Представьте себе, что Канада решила бороться с торговыми злоупотреблениями США. Потеряв терпение из-за постоянных споров о лесоматериалах, сахаре, стали, алюминии и антидемпинговых мерах, Оттава решила ввести 25-процентные пошлины на весь импорт, проходящий через южную границу Канады, пишет Дэвид Фиклинг в статье для издания Bloomberg.

Цитата из к/ф «Путь Дракона». Реж. Брюс Ли. 1972. Гонконг — США Американо-китайская схватка

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Подобное трудно себе представить. Как такая маленькая экономика, как Канада, может силой заставить США изменить свою торговую политику? Менее одной пятой части всего экспорта США направляется на север, поэтому Канаде не хватило бы сил, чтобы подчинить США своей воле. Многосторонний подход в рамках Североамериканского соглашения о свободной торговле или в рамках Всемирной торговой организации мог бы предоставить Оттаве гораздо больше шансов на успех.

Вашингтону следовало бы извлечь из этого урок на фоне обостряющегося спора с Китаем. Всего лишь около одной пятой китайского экспорта идёт в США, что эквивалентно примерно 3,5% ВВП КНР. Если Вашингтон действительно хочет изменить поведение КНР, ему нужен план в отношении китайского экспорта в размере примерно $2 трлн, который идёт в другие страны. Вот где региональные торговые соглашения могли бы сыграть свою роль.

После шести лет переговоров Китай, Япония, Южная Корея, Индия, Австралия, Новая Зеландия и Ассоциация стран Юго-Восточной Азии, состоящая из 10 членов, подпишут в ноябре 2019 года соглашение о создании Регионального всеобъемлющего экономического партнёрства. Об этом в апреле заявил генеральный секретарь АСЕАН Дато Лим Джок Хой. Подобное партнёрство позволило бы создать зону свободной торговли, на долю которой пришлась бы треть мировой торговли, при этом ведущую роль занял бы Китай.

Martin Abegglen Made in China

Согласно отчёту Института международной экономики Петерсона за 2017 год, создание Регионального всеобъемлющего экономического партнёрства позволит к 2030 году увеличить ВВП КНР примерно на 0,4%. Другие исследования указывают на то, что доходы Китая могут увеличиться на 2,5%, если в региональной зоне свободной торговли будут устранены значительные нетарифные барьеры.

Альтернативой Региональному всеобъемлющему экономическому партнёрству могло бы стать ранее продвигаемое администрацией бывшего президента США Барака Обамы Транстихоокеанское партнёрство — соглашение между 12 странами, исключающее участие Китая. Несмотря на то, что Конгресс не поддержал Транстихоокеанское партнерство, а нынешний президент США Дональд Трамп вывел США из данного партнёрства, оно пока не прекратило своё существование. В 2019 году вступила в силу сокращённая версия соглашения о Транстихоокеанском партнёрстве с участием 11 стран. Ранее Трамп указывал на то, что США могут вновь присоединиться к Транстихоокеанскому партнёрству. Как Транстихоокеанское партнерство (ТТП) могло бы помочь США в рамках кампании, направленной против Китая?

С одной стороны, ТТП представляет собой широкую коалицию торговых партнёров Пекина. 11 стран-участниц ТТП вместе импортируют столько же китайских товаров, сколько США. Если добавить к этой коалиции Южную Корею, Тайвань и наиболее крупные страны АСЕАН, которые также выразили готовность присоединиться к ТТП, то вы получили более широкую коалицию стран, импортирующих китайские товары.

Gobierno de Chile Переговоры об образовании ТТП. 2010

Также важно отметить то, что соглашения о свободной торговле предусматривают преференциальные торговые сделки, при этом участники получают немало выгод за счёт тех, кто не присоединился к соглашению. В отличие от торговых пошлин, которые могут привести к снижению объёмов производства в обеих странах, торговые соглашения способствуют экономическому росту своих участников. Таким образом, торговые соглашения о свободной торговле могут оказать более сильное воздействие на ту или иную страну, которая также стремится к тому, чтобы присоединиться к соглашению о свободной торговле. В качестве предварительно условия для вступления сторонние страны могли бы провести необходимые экономические реформы. ТТП можно было бы использовать для того, чтобы изменить экономическую модель Китая.

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Однако вопрос по-прежнему остаётся открытым. Удастся ли за счёт ТТП изменить экономическую модель КНР? Если членство в ВТО не изменило поведение Пекина, стоит ли надеяться на то, что региональное соглашение позволит добиться этой цели?

Тем не менее текущая напряжённость в двусторонних переговорах указывает на то, что подход, подразумевающий использование торговых пошлин, не работает. Пока Вашингтон стоит на месте, Региональное всеобъемлющее экономическое партнёрство может переместить центр тяжести мировой экономики ближе к Китаю. Вашингтону необходимо обзавестись собственным альянсом торговых союзников, если он хочет это предотвратить.