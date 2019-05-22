Atlantic Council: У Терезы Мэй остался последний шанс

Александр Белов, , 08:14 — REGNUM

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обнародовала 21 мая проект нового соглашения о выходе Великобритании из состава Европейского союза, очень похожий на предыдущие соглашения, которые британский парламент уже отверг три раза, пишет Джон Робертс в статье для издания Atlantic Council.

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В новом варианте соглашения было сделано несколько уступок Лейбористской партии по двум основным требованиям: Таможенному союзу с ЕС и необходимости проведения нового референдума. Данные требования были выдвинуты Лейбористской партией в ходе недавних межпартийных переговоров. Новое соглашение также содержит в себе предыдущие обещания Мэй о включении положений, предусматривающих согласование прав трудящихся и защиты окружающей среды с правами ЕС.

Но в том-то и загвоздка. Соглашение не предусматривает жёстких обязательств правительства в отношении Таможенного союза или второго референдума. Речь идёт лишь о том, что парламент получит возможность рассмотреть данные вопросы. Но для того чтобы парламент обсудил эти вопросы, он сначала должен одобрить соглашение, после чего парламентарии смогут приступить к предметному обсуждению условий соглашения. Даже в этом случае нет никаких гарантий того, что лейбористы смогут заручиться поддержкой парламентского большинства, чтобы поддержать свои требования.

К тому же проект нового соглашения был опубликован в неподходящий момент. Мэй сделала своё заявление в тот же день, когда руководство британской сталелитейной корпорации British Steel сообщило о том, что ему нужна чрезвычайная государственная помощь в размере $38 млн, чтобы спасти корпорацию от банкротства. Предприятие может стать первой жертвой Брексита, но, возможно, далеко не последней.

Более того, каждая увертюра Мэй в адрес Лейбористской партии в попытке завоевать поддержку со стороны лейбористских депутатов уменьшает поддержку в её собственной партии, особенно в наиболее радикальном крыле Консервативной партии, представители которого выступают за выход из ЕС без какого-либо соглашения.

С другой стороны, лидер лейбористов Джереми Корбин сделал следующее заявление в отношении соглашения Мэй: «Это в основном переосмысление того, что обсуждалось ранее, там не предусмотрено никаких фундаментальных шагов по выравниванию рынка или Таможенному союзу или защите прав».

Последовательный сторонник жесткого Брексита Джейкоб Рис-Могг, возглавляющий крупнейшую фракцию консерваторов, выступающих за выход из ЕС без соглашения, заявил, что условия, предложенные Мэй, оказались ещё «хуже, чем раньше». Бывший лидер Консервативной партии Иан Дункан Смит заявил, что новое соглашение позволит ЕС сохранить контроль над судьбой Великобритании.

Мэй планирует вынести соглашение с ЕС на голосование в начале июня, возможно, 7 июня, сразу после государственного визита президента США Дональда Трампа и её собственного визита в Нормандию по случаю 75-летней годовщины со дня высадки войск союзников.

Во всяком случае, все попытки премьер-министра Великобритании внести больше ясности в соглашение о Брексите, похоже, сделали предмет соглашения более туманным, чем когда-либо. Мэй не предложила полноценного Таможенного союза, вместо этого предусмотрена возможность временного действия Таможенного союза. Но как долго всё это будет продолжаться, особенно учитывая тот факт, что дни политической карьеры Мэй сочтены?

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Таким образом, суть нового соглашения о выходе Великобритании из ЕС, опубликованного 21 мая, заключается в том, что в начале июня Мэй в очередной раз не сможет заручиться поддержкой парламента. Через несколько дней (или даже часов) после этого будет объявлена дата выборов нового лидера Консервативной партии. Британские парламентарии дальше продолжат разрываться между двумя вариантами: выйти из ЕС без соглашения или провести новый референдум, чтобы посмотреть, не изменилось ли мнение британского электората по поводу выхода Великобритании из ЕС.

Однако учитывая высокую непредсказуемость ситуации, сложившийся в Великобритании, в любой момент между сегодняшним днём и 31 октября — новой окончательной датой выхода Великобритании из ЕС — сохраняется возможность того, что события станут развиваться по принципиально иному сценарию.