Север сольется с Китаем?

(сс) Maersk Line Портовые краны в контейнерном терминале Гонконга

Рассматривается возможность соединить Северный морской путь и китайский «Морской Шёлковый путь». Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе первого заседания круглого стола второго Международного форума «Один пояс, один путь» в Пекине.

По его словам, такое объединение позволит создать «глобальный и конкурентный маршрут, связывающий Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию с Европой».

«Такой масштабный проект подразумевает тесное сотрудничество стран Евразии в наращивании транзитных перевозок, строительстве портовых терминалов, логистических центров. Приглашаем представленные здесь государства подключиться к его реализации», — приводится цитата президента на официальном сайте Кремля.

Севморпуть является важной составляющей на пути развития российской Арктики, и на данный момент уверено говорить об успехах в этом направлении можно только в разрезе внутренних перевозок. Несмотря на ряд преимуществ — более короткая дистанция по сравнению с перевозкой через Суэцкий канал — в транспортировке грузов по СМП есть и множество сложностей.

Это и то, что самостоятельный проход судна без ледовой проводки и сведений из арктического штаба невозможен, и даже то, что корпус грузового корабля не может быть шире корпуса ледокола. Но главная проблема заключается в том, что даже пока никто не дает гарантию, что судно доставит грузы к месту назначения в указанные сроки, в отличие от перевозок по южному маршруту. Виной всему, опять же, непростая ледовая обстановка, причем даже летом.

Rosmorport.ru Ледовая проводка

Таким образом, можно предположить, что идея объединения Севморпути и «Морского шелкового пути» сможет быть реализована только через годы, когда работа по северной морской магистрали будет лучше отработана, в эксплуатацию будут запущены пока что только строящиеся ледоколы и вся инфраструктура будет подготовлена.

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Перевалка без грузов

Стоит признать, что над вопросом подготовки инфраструктуры для перевозок по Севморпути работа продвигается все активнее. На этой неделе РБК сообщило, что компания «Приморский УПК» выбирает земельный участок в районе Кольского залива для строительства нового терминала, который станет одной из точек перевалки грузов по Севморпути. В частности, речь идет о перевалке контейнерных грузов с судов ледового класса на обычные, которые последуют из Камчатки в Ленинградскую область и далее в ЕС.

Сам документ о развитии перевозок между Петропавловском-Камчатским и портом Приморск был подписан в начале апреля. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что Приморск станет арктическим портом-хабом, где планируется переваливать около 5 млн TEUs. Несмотря на грандиозные планы, даже спустя 5 лет, когда терминалы уже должны быть построены, такого оборота вряд ли удастся добиться. Для сравнения — примерно столько же, около 5 млн TEUs, за 2018 год обработали все российские порты. К тому же не стоит исключать экономических изменений, которые неизбежно влияют на контейнерные перевозки. Кроме того, пока что остается загадкой, что именно планируется перевозить из Камчатки в Ленобласть.

Безусловно, создание точек перегрузки на Севморпути — дело благое, так как именно перевалка, не просто транспортировка, позволяет заработать на грузе. При этом важно, чтобы данные точки перевалки действительно имели практический смысл.

(сс) Kamczadałka Морской порт Петропавловск-Камчатский

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Напомним, что Северный морской путь — это пространство, которое прилегает к северному побережью Российской Федерации и охватывает внутренние морские воды, территориальное море, прилежащую и экономическую зоны, ограниченное с востока морским пространством США и параллелью мыса Дежнева в Беринговом проливе, с запада меридианом Желания до архипелага Новая Земля и западными границами проливов Маточкин Шар, Карские ворота и Югорский Шар.

Транзитными трассами являются пути вдоль побережья Арктики с октября по май, исключая Берингов пролив, пролив Лонга и Карские Ворота. При сквозном передвижении на западном участке Северный морской путь наиболее благоприятным является в июне и июле, если идти через проливы Югорский шар и Карские ворота. В период с сентября по октябрь нужно обходить вокруг мыса Желания. В августе можно с одинаковой эффективностью использовать любое направление.

Главные по зерну

На минувшей неделе завершилась сделка по продаже всех принадлежащих Новороссийскому морскому торговому порту (ПАО «НМТП») долей в ООО «Новороссийский зерновой терминал». Новым собственником стал банка ВТБ через подконтрольную ООО «Деметра 1».

Как говорится в официально релизе, данная сделка «реализована в рамках концепции по созданию в Российской Федерации единого экспортного зернового оператора». Новороссийский зерновой терминал осуществляет перевалку зерновых и масличных культур, в том числе обеспечивает выгрузку зерновых культур из железнодорожных вагонов и автотранспортных средств, хранение и формирование судовых партий.

Потенциально ВТБ рассматриваются возможности дальнейшего увеличения мощностей перевалки зерна на глубоководных морских терминалах России.

(сс) bibikoff Новороссийский морской порт

На сегодняшний момент Новороссийский порт является крупнейшим портом в России, в том числе по перевалке зерна. В ближайшие годы также планируется создание зернового терминала на Балтике — в порту Усть-Луга. Предполагается, что это позволит забрать часть зерновых грузов из портов Прибалтики, а также обеспечить перевалку зерна из центральный регионов России.

Высоцк подрастет на СПГ

Накануне был старт первой отгрузке сжиженного природного газа (СПГ) на новом заводе по производству СПГ «Криогаз-Высоцк» в городе Высоцке Ленобласти. На терминале будет осуществляться загрузка СПГ на экспорт, в частности в страны Северной Европы, Скандинавии и Балтийского региона.

Это, соответственно, скажется на показателях перевалки грузов в портах региона. Однако предприятие будет также работать на внутренний рынок. СПГ будет использоваться для газификации Выборгского района Ленобласти и для продажи.

Завод «Криогаз-Высоцк» в Ленинградской области является совместным предприятием ПАО «НОВАТЭК» и АО «Газпромбанк». Мощность завода — 660 тыс. тонн в год, отгрузочный причал способен принимать танкеры грузовместимостью до 30 тыс. куб. м. Объем инвестиций в проект составил более 50 млрд рублей, создано 175 рабочих мест. Топливо в Высоцк поступает по газопроводу подключения от магистрального газопровода «Ленинград-Выборг-Госграница». Вторая очередь завода мощностью уже 1140 тысяч тонн планируется к запуску в конце 2020 года.

(сс) Anestiev Портовый кран

В порту Высоцк, где осуществляется перевалка угля, а также располагается нефтепродуктовый терминал «Лукойла», по итогам первого квартала 2019 года было перевалено 5 млн тонн, что на 12% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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Латвия держится за российский уголь

Латвия пока что не опасается ухода из порта Риги российского угля. В ходе заседания Латвийского совета портов, транзита и логистики, которое состоялось 24 апреля, была представлена программа развития Рижского порта на 2019—2028 годы, сообщает «Sputnik.Латвия».

Как уточняет издание, из плана порта следует, что объем перевалки угля (российского!) в ближайшие десять лет существенно не уменьшится.

«Если не произойдет каких-либо геополитических потрясений, в направлении Латвии объем угля сохранится примерно на нынешнем уровне, возможно, с небольшой нисходящей тенденцией», — сказал управляющий рижским портом Ансис Зелтиньш.

Rto.lv Рижский торговый порт

При этом предполагается, что в ближайшие годы появятся дополнительные мощности для перевалки угля в порту Приморск (в рамках многопрофильного комплекса ООО «Приморский УПК»), а также в порту Усть-Луга. Таким образом, руководству рижского порта всё же не стоит исключать, что российский уголь не останется в портах Прибалтики в прежних объемах. Кроме того, нельзя не учесть рыночную конъюнктуру, и сегодня поставки угля в восточных направлениях имеют особый интерес.