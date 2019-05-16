В Пекине завершилась конференция, которая в перспективе закладывает фундамент под новый тип взаимоотношений между странами и народами. Китайцы назвали его «диалогом цивилизаций», что явно указывает на несогласие Пекина с господствующей на Западе идеей столкновения цивилизаций.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

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Председатель КНР Си Цзиньпин в итоговом докладе назвал стремление его страны к дружественным отношениям с другими странами «китайским способом взаимодействия с окружающим миром». Цивилизации должны не воевать, а вести диалог и учиться друг у друга. Для этого, по его словам, необходимо прежде всего придерживаться принципа взаимного уважения и равноправного отношения друг к другу.

«Необходимо углублять понимание отличия своей цивилизации и других цивилизаций, содействовать их обмену, диалогу и гармоничному сосуществованию. Во-вторых, нужно не только стимулировать развитие цивилизации своей страны, но и создавать условия для развития цивилизаций других стран. В-третьих, необходимо придерживаться принципа открытости, инклюзивности и взаимообучения. Обмены и взаимное обучение — сущностная потребность развития цивилизаций, и они должны быть равноценными, равноправными, плюралистическими и разновекторными», — передаёт его слова агентство Синьхуа.

Russian.news.cn Председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия Конференции по диалогу между цивилизациями Азии

Наконец, четвёртым пунктом он назвал принцип «движения в ногу со временем и инновационного развития».

«Необходимо придать новые силы развитию цивилизаций с помощью инноваций, непрерывно создавая достижения цивилизаций, которые опережают время и пространство и обладают неизменной притягательной силой», — заявил он, подчеркнув, что сегодняшний Китай принадлежит не только себе, но и Азии и всему миру.

Всё это крайне контрастирует с политикой американской администрации, которая основывается на исключительности США и их интересов. В конце апреля директор по политическому планированию в Госдепартаменте Кирон Скиннер назвала нынешний американо-китайский конфликт борьбой разных цивилизаций и идеологий. По её словам, США никогда не вели такой борьбы раньше. Она указала также на расовое различие населения стран.

Естественно, эксперты-китаисты поспешили заявить, что подход Пекина отличается от западного, поскольку Китай — это очень древняя цивилизация, у неё древняя история и богатая культура. Причем опираются они в том числе на слова самого председателя КНР, который заявил, что китайская цивилизация образовалась в ходе непрерывных обменов с другими цивилизациями.

Однако инициатива Си Цзиньпина исходит не из тысячелетней мудрости китайского народа, а является нормальной политикой Коммунистической партии, которую он возглавляет. Для этого достаточно вспомнить, что первой страной, выдвинувшей схожие идеи диалога цивилизаций, которые заключаются прежде всего в равноправии стран, является… наша страна.

Советский плакат. Мир! Дружба!

До появления на мировой арене Советской России о равноправных международных соглашениях никто даже не заикался. Какое такое равноправие могло быть в отношениях Британской короны с Египтом, королевством Сиам или республикой Оранжевой? Горе побеждённым, как говорится. Тогда это называлось «дипломатией канонерок».

Сразу после прихода к власти Владимир Ленин выдвинул идею мира без аннексий и контрибуций в бушевавшей тогда Первой мировой войне. То есть мир без проигравших и победителей. Естественно, ни одна воюющая страна не прислушалась к предложению советского правительства. Империалистические страны затевали самую страшную в истории человечества на тот момент войну не для того, чтобы разойтись просто так. Даже руководство Германии, ослепленное жаждой колоний и тех самых 300% прибылей, откликнулось без особого энтузиазма, хотя дело уже шло к победе Антанты.

Несмотря на неудачу, правительство большевиков не думало отказываться от своего принципа и продолжило практику заключения равноправных соглашений после победы в Гражданской войне и изгнания иностранных интервентов. Что и было доказано в договорах с Ираном, Турцией, Афганистаном и Веймарской Германией.

С тех пор утекло много воды, и о принципе равноправия все уже давно и прочно забыли. Символом международных соглашений сегодня вновь стали маячащие на рейде военные корабли, только вместо чадящих броненосцев и канонерок — атомные авианосцы и эсминцы УРО.

Самым ярким проявлением этой «дипломатии авианосцев» стала недавняя отправка авианосной группы во главе с «Авраамом Линкольном» в Персидский залив. Как сказал советник американского президента Джон Болтон, это сделано, «чтобы послать ясный и точный сигнал иранскому режиму». Он также заявил, что США «не ищут войны», но «готовы отреагировать на любое нападение» со стороны Ирана.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Миротворец»

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Примерно так же более ста лет назад Вашингтон не искал войны с Испанией, отправляя к берегам Кубы крейсер «Мэн». Который, конечно же, глупые испанцы успешно взорвали, что стало для США Casus belli. Будем надеяться, что «иранцы» в этот раз не взорвут американский корабль, вызвав тем самым справедливый гнев Белого дома.

Альтернативу подобного рода «дипломатии» опять же выдвигает Китай, который заявляет о необходимости равноправия в международных соглашениях. То есть фактически полностью повторяет идеи Ленина.

«На пути прогресса мы обязаны высоко нести знамя мира, развития, сотрудничества и взаимной выгоды, твердо защищать мир на всей планете, добиваться задач дипломатической стратегии по обеспечению всеобщего развития, формировать новый тип международных отношений на основе взаимного уважения, равноправия и справедливости», — заявлял Си Цзиньпин на праздновании в честь 40-летия политики реформ в декабре 2018 года.