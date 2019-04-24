Порты Балтики растут на нефти и контейнерах

Санкт-Петербург, , 22:59 — REGNUM Российские порты Балтийского бассейна за первый квартал 2019 года нарастили объемы перевалки грузов на 5% до 62,8 млн тонн. Такие данные представила ФГБУ «Администрация портов Балтийского моря». Отдельно за март показатели увеличились на 10%.

Рост грузооборота в регионе обеспечивают порты Высоцк, Приморск Санкт-Петербург и Усть-Луга. Наибольший рост за первый первые три месяца года показал Высоцк — в порту было обработано 5,1 млн тонн грузов, что на 12% выше, чем годом ранее. Из этого объема 3,1 млн тонн приходится на нефтепродукты, а остальное — на уголь и кокс.

Усть-Луга продемонстрировала более скромную динамику — на 8% до 26,3 млн тонн. В частности, растет перевалка навалочных, наливных и лесных грузов. При этом порт теряет объемы контейнеров — падение составило 22%.

Приморск нарастил грузооборт на 5% до 14 млн тонн. Порт, специазилизующийся на перевалке наливных грузов прибавил за первый квартал 7% по перевалке нефти и 2% по нефтепродуктам.

Крупнейший российский контейнерный порт — Санкт-Петербург — сохранил объемы обработки навалочных грузов на уровне первого квартала 2019 года, при этом потерял часть генеральных грузов (8%). Контейнерных грузов за указанный период в Петербурге было обработано на 9% больше, чем годом ранее — 564,5 тыс. TEUs.

Спад объемов был зафиксирован в Выборге и Калининграде — на 32% и 16% соответственно. Порт в Ленинградской области потерял 33% навалочных грузов, при этом нарастил перевалку генеральных и лесных грузов. Порт Калининграда увеличил объемы перевалки руды, угля и лесных грузов, а также контейнеров. Однако отрицательная динамика отмечена по нефтепродуктам, зерну и сахару.

Читайте также: Порты: Усть-Луга теряет контейнеры на фоне общего роста на Балтике

Напомним, объём перевалки грузов в морских портах России по итогам первого квартала 2019 года составил 201,8 млн тонн, что на 4,7% больше чем в аналогичном периоде прошлого года.