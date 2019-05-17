Как вы думаете, какое из многочисленных подразделений оборонного ведомства США является самым крупным? Может быть, это армия, даже несмотря на сокращение численности войск после окончания войны в Ираке и вывода крупного контингента войск из Афганистана? Или ВМФ, для которого конгресс приготовил новую партию авианосцев, подводных лодок и многое другое? Как насчёт ВВС, которые должны получить более 1 тыс. 700 современных истребителей F-35? Может быть, самым многочисленным формированием оборонного ведомства является корпус морской пехоты, которая чудесным образом трансформировалась в сухопутные силы? Ответ: ни то, ни другое, ни третье. Самый многочисленный штат сотрудников Пентагона — это не военные, а так называемые «белые воротнички», т. е. гражданские сотрудники, численность которых достигла 776 тыс., пишет Тобин Харшоу в статье для издания Bloomberg.

Пентагон

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Эти гражданские служащие играют решающую роль в обороне страны, начиная с планирования политики на самом высоком уровне, заканчивая распределением сотен миллиардов долларов в год на обеспечение войск, медицинское обслуживание солдат и многое другое.

По мнению издания The Foreign Policy, эти гражданские служащие представляют собой «наименее серьёзную и наиболее деморализованную часть сотрудников, которые не собираются слишком долго задерживаться на своем месте». Многое изменилось с тех пор, когда гражданские сотрудники Пентагона думали, что работа в Пентагоне — это работа на всю жизнь. Несмотря на то, что текучесть кадров в Пентагоне не достигла критического уровня, она всё же затронула некоторые из наиболее важных отделов. Например, более 4 тыс. гражданских специалистов в сфере кибертехнологий сбежали из Пентагона в 2018 году. Согласно данным Центра новой американской безопасности, в период с сентября 2016 года по сентябрь 2018 года количество сотрудников Пентагона, «которые находились на федеральной службе от пяти до девяти лет, сократилось на 24%».

Одной из главных проблем является неспособность министерства обороны США предоставить своим гражданским сотрудникам такие же социальные гарантии и столько же возможностей для продвижения по карьерной лестнице, как и сотрудникам в военной форме. Вот неполный список преимуществ, которыми могут воспользоваться американские военные:

возможность получить образование в лучших университетах страны;

обучение в Университете национальной обороны (УНО) и многочисленных военных училищах (лишь немногочисленное количество гражданских сотрудников могут пройти обучение в УНО);

предоставление ипотечных кредитов и страхование жизни на выгодных условиях;

предоставление, возможно, одних из самых лучших медицинских услуг в мире. Наличие специальной системы госпиталей;

доступ к недорогим продуктам питания и другим товарам в рамках специальной системы обмена даже после ухода из армии;

право на получение 50% от своего жалования в качестве пенсии, если военнослужащий прослужил в армии не менее 20 лет;

широкий спектр специальностей — от механиков до лётчиков и ядерщиков — предоставляет военным возможность найти высокооплачиваемую работу в частном секторе.

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Для гражданских служащих льготы, предоставляемые Пентагоном, выглядят, мягко говоря, менее привлекательными: оплата проезда и проживания, 13 дней отпуска в год по причине болезни, сверхурочная работа по воскресеньям и другие социальные гарантии, которые большинство рабочих могут получить в частном секторе.

Некоторые могут заявить, что такая разница в социальных гарантиях является оправданной, поскольку военная служба связана с риском для жизни и здоровья. Однако Пентагон задействовал так много гражданских служащих, что от качества их работы зависят практически все аспекты деятельности войск и, следовательно, безопасность граждан США. Далеко не все гражданские служащие просто сидят в своих офисах, тысячи из них находились на передовой в Афганистане и Ираке.

В последние годы общее количество гражданских должностей оставалось неизменным или даже увеличилось по мере сокращения некоторых секторов услуг. Но текучесть кадров требует постоянного проведения дорогостоящих образовательных курсов для новых сотрудников. Ситуация ухудшилась с тех пор, когда в 2012 году были установлены бюджетные ограничения на военные расходы, что привело к массовой остановке найма новых гражданских сотрудников.

Как Пентагон мог бы поднять моральных дух своих гражданских сотрудников и сократить уровень текучести кадров? Конечно, оборонное ведомство не может просто взять и заставить гражданских служащих проходить службу установленное количество лет. С другой стороны, Пентагон также не может себе позволить предоставить гражданским служащим точно такой же пакет социальных гарантий, как и военным, это связано с непомерными расходами. Однако есть и менее затратные способы улучшить ситуацию.

U.S. Army Американские солдаты

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Во-первых, в Пентагоне должны признать, что одна из серьёзных проблем, с которыми он сталкивается, заключается в бюрократической неэффективности гражданских служащих. Во-вторых, в Пентагоне должны научиться на раннем этапе выявлять людей с управленческим потенциалом, поскольку многие гражданские работники получают повышение, не имея необходимого управленческого опыта. Как показал частный сектор, больше шансов на успех у тех, кто проявляет управленческий потенциал на раннем этапе своей карьеры. В-третьих, в настоящий момент Пентагон практически не может избавиться от своих наименее продуктивных сотрудников, а замораживание набора новых кадров парадоксальным образом заставляет оборонное ведомство держаться за своих малоэффективных сотрудников, чтобы хоть кто-нибудь выполнял необходимую работу. В-четвертых, министерство обороны должно расширить возможности для карьерного роста. Служащие должны видеть чёткий путь продвижения по службе на основе результатов работы.

Раньше вступление в Пентагон рассматривалось как вступление в духовных орден. Сейчас, если оборонное ведомство не может предоставить карьерные возможности, конкурентоспособные с частным сектором, не стоит удивляться тому, что гражданские служащие начинают уходить в частный сектор.