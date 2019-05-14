Bloomberg: Израиль точно не заинтересован в войне между Ираном и США

Максим Исаев, Радио REGNUM, , 07:53 — REGNUM

В настоящий момент американские военные корабли направляются к Ирану. США демонстративно разместили ядерные бомбардировщики B-52 и противоракетные комплексы «Пэтриот» вблизи Ирана на территории региональных союзников Вашингтона. Тем временем государственный секретарь США Майк Помпео направился в Брюссель, чтобы провести переговоры по Ирану, пишет Зеев Чафец в статье для издания Bloomberg.

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Израиль пристально следит за развитием событий. Если начнётся война, Израиль тоже превратиться в поле битвы. В Израиле надеются, что этого удастся избежать. Первая война в Персидском заливе началась почти 30 лет назад, но кажется, что это было вчера. Бывший иракский лидер Саддам Хуссейн запустил более 40 баллистических ракет «Скад» в направлении израильских городов.

В результате нападения погибли несколько граждан Израиля. Опасения того, что Ирак использует ракеты, оснащённые боеголовками с химическими отравляющими веществами, не оправдались. После этого Израиль на месяц закрыл все школы. Предприятия также пришлось закрыть. Многие пожилые люди, пережившие Холокост, были охвачены паникой.

Израильское общество призвало своё правительство к ответным действиям против Ирака. Однако правительство США не разрешило Израилю атаковать ракетные объекты, расположенные в Западном Ираке. Экс-президент США Джордж Буш-старший создал военную коалицию, в которую вошли арабские союзники. Тогда Израиль всё ещё был региональным изгоем. Буш не хотел подрывать альянс с арабскими союзниками.

С тех пор многое изменилось. У вооружённых сил Израиля появилась одна из лучших в мире противоракетных систем. Арабские суннитские нации, которые в прошлом отвергали возможность альянса с Израилем, теперь превратились в его молчаливых партнёров в борьбе против Ирана. Американский президент Дональд Трамп учитывает стратегическую важность Израиля в любой грядущей войне в регионе.

Нельзя сказать, что война неизбежна. Нынешний президент США менее воинственен, чем его недавние предшественники, однако также менее предсказуем. Военное наращивание и выдвижение жёстких требований в адрес Ирана, включая пересмотр условий ядерного соглашения, прекращение поддержки террористических групп и превращение иранского режима в «нормальное правительство», могут оказаться лишь дипломатической игрой. Трамп намекнул на это, публично предложив аятолле позвонить ему. Если начнётся война, то Израиль превратиться в поле битвы. На это недавно указал вице-спикер иранского парламента Али Мотахари.

«Развертывание вооружённых сил США в Персидском заливе носит скорее психологический характер. Они не готовы к войне, особенно учитывая то, что Израиль находится в пределах нашей досягаемости», — заявил Мотахари.

Одна из причин, по которой вооружённые силы Израиля так сильно настаивали на прекращении огня в секторе Газа на прошлой неделе, заключается в том, что Израилю нужно сконцентрировать своё внимание на северной границе. Иран предоставил обширный ракетный арсенал ливанской «Хезболле». Если США начнут бомбардировку Тегерана, можно ожидать того, что «Хезболла» откроет второй фронт, атаковав израильские города. Израильское военное руководство предупредило о том, что в результате такой атаки погибнут в основном гражданские лица. Если подобная атака состоится, то Израиль нанесёт ответный удар не только по «Хезболле», но и по самому Ливану. Израиль также нанесёт удар по иранским целям в Сирии, скорее всего, при координации с Россией.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, как и Трамп, гораздо менее воинственный политик, чем многие думают. В настоящий момент Нетаньяху не хочет, чтобы США нанесли удар по Ирану по крайней мере по трём причинам.

Во-первых, США не добились особых успехов на Ближнем Востоке. Провести военную операцию — это не проблема. Иран, несмотря на всё его хвастовство, далеко не великая держава. Трамп одержит победу в войне, но он может проиграть послевоенный период, также как бывший президент США Джордж Буш — младший в Ираке. Представители Ирана намекают на то, что Израиль и его сторонники попытаются подтолкнуть США к войне. Нетаньяху точно не хочет оказаться крайним.

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Во-вторых, смена режима в Иране — это не совсем удачная идея. Общая вражда по отношению к Ирану позволила еврейскому государству достичь одну из самых важных дипломатических целей — выстраивание связей с арабскими соседями. Пока у власти находится нынешний иранский режим, о прочности суннитско-израильского союза волноваться не стоит.

Наконец, с течением времени граждане Ирана могут прийти к выводу, что принятие условий Трампа, включая новое ядерное соглашении и отказ от ядерной программы и программы по разработке баллистических ракет — это неизбежная цена за самосохранение страны. В этом случае США одержали бы победу, а Израиль избавился бы от целого ряда проблем.