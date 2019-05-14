Bloomberg: Изменение климата несет угрозу для национальной безопасности

Максим Исаев, , 08:57 — REGNUM

Океаны производят большую часть кислорода, которым мы дышим, они предоставляют нам большую часть белковых продуктов. На долю морских перевозок приходится 90% международной торговли. В Мировом океане находятся крупные месторождения нефти и природного газа. В условиях изменения климата необходимо позаботиться о повышении уровня морской безопасности, пишет Джеймс Ставридис в статье для издания Bloomberg.

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На прошлой неделе было сделано два заявления, которые не могут не вызвать чувства беспокойства. Сначала опубликовали доклад ООН, который предупреждает о том, что в ближайшие десятилетия более одного из восьми миллионов видов растений и животных окажутся на грани исчезновения. Доклад также содержит в себе мрачный прогноз для Мирового океана, включая быстрое сокращение рыбных запасов, сокращение числа морских млекопитающих, увеличение объёмов загрязнения, появление сотен «мёртвых зон», где морская жизнь будет полностью уничтожена, и, конечно повышение уровня моря. Доклад представляет собой крупную исследовательскую работу, в которой приняли участие почти 150 учёных из 50 стран мира.

Затем последовало заявление государственного секретаря США Майка Помпео на заседании Арктического совета в отношении итоговой декларации. Помпео отказался подписать итоговую декларацию, поскольку в ней содержалось упоминание о глобальном потеплении. Администрация президента США Дональд Трампа посчитала такое упоминание неприемлемым. В состав Арктического совета входят восемь стран, граничащих с Северным Ледовитым океаном, включая США, Россию, Канаду, Данию, Норвегию, Швецию, Исландию и Финляндию. Отказ США признать то, что глобальное потепление представляет угрозу для Арктики, подорвал подписание итоговой декларации. Конечно, данное решение США несопоставимо с решением Трампа о выходе из Парижского соглашения по климату, однако оно представляет собой серьёзный удар по защите одного из наиболее уязвимых регионов в мире.

Давайте на минутку забудем о заявлениях авторитетных мировых учёных и обратим внимание на очевидный факт. В прошлом я служил в ВМФ США. Я был в этих водах и могу сказать, что в обеих полярных шапках лёд тает, и тает очень быстро. Это может привести к серьёзным геополитическим последствиям, а также последствиям в сфере безопасности, особенно учитывая тот факт, что Арктика открыта для круглогодичного судоходства. Таяние льдов откроет новые возможности для добычи нефти и газа. Может возникнуть серьёзная геополитическая конкуренция.

Какие приготовления должны сделать западные страны во главе с США? Во-первых, нужно расширить научные исследования, чтобы предоставить новые доказательства того, что последствия изменения климата могут стать ещё хуже, если человечество не изменит свой курс. Влиятельные игроки, включая президента США, до сих пор не уверены в том, что изменение климата представляет угрозу. Необходимо переубедить сомневающихся. Однако, учитывая то, что администрации Трампа не желает вкладывать средства в научные исследования в области климата, необходимо увеличить международную поддержку этих исследований со стороны частного сектора и неправительственных организаций.

Военные США также должны подготовиться к последствиям изменения климата. Для этого они должны признать тот факт, что им всё чаще придётся сталкиваться со стихийными бедствиями, включая лесные пожары, засухи и ураганы. Северное командование вооружённых сил США должно получить дополнительное финансирование для подготовки кадров и проведения учений по решению экологических проблем. Глобальные планы действий Объединённого комитета начальников штабов ВС США также должны учитывать проблемы в сфере безопасности, вызванные изменением климата.

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Наконец, США и их союзники должны внести Арктику в список приоритетных направлений. В будущем в Северном Ледовитом океане может возникнуть немало проблем. США должны обладать способностью эффективно и безопасно работать в очень сложной обстановке. Береговая охрана США нуждается в большем количестве ледоколов. В настоящий момент в распоряжении США есть всего одно судно, способное функционировать круглый год, а у России их более 25. ВМС США должны сосредоточить своё внимание на выполнении миссий в Арктическом регионе. Необходимо увеличить объём разведданных о действиях России и Китая в регионе. Необходимо задействовать возможности НАТО и ЕС.

Да, мы столкнёмся с многочисленными проявлениями экологических проблем и на суше, включая неурожаи, которые могут спровоцировать массовую миграцию. Однако проблемы на суше может дополнительно обострить неблагоприятная ситуация в океанах, в которых на протяжении всей истории человечества происходили многочисленными конфликты. Разрабатывая стратегию борьбы с изменением климата, человечество должно обратить своё внимание на Северный Ледовитый океан.