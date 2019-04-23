Задержание главы района в Бурятии ударит по главе республики?

Заиграевский район, Бурятия, , 11:55 — REGNUM Задержание главы Заиграевского района в Бурятии может стать довольно неприятным инцидентом для республиканских властей. Дело в том, что Александр Бурлаков стал главой района в сентябре 2018 года не по итогам всенародных выборов, а был назначен конкурсной комиссией.

Район стал первым в республике, где воспользовались новым законом, принятым в апреле 2018 года Народным хуралом, позволяющим отменять выборы главы. Как признался глава Бурятии Алексей Цыденов, инициатором отмены всенародных выборов глав районов был именно он.

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По его словам, выборы — не всегда оптимальное решение, поскольку кандидаты зачастую выдвигаются не населением, а группой бизнесменов. Решение же комиссии по отбору кандидатов будет налагать ответственность в том числе на самого Цыденова за человека, ставшего у руля района.

Таким образом, если отталкиваться от слов главы, возникает интересная ситуация в связи с тем, что Александр Бурлаков встал у руля Заиграево, несмотря на протесты местного населения.

По мнению представителя регионального отделения КПРФ Баира Цыренова, выступающего против отмены выборов глав, региональные власти даже после этого инцидента продолжат пробивать идею с назначением глав.

«Во-первых, власть не умеет признавать свои ошибки, во-вторых, она подходит к вопросу очень узко, действуя по ситуации. Если мы посмотрим на федеральные тенденции, то сначала были выборы глав регионов, была история, когда Госдума формировалась исключительно по одномандатным округам, потом, наоборот, отдали предпочтение партийным спискам. Правила меняются в угоду политической конъюнктуре», — отметил он.

Сложившаяся на сегодня ситуация в некоторых районах Бурятии, по всей видимости, такова, что руководство региона посчитает вмешательство необходимым. По мнению Баира Цыренова, об этом говорит то, что не во всех районах вводится процедура назначения.

«Там, где они понимают, что ситуация управляемая — рейтинги у главы высокие, или система отработана, там они выборы оставляют. А в таких районах, где понятно, что они власть теряют… Курумкан — яркий пример. Там на выборах в Народный хурал единоросс вообще занял третье место», — отметил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года районный совет депутатов Курумканского района со скандалом проголосовал за отмену выборов главы. Недовольные этим решением местные жители безуспешно требуют проведения референдума.

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В Заиграевском районе у «Единой России» также довольно шаткая ситуация, что и показали последние выборы в Народный хурал республики, где ветеран бурятской политики единоросс Александр Стопичев проиграл новичку из «Справедливой России» Виктору Ячменёву. Именно поэтому, по мнению Баира Цыренова, власти решились отменять здесь выборы.

22 апреля на очередной сессии регионального парламента он зачитал обращение, принятое на VI собрании Ассоциации депутатов-коммунистов и глав муниципальных образований. Они обратились к парламентариям с призывом вновь закрепить избрание главы муниципального образования только на муниципальных выборах.

«Недопустимо отнимать у жителей нашей республики право голоса и право на мирное выражение протеста. Это свидетельствует о том, что власть продолжает отворачиваться от народа, выражающего свою позицию», — говорится в обращении.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, действующий глава Заиграевского района Александр Бурлаков был задержан вечером 22 апреля. Следственное управление СКР по Бурятии подозревает его в превышении своих полномочий при безвозмездной передаче 800 тонн угля коммерческой организации на сумму в полтора млн рублей.

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