Профицит текущего счёта Китая снова оказался в центре внимания мировой общественности на фоне стремлений США сократить свой двусторонний торговый дефицит с КНР. Однако реальность заключается в том, что профицит текущего счёта Китая значительно снизился по сравнению с пиковыми значениями во время мирового финансового кризиса 2007−2008 годов, пишет Алисия Гарсия-Эрреро в статье для издания Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Китая

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С точки зрения Китая, более узкий баланс текущего счёта может быть полезен, поскольку он может снизить озабоченность остального мира относительно экспортной машины Китая. Однако здесь есть несколько минусов, включая снижение способности Китая реагировать на неожиданные потрясения, поскольку процесс накопления валютных резервов за счёт торгового профицита может остановиться, что может даже привести к сокращению валютных резервов. Большинство западных экономистов утверждают, что Китай обладает огромными валютными резервами, однако китайское руководство точно так не считает, особенно учитывая торговую напряжённость с США и ряд сопутствующих рисков.

Xinhua Доллар и Юань

Помимо продолжающегося сокращения профицита текущего счёта Китая, стремление США сократить положительное сальдо торгового баланса КНР придаёт еще больший вес мнению о том, что профицит текущего счёта Китая — это вопрос прошлого и следует ожидать роста структурного дефицита в будущем.

Однако это предсказание может и не сбыться. Наиболее очевидной причиной этого, по крайней мере в краткосрочной перспективе, станет срыв торговых переговоров между США и КНР. С другой стороны, существует ряд причин, связанных с самой природой сократившегося профицита текущего счёта Китая, которые могут привести к развороту текущей тенденции в сторону увеличения профицита.

Фактически торговля товарами способствовала сокращению положительного сальдо текущего счёта КНР менее чем на одну треть, всё остальное пришлось на сферу услуг. Растущий дефицит в сфере туризма, по-видимому, легко объяснить тем, что огромное число китайских туристов посещает зарубежные страны, но это ещё не полная картина. Анализ статистических данных показывает, что обнародованные расходы Китая на туризм связаны не только с чисто туристическими расходами. Похоже, что большая часть дефицита КНР в сфере туризма — это прямое бегство капитала за рубеж. Ряд граждан КНР стремится обойти существующие ограничения на движение капитала. Таким образом, в конечном счёте Пекин может принять меры по сокращению расходов на туризм, если ему не удастся привлечь достаточный объём капитала для противодействия сокращению сальдо текущего счёта. Другими словами, туризм является очевидным источником неучтённого оттока капитала, объём которого эквивалентен более чем половине положительного сальдо внешней торговли товарами. Этот отток капитала может быть ограничен, чтобы увеличить положительное сальдо текущего счёта.

В долгосрочной перспективе высокий объём сбережений позволит Китаю сохранить профицит текущего счёта. Однако в последние годы уровень внутренних сбережений столкнулся с нисходящим трендом. Рост корпоративных сбережений замедлился. В последнее время замедление роста доходов домашних хозяйств, переход к модели роста, ориентированной на потребление, и укрепление системы социального обеспечения также способствовали сокращению сбережений домохозяйств. Наконец, снижение государственных сбережений Китая обусловлено более медленным ростом бюджетных доходов и частой необходимостью стимулирования экономики на фоне всё более низкого потенциального роста.

В дальнейшем все вышеперечисленные структурные факторы сохранятся, что в принципе должно подтолкнуть текущий счёт в направлении дефицита. Однако сторонники данной точки зрения считают, что уровень инвестиций в Китае по-прежнему останется высоким, но с этим можно не согласиться. Фактически высокий уровень инвестиций поддерживался искусственно за счёт последовательных стимулирующих мер.

Markgraf-Ave Инвестиции

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Государственные инвестиции играют важную роль каждый раз, когда объём частных инвестиций снижается из-за ухудшения экономических перспектив. В начале 2019 года Китай вновь прибегнул к стимулирующим мерам, что объясняет коррекцию профицита текущего счёта в сторону дефицита, но в дальнейшем объём государственных инвестиций может снизиться, поскольку доходность активов продолжает падать. Другими словами, снижения баланса текущего счёта можно ожидать в 2019 году, но не позднее, поскольку нельзя вечно поддерживать искусственно высокий уровень инвестиций.

Таким образом, сокращение расходов на туризм может привести к развороту текущей тенденции в сторону увеличения профицита текущего счёта КНР. Также возможно снижение инвестиций в будущем, конечно, это не сулит ничего хорошего для потенциала КНР, но это объясняет, почему широко ожидаемый дефицит текущего счёта Китая может оказаться временным явлением. В будущем следует ожидать V-образного подъёма баланса текущего счёта КНР. Однако американским торговым переговорщикам, работающим с Китаем, это может не понравиться.