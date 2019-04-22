Глава Бурятии нашел виновных в низких зарплатах учителей. И это не власти

Улан-Удэ, , 14:47 — REGNUM Пока половина жителей Бурятии получает заработную плату в конвертах, зарплата бюджетников будет оставаться низкой. Об этом заявил глава республики Алексей Цыденов на сессии регионального парламента, где в том числе обсуждался вопрос дефицита учителей в школах.

«У нас 770 предприятий в лесной сфере, а количество людей, оформленных там официально и официально получающих зарплату со всеми налогами и отчислениями, ровно 1.1 человека в одном предприятии. Все остальные зарплаты — серые. Вот те, кто платит зарплату в конвертах, они и воруют у учителей», — передает слова главы «МК в Бурятии».

Также в конвертах выдают зарплату, по мнению Алексея Цыденова, на фермерских хозяйствах. Он отметил при этом, что «системным условием» для повышения зарплаты учителей является повышение среднего уровня зарплат по республике.

«Чтобы поднять зарплату учителям и другим бюджетникам, надо увеличить среднюю заплату по республике. Чтобы увеличить среднюю зарплату по республике, надо чтобы и экономика работала, и бизнес был порядочным. Распределять внутри фонда оплаты труда в бюджетной сфере мы, конечно, можем — у одних (например, у директоров) отнимать, а другим добавлять. Это как из одного кармана в другой», — отметил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, зарплаты бурятских учителей едва превышают минимальный размер оплаты труда по республике, то есть около 16 тысяч рублей. Чтобы получать 20−30 тысяч, учителям приходится работать на двух и более ставках, чему сильно способствует также дефицит педагогических кадров, особенно на селе. Из-за этого многие учителя из Бурятии и Забайкалья уезжают работать в соседнюю Монголию.

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Однако сдерживающим фактором роста средней заработной платы по Бурятии, по его словам, является непорядочность некоторых представителей бизнеса. При этом глава республики умолчал о причинах того, почему зарплаты в конвертах предпочитают не только предприниматели, но и работники.

Глядя на последние нововведения в виде повышения налогов и пенсионной реформы, правительство явно не старается вывести из тени «серые» зарплаты, несмотря на заявления премьер-министра Дмитрия Медведева. Ранее глава правительство назвал практику выдачи зарплат в конвертах однозначно плохой.

Медведев — о «серых» зарплатах: однозначно плохо

Эксперты считают, что власти своими руками загоняют граждан в серую зону.

«В условиях затяжного кризиса, падения уровня жизни населения, падения розничных продаж работать «в белую» почти невозможно. Ты ещё не успел ничего заработать, но уже должен заплатить десятки платежей и сборов в бюджет. Поэтому государство осознанно загоняет население и бизнес в серую зону», — заявил ИА REGNUM экономист Владислав Жуковский.

Причём чиновникам такое положение дел выгодно, так как открывает перед ними, как полагает Жуковский, большие коррупционные перспективы.

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