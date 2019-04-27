Большую часть прошедшего десятилетия Европейский союз был занят антикризисным управлением, он даже столкнулся с возможной угрозой своего дальнейшего существования. Отношение населения европейских стран к ЕС также ухудшилось. Во время первых двух волн европейской интеграции 1950-х и 1980-х годов жители ЕС были в целом позитивно настроены к происходящим процессам, однако с 2008—2009 годов, если не раньше, начинает звучать критика в отношении ЕС. В настоящий момент ключевой вопрос, с которым столкнулся Европейский союз, заключается в следующем: следует ли европейским странам держаться вместе или им лучше быть по отдельности? ЕС не может позволить себе ещё одно десятилетие нерешительности и антикризисного управления, пишет Ян Петер Балкененде в статье для издания Project Syndicate.

Solvencyiiwire.com Флаг Евросоюза

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В своей книге «Экономика общего блага» французский экономист, лауреат Нобелевской премии Жан Тироль утверждает, что на смену надежде, которая поддерживала европейский проект на протяжении десятилетий, пришла неопределённость. «Сегодня нам снова нужна долгосрочная картина будущего, мы должны реабилитировать европейский идеал и сплотиться вокруг него», — пишет Тироль.

(сс) Ecole polytechnique Université Paris-Saclay Жан Тироль

Он прав. ЕС не может ещё одно десятилетие посвятить антикризисному управлению, вместо этого Европейский союз должен приступить к формированию устойчивого будущего, основанного на четырёх столпах: амбициозной политической программе, сфокусированности на результате, реформе институтов ЕС и обновлении значимости европейских ценностей.

Реализация подобной программы позволит улучшить качество жизни во всём Европейском союзе, расширить сферу инноваций, придаст гражданам большую уверенность и сделает ЕС более устойчивым. К счастью, у ЕС есть всё необходимое для разработки смелой, но реалистичной программы действий, которая позволит противостоять критике со стороны жителей европейских стран.

Европейская политическая повестка дня следующего десятилетия должна включить в себя такие глобальные вопросы, как цели ООН в области устойчивого развития, изменение климата и экономика замкнутого цикла. ЕС должен сосредоточить своё внимание на цифровой экономике, учтя при этом возможные последствия с точки зрения уровня занятости и социального неравенства. ЕС также должен решить сложную миграционную проблему.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Однако для того, чтобы ЕС решил стоящие перед ним задачи и смог реализовать свой потенциал в полную силу, отдельные европейские страны должны поставить перед собой чёткие политические цели. Европейские предприятия должны будут объединить свои ресурсы, а также объединить усилия университетов и исследовательских центров. Также потребуются изменения в образовательной политике и расширение сотрудничества с организациями гражданского общества.

Эффективная реализация поставленных задач имеет решающее значение для авторитета европейского проекта. Поэтому каждый член ЕС должен строго соблюдать существующие европейские правила, за невыполнение которых должны последовать серьёзные санкции. Более того, все политические решения должны иметь прочную финансовую основу, поэтому необходимо обеспечить эффективное и прозрачное использование ресурсов.

Что касается третьего столпа, то ЕС нужно пересмотреть роль своих институтов. Важность Европейского совета очевидна, учитывая необходимость достижения того, чтобы государства-члены выполняли существующие соглашения. В то же время ЕС необходимо позаботиться о том, чтобы все несогласные двигались в правильном направлении. Именно здесь Европейский парламент и Европейская комиссия должны активизировать свои усилия. Кроме того, рано или поздно все институты ЕС необходимо расположить в одном административном центре.

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Наконец, граждане Европейского союза должны помнить, что ЕС — это не просто машина по принятию решений, это также сообщество, разделяющее общие ценности, которые ранее поспособствовали интеграции и сотрудничеству. Их значимость остаётся неизменной и в XXI веке. Мир, демократия, свобода, солидарность, равенство, справедливость, уважение прав человека и верховенство права сегодня также важны, как и в первые годы существования ЕС. В то же время ЕС необходимо актуализировать эти ценности в эпоху быстрых перемен и переходных процессов. Для этого нужны общественные дебаты и взаимодействие со СМИ, а также более глубокое осмысление этих ценностей европейскими политиками.

ЕС пришлось пройти через трудное десятилетие. Однако с принятием амбициозной и перспективной повестки дня ЕС наконец сможет перейти от антикризисного управления к реализации долгосрочных целей. А у граждан европейских стран вновь появится повод гордиться ЕС.