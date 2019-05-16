Bloomberg: Угрозы США в адрес ЕС могут перерасти в торговую войну

Максим Исаев, , 07:59 — REGNUM

США, похоже, намереваются повысить оборонные требования, которые они предъявляют европейским союзникам. Такое развитие событий может осложнить торговые переговоры между США и Европейским союзом, пишет Леонид Бершидский в статье для издания Bloomberg.

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Во вторник, 14 мая, информационный портал Spiegel Online сообщил, что два представителя администрации президента США Дональда Трампа направили письмо главе европейской дипломатии Федерике Могерини, выразив в нём свое недовольство в отношении усилий ЕС по оптимизации военных поставок и фонда, созданного ЕС для финансирования новых военных разработок. В письме, которое подписали заместитель министра обороны США по вопросам закупок, технологий и логистики Эллен Лорд и заместитель государственного секретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, говорится о наступлении «драматического поворота» в плане интеграции европейского оборонного сектора с США. Также было указано на ослабление приверженности европейских стран НАТО.

Официальные лица США уже не в первый раз выражают озабоченность по поводу европейского оборонного сотрудничества за пределами НАТО. Однако теперь ЕС пригрозили, что он может столкнуться с возмездием.

В июне 2018 года страны — члены ЕС решили, что в качестве исключения третьи страны могут принимать участие в проектах под эгидой Постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны (PESCO), однако для этого требуется согласие всех европейских стран, участвующих в PESCO. Кроме того, ЕС позволит неевропейцам участвовать в проектах, финансируемых из Европейского оборонного фонда, только на определённых условиях, включая предоставление ЕС права решать, куда именно будут экспортироваться новые системы вооружений. США, согласно докладу Spiegel, хотят получить доступ к проектам и право в одностороннем порядке принимать решения об экспорте. Лорд и Томпсон, как сообщается, написали Могерини, что США не хотели бы принимать ответные меры, но они будут вынуждены это сделать, если ЕС не передумает.

Вполне естественно, что США обеспокоены тем, что они могут потерять европейские оборонные заказы. Сначала появились правила PESCO, которые отдают большее предпочтение европейским оборонным поставщикам. Затем, в начале 2019 года, Германия отказалась заменить свои устаревшие истребители «Торнадо» на американские F-35 и обратила своё внимание на европейский многоцелевой истребитель «Еврофайтер Тайфун». ЕС ещё в 2016 году объявил, что его целью является стратегическая автономия, с тех пор он проводил соответствующую политику. Сейчас, однако, на повестке дня стоит чисто практический вопрос: оптимизация 172 систем вооружений, используемых в европейских армиях. Например, в вооружённых силах США используется 30 систем вооружений. Процесс оптимизации дополнительно обострит конкуренцию в сфере оборонных поставок. ЕС, по-видимому, стремится к тому, чтобы максимально исключить из данного процесса посторонних оборонных поставщиков. С тех пор как Трамп стал президентом США, в ЕС ощутили крайнюю необходимость в стратегической автономии.

Трампа не устраивает уровень оборонных расходов европейских членов НАТО. Беспокойство по поводу доступа американских компаний на европейский рынок — ещё одна из любимых тем американского президента. Если ситуация по этим двум направлениям не увенчается успехом для США, то они могут развязать торговую войну, подобную той, которую США в настоящий момент ведут против Китая.

Европа не готова отказаться от американского зонтика безопасности: полная стратегическая автономия может оказаться очень дорогой. Базирующийся в Лондоне Международный институт стратегических исследований недавно подсчитал, что европейским членам НАТО потребовалось бы потратить $288−357 млрд, чтобы восполнить военные пробелы, которые неизбежно возникнут, если ЕС лишится США в качестве партнёра в сфере безопасности.

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Если бы США позволили ЕС найти способы сэкономить на военных закупках и нарастить собственный военно-промышленный потенциал, то Вашингтону больше не пришлось бы заставлять ЕС увеличивать свои оборонные расходы. ЕС превратился бы в более эффективного партнёра в сфере безопасности по более низкой цене. Стратегическая цель США, в конце концов, состоит в том, чтобы укрепить политику сдерживания в ЕС, а не в том, чтобы заставлять союзников проявлять большую лояльность за счёт увеличения оборонных расходов.

Для Трампа, однако, последнее вполне может оказаться более важным. Учитывая его политическую повестку дня, маловероятно, что он согласится на наращивание европейского военно-промышленного потенциала, поскольку это привело бы к снижению доходов оборонной промышленности США. Вероятно, что европейские переговорщики согласятся пойти на компромисс с Соединёнными Штатами, поскольку истинная и полная стратегическая автономия ЕС пока остаётся лишь далёким идеалом, а не ближайшей целью.