы с теми выгодами, которые американские компании могут получить благодаря сотрудничеству с любимы другими компаниями.

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Кроме того, США подорвали свою деловую репутацию, что может иметь негативные последствия в будущем. Например, при выборе между более продвинутой американской компанией и менее продвинутой неамериканской, выбор могут сделать в пользу неамериканской компании из-за её надёжности, поскольку она никогда не позволит себе прекратить поставки.

США злоупотребляют своим стратегическим капиталом, который они копили на протяжении десятилетий. Действия Трампа могут создать проблемы для будущих поколений американских граждан: как они смогут убедить остальной мир в том, что американские инновации безопасны?

В ближайшем будущем Вашингтон может продолжить расправу над Huawei, но китайский технологический гигант — это не та компания, которую стоило бы разрушать. Если рухнет Huawei, победителей не будет — только проигравшие. В ходе кампании по давлению на Huawei США также будет не сладко. Окончательная победа, безусловно, будет за Китаем, но ему придётся запастись немалым терпением и решимостью.