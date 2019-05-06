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США направляют авианосец и бомбардировщики к Ирану

Политика

Соединенные Штаты «не ищут войны», но «готовы отреагировать на любое нападение»

Вашингтон, 6 мая 2019, 21:25 — REGNUM  США направляют авианосец и группу бомбардировщиков к берегам Ирана в ответ на угрозу перекрытия Ормузского пролива, 6 мая передает агентство Reuters.

«Соединенные Штаты разворачивают ударную группу авианосца Авраам Линкольн и группу бомбардировщиков… чтобы послать ясный и точный сигнал иранскому режиму», — сообщил советник Белого дома Джон Болтон.

Также Болтон заявил, что США «не ищут войны», но «готовы отреагировать на любое нападение» со стороны Ирана.

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Противостояние Ирана и США
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