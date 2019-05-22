American Conservative: Израиль и Болтон начали мошенническую игру?

Максим Исаев, , 08:20 — REGNUM

Команда президента США Дональда Трампа по национальной безопасности продолжает сливать «разведданные» об иранских угрозах, пытаясь оправдать эскалацию напряжённости в отношениях с Ираном, включая отправку авианосной группы в Персидский залив. Но если детально разобраться в данном вопросе, то становится ясно, что советник по национальной безопасности США Джон Болтон и другие высокопоставленные должностные лица пытаются навязать обществу недостоверные разведданные. Всё это можно сравнить с мошенническим ходом, предшествовавшим войне в Ираке, пишет Гарет Портер в статье для издания The American Conservative.

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Есть также убедительные доказательства того, что Израиль играет ключевую роль в нынешнем обмане. Этот обман стал прикрытием не только для наращивания военного присутствия США в регионе, но и для расширения списка непредвиденных обстоятельств, которые могут быть использованы для оправдания военной конфронтации. В своём заявлении 5 мая Болтон подчеркнул, что отправка авианосной группы в Персидский залив «пошлёт ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, любое нападение на интересы Соединённых Штатов или на интересы наших союзников будет встречено с неумолимой силой».

Однако Белый дом не привёл никаких убедительных разведданных, которые могли бы оправдать действия Вашингтона. Все последние утечки «новых» разведданных, публикуемых в СМИ, скорее говорят о преднамеренном и грубом искажении реальных фактов.

Как сообщило издание The Washington Post 15 мая, Пентагон и сотрудники разведки указали на три возможные угрозы со стороны Ирана. Во-первых, говорилось об информации, которая якобы указывает на то, что Иран угрожает дипломатическим объектам США в иракских городах Багдаде и Ирбиле. Затем было сказано о том, что США опасаются ракетных установок на небольших иранских судах в Персидском заливе. В-третьих, было указано на директиву иранского верховного лидера Али Хаменеи, которую он направил Корпусу Стражей Исламской революции (КСИР) и иранским военным подразделениям. По мнению Вашингтона, эта директива представляет потенциальную угрозу для военного и дипломатического персонала США.

Ни одно из вышеперечисленных утверждений не было подкреплено достоверными доказательствами того, что действия Ирана представляют реальную угрозу. Каждый раз просто ссылались на официальную озабоченность США в отношении иранских угроз.

СМИ уже давно муссируют историю о небольших иранских лодках с ракетными установками. Более пристальное изучение данного вопроса показывает, что это полностью искусственная конструкция. Многочисленные новостные каналы сообщают, что в основе истории о ракетных установках лежат спутниковые снимки небольших рыболовецких лодок, которые перевозили ракеты. В ABC News сообщили, что эти фотографии были «сделаны американской разведкой» в районе иранского порта Чахбехар. Говорилось о том, что эти рыболовецкие лодки подконтрольны КСИР и их могут использовать против кораблей ВМС США.

Однако в использовании этих рыболовецких лодок против кораблей США нет никакого смысла. Во-первых, как отметил независимый эксперт по ядерному оружию Фабиан Хинц, у КСИР должны быть специальные пусковые установки, которые позволили бы запустить ракеты с рыболовецких судов. Для создания таких установок нужны обширные испытания, однако ничего подобного до сих пор не наблюдалось. Во-вторых, рыболовецкие суда КСИР просто не нужны, потому что у Ирана уже есть внушительный арсенал противокорабельных крылатых ракет наземного базирования, обладающие необходимым радиусом действия. Эти наземные противокорабельные комплексы гораздо менее уязвимы, чем любые самодельные пусковые установки на рыболовецких судах, поскольку они спрятаны в подземных базах или замаскированы под грузовики. По мнению Хинца, фотографии с ракетами на рыболовецких судах, скорее всего, просто говорят о том, что Тегеран перевозил оружие на один из иранских островов в Персидском заливе, где расположены противокорабельные ракетные комплексы.

Откуда вообще появилась мысль о том, что Иран может использовать рыболовецкие суда против американских кораблей в Персидском заливе? Ни одно СМИ не указывает на то, что директор ЦРУ Джина Хаспел или директор Национальной разведки Дэн Коутс предоставили такую информацию. Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн не уточнил источник информации, когда 8 мая заявил членам сената, что высокопоставленные должностные лица администрации получили 3 мая «очень достоверные разведданные».

Однако репортаж ведущего израильского корреспондента Барака Равида содержит доказательства, указывающие на то, что именно Израиль предоставил первоначальную информацию о трёх иранских угрозах. Равид сообщает, что израильская делегация во главе с советником по национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом встретилась с Болтоном и другими должностными лицами национальной безопасности США в Белом доме 15 апреля и передала им «информацию о возможных иранских заговорах против США или их союзников в Персидском заливе». Болтон подтвердил встречу с Бен-Шаббатом, написав об этом в Twitter, однако не предоставил информации о том, что именно обсуждалось в ходе встречи.

При этом высокопоставленные израильские источники Равида в конечном счёте признали, что израильский Моссад действительно не знает, что Иран намерен делать. Это очевидное объяснение того, почему американские чиновники так и не хотели раскрывать происхождение информации, которую они преподнесли как «разведданные». Всё это также подтверждают слова одного из представителей Пентагона, который заявил журналу Newsweek о том, что спутниковые снимки рыболовецких судов с ракетами были «предоставлены американским чиновникам Израилем».

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Заявление Болтона от 5 мая, в котором говорится о готовности США предпринять ответные меры в случае нападения иранских или проиранских сил «на интересы Соединённых Штатов или наших союзников», расширило диапазон возможных сценариев, оправдывающих нападение на Иран. Это заявление Болтона представляет собой крупную уступку Израилю и Саудовской Аравии, у которых теперь появился мотив для того, чтобы спровоцировать атаки ХАМАС в секторе Газа или хуситов в Йемене. Вся эта история с «разведданными» является частью опасной игры Болтона, в которой Израилю, по-видимому, отведена решающая роль.

Уже появились признаки противодействия Пентагона попыткам подтолкнуть США к войне с Ираном. Один из представителей Пентагона заявил журналу Newsweek в конце прошлой недели, что необходимо опасаться попыток, направленных на оправдание «иракской войны 2.0». Военный чиновник добавил, что гражданам США нужно вспомнить, какие разведанные были предоставлены в преддверии вторжения в Ирак, и сравнить их с нынешними «разведданными».