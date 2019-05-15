Национальная политика Соединённых Штатов порабощена макроэкономическими показателями, которые не отражают истинную картину благополучия граждан США. Для многих экспертов показатель экономического роста в 3,2% за первый квартал 2019 года в сочетании со снижением уровня безработицы в апреле до 3,6% означают, что экономическая политика президента США Дональда Трампа была оправданна. Некоторые считают, что его экономическая политика улучшила его шансы на переизбрание, пишет Джеффри Сакс в статье для издания Project Syndicate.

Images Money Доллар

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Однако эти эксперты не учитывают того, что все эти показатели не отражают действительно важные для общества вещи.

Экономист из Гарварда Роберт Дж. Барро выступил в защиту снижения налогов в 2017 году, указывая на то, что благодаря сокращению налогов рост ВВП в годовом исчислении удалось увеличить на 1,1%. «Я думаю, что это очевидно. Более быстрые темпы экономического роста лучше, чем более медленный экономический рост… миллионы людей только выиграют от увеличения темпов экономического роста, поскольку он обычно сопровождается более высокой заработной платой и снижением уровня безработицы, что особенно важно для наименее защищённых слоёв общества», — считает Барро.

И всё же мы должны с осторожностью относиться к «самоочевидным» истинам. Барро не должен забывать о том, что по этому поводу думает общественность. Согласно последнему опросу института Gallup, 40% граждан США положительно относятся к снижению налогов в 2017 году, а 49% респондентов — негативно. Другие социологические опросы подтверждают преобладание негативной точки зрения. Общество в первую очередь обеспокоено растущим неравенством в доходах и благосостоянии, а также растущим дефицитом бюджета. Граждане США считают, что, скорее всего, в будущем следует ожидать повышения налогов.

Налоги

Сохраняющееся негативное отношение к снижению налогов — это не единственное проявление общественного недовольства. Есть и другие. Около 49% американских граждан считают, что экономическая ситуация в США улучшается, в то время как 50% граждан уверены в том, что экономическая ситуация ухудшилась или осталась прежней. В целом только 31% граждан поддерживают то направление, в котором движется страна, а 67% жителей США нынешняя ситуация не устраивает.

Макроэкономические показатели многое недоговаривают о качестве жизни. Например, в течение последних нескольких лет кризис в сфере здравоохранения продолжал нарастать, и это на фоне расширения экономики США. Два года подряд, в 2016 и 2017 годах, в США снижали ожидаемую продолжительность жизни — это самое длительное снижение ожидаемой продолжительности жизни после Первой мировой войны и последующей эпидемии гриппа. И всё же нынешний спад ожидаемой продолжительности жизни вызван отчаянием, а не болезнью. Количество случаев самоубийств и передозировок опиоидов продолжает расти.

Еще одной тревожной эпидемией, о которой не смогут рассказать ни рост ВВП, ни уровень безработицы, является резкий рост чувства беспокойства среди американцев. В институте общественного мнения Gallup считают: «Несмотря на рост экономики, в 2018 году большее число американцев столкнулись со стрессом, злостью и беспокойством, чем в среднем за последнее десятилетие». В 2018 году 55% граждан США заявили, что испытали стресс днём ранее, 45% респондентов заявили, что они испытывают чувство сильной тревоги, а 22% жителей США заявили, что они часто испытывают чувство гнева. Стресс, беспокойство и гнев достигли десятилетнего максимума в США в 2018 году. Население США оказалось седьмым наиболее подверженным стрессу населением в мире в 2018 году. Граждане США чаще испытывают стресс, чем граждане Уганды, Турции и Венесуэлы.

Безработный

Оценка счастья американцев также снизилась в 2018 году. На вопрос Gallup о том, как граждане США оценивают свою жизнь по шкале от нуля до десяти, американцы в 2018 году назвали цифру 6,9. В 2017 году данный показатель составил 7,0, а в 2006—2008 годах — 7,3.

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Большинство американцев недовольны тем, как идут дела в стране. Они не настолько наивны, чтобы поверить в то, что снижение налогов в 2017 году позволило решить все их проблемы. В отличие от экономистов, граждане США знают, что в жизни есть нечто большее, чем кратковременное увеличение темпов роста ВВП или снижение уровня безработицы. Эти макроэкономические показатели не отражают всей полноты картины, включая растущее чувство тревоги среди граждан США, которые сталкиваются с завышенной стоимостью медицинских услуг, огромными долгами студентов и недостаточной защитой рабочих мест. Также макроэкономические показатели не отображают сокращение ожидаемой продолжительности жизни, рост количества злоупотреблений психоактивными веществами и т.д. Политикам следовало бы позаботиться об общем благе вместо того, чтобы угождать богатым, демонстрируя иллюзорную экономическую статистику.