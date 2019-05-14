American Conservative: ЕС вскоре может лишиться своих открытых границ?

Александр Белов, , 07:42 — REGNUM

Когда страна вступает в состав Европейского союза, она должна согласиться на обеспечение «четырёх свобод», включая свободное перемещение капитала, товаров, услуг и людей. Всё это несколько отличается от условий Шенгенского соглашения, которое существует независимо от ЕС, пишет Билл Виртц в статье для издания The American Conservative.

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Подписанное в 1985 году Шенгенское соглашение стремилось избавить ЕС от пограничных проверок. Все европейские страны, кроме Великобритании и Ирландии, подписали данное соглашение. Хорватия, Болгария и Румыния также согласились присоединиться к Шенгенскому соглашению, однако до сих пор полностью не предоставили своим гражданам свободного передвижения. Лихтенштейн, Норвегия, Исландия и Швейцария присоединились к Шенгенскому соглашению, несмотря на то, что не являются членами Европейского союза.

Подписание Шенгенского соглашения не было обязательным условием для вступления в ЕС, но разрешение гражданам ЕС свободно перемещаться и работать в вашей стране носит обязательный характер, если вы хотите стать частью европейского клуба. Ограничения действуют в сфере социального обеспечения. Вы не имеете права на получение пособия по безработице или других социальных пособий в другой европейской стране, даже если вы являетесь гражданином ЕС. Тем не менее ваша медицинская страховка, полученная в одной из европейских стран, действует в рамках всего Европейского союза.

Однако в последние несколько лет Шенгенское соглашение подверглось резкой критике из-за кризиса мигрантов, с которым столкнулся ЕС. Согласно правилам ЕС, так называемому Дублинскому регламенту, лица, подающие заявление на получение статуса беженца, должны сделать это в той европейской стране, в которую они впервые прибыли. Обычно это Греция, Испания и Италия. Тем не менее, учитывая отсутствие пограничных проверок, мигранты, которые въехали на территорию Греции, Италии или Испании, затем могли пересечь европейский континент и попасть в Германию или Швецию, где мигранты могли рассчитывать на щедрые социальные пособия.

Такие страны, как Венгрия, жаловались на то, что им пришлось столкнуться с большим потоком людей, которые стремились попасть в северные европейские страны. В ответ ЕС предоставил финансирование пограничного забора, который должен был сдержать мигрантов, стремящихся попасть в Германию. Дания взяла за привычку закрывать свою границу с Германией, что является нарушением условий Шенгенского соглашения.

Президент Франции Эммануэль Макрон, который ранее защищал Шенгенское соглашение, неожиданно изменил своё мнение. Теперь он говорит о необходимости пересмотра Шенгенского соглашения, включая исключение из него некоторых стран, которые он ранее критиковал (Венгрию, Чехию, Словакию). Таким образом, Шенгенская зона может сократиться до ограниченного круга европейских стран, что могло бы исключить вероятность проникновения мигрантов в эти страны.

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Действительно ли Макрон этого желает? Сложно сказать. Нужно также учитывать сезон выборов во Франции и резкое противодействие со стороны политических оппонентов Макрона. Если партия Макрона не сможет справиться с возникшими сложностями к концу месяца, это может иметь для неё негативные последствия. Маловероятно, что избиратели «клюнут» на то, что Макрон изменил своё мнение в отношении свободного передвижения. В конце концов, у них есть другие, более последовательные антииммиграционные альтернативы.

Макрон, скорее всего, столкнётся с оппозицией внутри своей партии и со стороны других европейских лидеров, которые на протяжении многих лет поддерживали свободу передвижения. Но одно можно сказать наверняка: Макрон запустил дебаты о возможности изменения условий свободного движения в ЕС. Остальные могут воспользоваться заявлениями Макрона в качестве прикрытия для того, чтобы поставить под сомнение этот фундаментальный принцип.

Антииммиграционные партии всегда мечтали о том, чтобы их позиция стала более популярной. «Спаситель» Европейского союза воплотил их мечту в реальность.