Одним из архетипических образов представителя власти в России, которые наряду с членами правительства выступают в роли тех самых плохих бояр, являются губернаторы.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

Губернаторы как пиар-менеджеры

Президент Владимир Путин своим указом от 25 апреля 2019 года утвердил перечень критериев эффективности работы глав российских регионов. Всего их 15, большая часть которых касается социально-экономических вопросов. Однако даже беглый взгляд на них показывает, что губернаторы фактически не имеют шансов повлиять на них.

Первое требование — единственное, которое можно назвать политическим — уровень доверия к власти. Этот показатель можно измерять разными методами — основываться на данных соцопросов, например. Однако наиболее логичным в условиях, когда власть в центре и большинстве регионов принадлежит одной партии, выглядит оценка по её результатам на местных выборах. Чем больше голосов получает правящая партия на тех или иных выборах, тем выше уровень доверия к власти.

А как губернатор может повлиять на ситуацию, не имея, по сути, иных рычагов, кроме административного ресурса с армией бюджетников и государственных СМИ? Особенно в условиях падения рейтинга «Единой России»?

Впрочем, для этого иногда не нужны злоупотребления на выборах — их можно просто отменить. Как это уже сделали в некоторых районах Бурятии, где местный глава будет назначаться конкурсной комиссией. Как заявил депутат регионального парламента от КПРФ Баир Цыренов, выборы были отменены в районах, где рейтинг правящей партии достиг минимальных значений и риск поражения был слишком велик.

«Там, где они понимают, что ситуация управляемая — рейтинги у главы высокие, или система отработана, там они выборы оставляют. А в таких районах, где понятно, что они власть теряют… Курумкан — яркий пример. Там на выборах в Народный хурал единоросс вообще занял третье место», — отметил политик.

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Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Доведение до приписок?

Второе и четвёртое требование кажутся уже совершенно невыполнимыми для губернаторов, однако плакаться об их судьбинушке мы не будем, тем более, что люди сами рвутся на эту должность и не думают уходить в отставку. Однако как глава региона может повлиять на количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе и производительность труда в несырьевых секторах, если налоговая, кредитно-финансовая политика являются прерогативой Москвы?

Предполагается, что губернаторы должны обеспечить «благоприятный инвестиционный климат», который привлечет крупных инвесторов. Но излишне говорить, что большая часть этого инвестклимата формируется на федеральном уровне. Реальные шаги в Бурятии в этой сфере были сделаны лишь с вхождением республики в состав Дальневосточного федерального округа. Однако тут от главы Алексея Цыденова не зависело ничего, кроме как на местном уровне обеспечить «всеобщее ликование» по этому поводу и приготовиться максимально эффективно «освоить» федеральные деньги.

Но остаётся ещё одна возможность выглядеть, по крайней мере, не хуже других регионов. Как написал на своей странице в соцсетях руководитель регионального филиала «Россельхозцентра» Намжил Мардваев, цифры достижений в сельском хозяйстве Бурятии являются «сверхнаглой констатацией мифических достижений».

«Но самая острая проблема, от чего устали сельхозруководители и давно нервничают по этому поводу — это обеспечение огромнейших темпов роста производства почти на китайском уровне, что требуют от них. Реально сделать практически невозможно, а «рисовать» цифры надоело всем. Уже многие из них уже добровольно отказались от этих больших субсидий, чтобы работать спокойно», — отметил он.

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Фирс Журавлев. Чиновник. 1884

Два критерия применяем, остальные — в уме

Без злоупотреблений и приписок сложно обойтись для соответствия и по другим критериям, к примеру, по среднему уровню зарплат в регионе. «Среднестатистическая» зарплата учителей в 33 тыс. рублей у самих бурятских педагогов не вызывает ничего, кроме саркастической улыбки. К слову, в 2018 году некоторые учителя могли получать близкую к этой цифре зарплату со всеми надбавками и переработкой. Однако после того, как в региональном парламенте решили повысить оклады учителям, зарплаты… понизились. Районные управления образования, не имея других средств, просто перераспределили имеющиеся ресурсы по всем учителям ровным слоем, получив уравниловку в худшем смысле. Зато чиновники сегодня могут отчитываться, что ни один учитель в Бурятии не получает зарплату ниже уровня МРОТ.

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Второй метод — вывести зарплаты во внебюджетной сфере из тени, что позволило бы повысить средние показатели по региону. У глав регионов здесь есть такое мощное средство, как… увещевания. Алексей Цыденов на днях призвал предпринимателей отказаться от зарплат в конвертах, поскольку они тем самым якобы «воруют деньги у учителей».

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Ещё менее вразумительными выглядят такие критерии, как «ожидаемая продолжительность жизни при рождении», «естественный прирост населения», а также «уровень образования». Первые две находятся в прямой зависимости от социально-экономической и демографической политики федерального центра. Так же как уровень образования зависит от политики Минобразования России, а не от главы Бурятии Алексея Цыденова.

Понятно, что по большинству критериев многих глав регионов можно увольнять уже завтра же. Это если смотреть на их выполнение по всей строгости. Но в реальности сегодня есть лишь два действительных критерия оценки работы губернаторов — это обеспечение высокого «уровня доверия к власти», находящийся на первом месте, и эффективность расходования бюджетных средств, который почему-то вообще не вошёл в перечень. В случае, если глава региона почему-то не выполняет этих требований, в силу вступают остальные 14, что фактически означает утрату доверия.