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Foreign Policy: США следовало бы поучиться на ошибках Османской империи

Политика

Современные Соединённые Штаты могли бы извлечь несколько важных уроков из истории упадка Османской империи

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Foreign Policy: США следовало бы поучиться на ошибках Османской империи
Иван Шилов © ИА REGNUM
США

Александр Белов, 16 мая 2019, 08:22 — REGNUM  

Работы консервативного историка Бернарда Льюиса содержат пророческое предупреждение об упадке Соединённых Штатов, если просто взять всё то, что он писал об Османской империи, и перенести на современные США, пишет Николас Данфорт в статье для издания The Foreign Policy.

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Льюис является автором таких работ, как «Возникновение современной Турции» или «Что пошло не так?». Льюис является, наверное, одним из самых известных и самых критикуемых учёных, занимающихся историей Османской империи. Его поддержка Израиля и войны в Ираке, а также уверенность в том, что все проблемы исламского мира проистекают из неудавшейся модернизации, породили множество споров. Часто складывалось впечатление, что критики США и Османской империи начинают выступать против друг друга. Возможно, поэтому мало кто обратил внимание на то, что современные Соединённые Штаты могли бы извлечь несколько важных уроков из истории упадка Османской империи.

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Османские войска после сдачи Иерусалима . 1917
Османские войска после сдачи Иерусалима . 1917

Действительно, политика идеологически ослеплённых османских государственных деятелей, столкнувшихся с меняющимся миром, кажется сходной с ситуацией, которая сложилась в Вашингтоне в 2019 году. Начиная с XVI века радикальные геополитические изменения привели к постепенному смещению центра экономической и военной мощи от Османской империи в направлении её европейских соперников. Как утверждает Льюис, догматическое мировоззрение османской элиты не позволило ей увидеть сущность происходивших процессов. Когда османская элита наконец признала то, что она столкнулась с серьёзными проблемами, она, тем не менее, пришла к выводу, что корень всех бед кроется в моральном аспекте, а не в структурных недостатках. Османская империя попыталась укрепить свою приверженность традиционным ценностям и устоявшимся убеждениям, поскольку именно они были источником её успеха. Таким образом, для великого визиря XVI века Лютфи-паши или османских политических деятелей XVII века причина слабости Османской империи всегда крылась в отпадении от традиций, а выход заключался в возвращении «старых добрых времён». Льюис обнаружил, что османская элита винила в своих бедах некий общий моральный или духовный упадок. Османская элита все своё внимание сосредоточила на симптомах, а не на реальных источниках проблем.

Однако спустя несколько столетий история, похоже, повторяется вновь. Конечно, в современных США хватает и лицемерия, и коррупции, и многие жаждут возвращения «старых добрых времён». Однако интересный момент заключается в том, что призывы к моральному обновлению традиционно были характерны для консервативных сил, а теперь они исходят с другой стороны политического спектра.

В недавней статье Atlantic Council об американском дипломате Ричарде Холбруке Джордж Пэкер решил напомнить читателям о том, насколько вдохновляющими могут быть ценности «золотого века» США. Пэкер заявил, что на смену серьёзности и чувству ответственности Холбрука, свойственным для периода Холодной войны, пришёл духовный упадок, который начался в 1998 году. «Мы стали слабовольными, самодовольными и эгоцентричными… Наши лидеры уверовали в то, что теперь они могут позволить себе рвать друг друга на части… Постепенно, сначала очень незаметно мы стали терять веру в себя», — пишет Пэкер. Однако стоит подчеркнуть, что единственный вывод, который можно сделать из статьи Пэкера, заключается в том, что если бы США каким-то образом удалось сохранить уверенность в себе, мир пошёл бы по другому пути. С этой точки зрения получается, что корень всех бед заключается не в том, что проблемы, с которыми столкнулись США, заставили их усомниться в себе, а в том, что это сомнение привело к проблемам.

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Сенат США и задумавшаяся статуя
Сенат США и задумавшаяся статуя

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Отправной точкой должен стать трезвый взгляд на происходящее. Необходимо признать то, что общенациональная толерантность к коррупции и растущая бесхозяйственность в международных делах — это всего лишь симптомы. Это признание стало бы первым шагом на пути решения проблем. Льюис считал, что если бы османские лидеры обладали бы достаточной интеллектуальной беспристрастностью и были бы искренни перед самими собой, они смогли бы своевременно разобраться в истинных проблемах империи, поэтому всё могло бы обернуться для них гораздо лучше. У современных «визирей» Соединённых Штатов пока ещё есть время попробовать всё исправить.

regnum author Александр Белов
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Внутренняя политика и политическая борьба в США
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