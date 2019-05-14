14 мая 2019 | Время чтения 3 мин

Складывается впечатление, что развернувшееся состязание за пост председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) начинает всё больше походить на финал конкурса «Евровидение».

Александр Белов, , 09:23 — REGNUM

Складывается впечатление, что развернувшееся состязание за пост председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) начинает всё больше походить на финал конкурса «Евровидение». Европейские правительства хотят, чтобы именно их кандидат одержал победу, потому что это укрепило бы престиж страны, а не потому, что тот или иной кандидат укрепил бы позиции ЕЦБ, пишет Стефан Герлах в статье для издания Project Syndicate.

Экономика Евросоюза Иван Шилов © ИА REGNUM

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Это неправильный подход. Вместо этого европейские страны должны задаться вопросом, каким критериям должен соответствовать кандидат на пост председателя ЕЦБ? После этого они должны приступить к поиску человека, который соответствовал бы этим критериям. Какие критерии можно выдвинуть?

Во-первых, будущий председатель ЕЦБ должен быть командным игроком. Журналисты и комментаторы, которые не согласны с нетрадиционной позицией ЕЦБ при председательстве Марио Драги, часто забывают о том, что председатель ЕЦБ не устанавливает политику, а председательствует на заседаниях Совета управляющих, на которых принимаются политические решения.

Марио Драги. ЕЦБ

Несмотря на то, что эти критики, несомненно, хотели бы, чтобы новый председатель ЕЦБ расправился с политикой ЕЦБ, которую банк проводил в течение последнего десятилетия, однако нет никаких оснований полагать, что другие члены Совета управляющих допустят это. Напротив, у них есть веские основания считать, что их предыдущие решения оказались весьма эффективными, учитывая те ужасные проблемы, с которыми пришлось столкнуться ЕЦБ. В будущем историки, скорее всего, согласятся с этим.

Более того, назначение председателя, который выступит против предыдущих решений ЕЦБ, может значительно затруднить процесс принятия решений в Совете управляющих. Подрыв политики ЕЦБ нельзя назвать разумным решением.

Во-вторых, председатель ЕЦБ должен обладать значительным опытом в экономической сфере. Да, председатель управляющего совета Федеральной резервной системы Соединённых Штатов Джером Пауэлл не имеет докторской степени, однако сотрудники ФРС не раз указывали на его глубокое понимание экономики. Но Пауэлл — это редкое исключение из правила, которое гласит, что крайне важно, чтобы кандидаты на пост председателей центральных банков обладали формальным подтверждением своих заслуг в экономической сфере.

Некоторые могут заявить, что проводить денежно-кредитную политику несложно, всё равно что управлять пассажирским самолётом. В обычных условиях с этим утверждением можно согласиться. Руководствуясь простыми правилами, включая правило Тейлора, можно принимать приемлемые политические решения. Аналогичным образом, в обычных условиях второй пилот с относительно небольшим опытом отлично справится с управлением самолётом.

Но всё обстоит иначе в условиях кризиса, когда широко распространённые экономические концепции терпят крах. А поскольку уровень неопределённости продолжает нарастать, центральным банкам необходимо действовать быстро и решительно, чтобы предотвратить возникновение потенциальных проблем.

Европейский Центральный Банк (cc) Epizentrum

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Конечно, председатели центральных банков всегда могут обратиться за помощью к своим советникам, однако в условиях кризиса советы в сфере политики могут носить противоречивый характер. Кроме того, юристы часто указывают на то, что любая новаторская политическая идея может вызвать правовые проблемы, и поэтому подобных новаторских идей лучше избегать. Поэтому неудивительно, что центральные банки часто сталкиваются с критикой из-за того, что они начинают действовать, когда становится слишком поздно. Одна из причин, по которой ФРС США отреагировала так быстро и эффективно после краха банка Lehman Brothers в сентябре 2008 года, заключалась в том, что тогдашний председатель совета управляющих Федеральной резервной системы США Бен Бернанке был профессором экономики и большую часть своей карьеры посвятил изучению ошибок в денежно-кредитной политике, которые были допущены в период Великой депрессии.

Наконец, на должность председателя ЕЦБ необходимо избрать лучшего из возможных кандидатов. Ни одно европейское государство не имеет монополии на хороших кандидатов в председатели Европейского центрального банка.