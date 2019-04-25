Новороссийский зерновой терминал перешёл в собственность ВТБ

Новороссийск, Краснодарский край, , 09:41 — REGNUM Завершена сделка по продаже всех принадлежащих Новороссийскому морскому торговому порту (ПАО «НМТП») долей в ООО «Новороссийский зерновой терминал» в собственность банка ВТБ. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

«Данная сделка реализована в рамках концепции по созданию в Российской Федерации единого экспортного зернового оператора», — говорится в сообщении.

Отмечается, что приобретение терминала осуществлено в рамках стратегии инфраструктурных инвестиций группы ВТБ. В банке высоко оценивают возможности дальнейшего увеличения мощностей перевалки зерна на глубоководных морских терминалах России.

Новороссийский зерновой терминал осуществляет перевалку зерновых и масличных культур, в том числе, обеспечивает выгрузку зерновых культур из железнодорожных вагонов и автотранспортных средств, хранение и формирование судовых партий. Грузооборот терминала в 2018 году составил 6,33 млн тонн.

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