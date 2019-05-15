Недавняя эскалация торговой войны между Соединёнными Штатами и Китаем указывает на то, что конечной целью американской торговой политики является не укрепление позиций американских компаний, а причинение экономического ущерба КНР. Торговля сейчас кажется частью более масштабных усилий Вашингтона по геополитическому сдерживанию Пекина, пишет Конор Сен в статье для издания Bloomberg.

Флаг США

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Чисто теоретически не было бы ничего плохого в том, если бы китайская экономика оказалась на 50% больше, чем американская. Китай стал бы покупать на 50% больше авокадо, чем американцы, или на 50% больше кока-колы, или на 50% больше смартфонов iPhone, и жизнь шла бы своим чередом. На самом деле всё намного сложнее.

Есть ряд продуктов и услуг, которые относительно легко можно подстроить под законы и обычаи той или иной страны. С другой стороны, есть продукты, производство которых связано с высокими затратами, поэтому вы создаёте «базовую модель» этого продукта, а затем думаете, на каких рынках вы можете его продать. В случае со смартфонами и автомобилями американские политики и потребители хотят, чтобы «базовая модель» отражала именно американские ценности и вкусы, а не китайские.

Возможно, столкновение между США и КНР было неизбежно. Темпы экономического роста Китая продолжают опережать темпы экономического роста США. Рано или поздно это привело бы к росту напряжённости между двумя странами. Если Соединённые Штаты и КНР движутся к столкновению, то цели американской торговой политики могут выйти за чисто экономические рамки, включая общий экономический рост и желание создать новые рабочие места для граждан США. На смену экономическим целям могут прийти цели в области национальной безопасности Соединённых Штатов. Подобный сдвиг может иметь серьёзные последствия для инвесторов, работников и потребителей.

Цитата из к/ф «Путь дракона». Реж. Брюс Ли. 1972. Гонконг — США Американо-китайское противостояние

Если более приоритетными являются цели в области национальной безопасности, то США могут пожертвовать своими экономическими интересами ради их достижения. Директор Национального экономического совета Белого дома Ларри Кудлоу в воскресенье, 12 мая, признал, что и Соединённые Штаты, и Китай понесут потери при обострении торговой войны. В понедельник, 13 мая, Китай предпринял ответные действия в отношении новых торговых пошлин Соединённых Штатов, о которых президент США объявил на прошлой неделе.

Подобные изменения в торговой политике США в отношении Китая должны повлиять на отношения между Вашингтоном и другими торговыми партнёрами по всему миру. Вместо того, чтобы обострять торговые переговоры с американскими партнёрами, США должны упростить процесс заключения торговых сделок с остальным миром. На фоне наращивания давления на Китай США, похоже, стали более склонны к заключению торгового соглашения с Японией.

Aimaimyi Флаги США и Японии

Новые цели американской торговой политики Вашингтона должны изменить подход администрации Трампа в отношении Мексики и остальной части Латинской Америки. Вместо агрессивного подхода к вопросам, связанным с торговлей и миграцией, США следовало бы уделить больше внимания своим южным соседям, поскольку они могли бы стать идеальными партнёрами с точки зрения изменения глобальных цепочек поставок. Конечно, если цель США заключается в сокращении торговли с Китаем.

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Если рассматривать американскую торговую политику в отношении Китая через призму экономики, то подход администрации Трампа к переговорам с китайскими представителями может вызвать чувство разочарования. Сокращение торговли между двумя странами повредит как гражданам США, так и гражданам Китая. Даже если Соединённые Штаты в конечном итоге одержат «победу», она неизбежно будет связана с серьёзным ущербом для американской экономики. Однако если рассматривать торговую политику США через призму национальной безопасности, то возникает совершенно иное отношение к торговой войне. Ущерб китайской экономике может стоить того ущерба, с которым неизбежно столкнётся экономика США. Если мы действительно движемся в данном направлении, то может возникнуть следующий вопрос: согласятся ли американские избиратели на определённые экономические жертвы.