Project Syndicate: Азия – это новый фронт глобальной войны с терроризмом

Александр Белов, , 07:54 — REGNUM

Взрывы в Шри-Ланке входят в число самых смертоносных террористических атак в современной истории. Исламистское насилие успело пустить метастазы в Азии. Радикальные исламистские группы, некоторые из которых связаны с крупными экстремистскими сетями, незаметно наращивают своё влияние в поясе стран, протянувшемся от Мальдивских островов до Филиппин. Угрозу, которую они представляют, больше нельзя игнорировать, пишет Брахма Челлани в статье для издания Project Syndicate.

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Террористическая атака в Шри-Ланке напомнила о том, что Азия остаётся регионом, наиболее пострадавшим от террористического насилия. Здесь проживает подавляющее большинство мусульман мира, а также расположено большое количество «убежищ для террористов», появившихся в результате возникновения массового радикального движения и многолетней самоуспокоенности региональных политиков.

В результате взрывов в Шри-Ланке погибли 359 человек, ещё сотни людей получили ранения. Нападение в Шри-Ланке оказалось в семь раз более смертоносным, чем бойня в Новой Зеландии, устроенная 15 марта Брентоном Таррантом в Крайстчерче. Число погибших в Шри-Ланке более чем в два раза превысило число жертв нападения в Мумбаи в 2008 году, в котором принимали участие 10 пакистанских боевиков.

Совершив нападение на международные отели и церкви, исламисты, стоящие за взрывами в Шри-Ланке, явно намеревались нанести удар по быстро развивающейся туристической индустрии, оплоту экономики страны, обременённой долгами. Сокращение поступлений от туризма поставит Шри-Ланку в трудное положение, ей станет сложнее выплачивать долги. Долговое бремя уже вынудило Шри-Ланку передать КНР контроль над Хамбантота — стратегическим глубоководным портом в Индийском океане.

Шри-Ланка ранее не сталкивалась со скоординированным насилием подобного масштаба или серьёзными нападениями со стороны исламистских боевиков. 26-летняя гражданская война в Шри-Ланке завершилась в 2009 году после того, как армия жестоко разгромила последние группировки тамильских сепаратистов. Разгром сепаратистов посеял семена религиозного конфликта между преобладающим буддистским населением страны и мусульманским меньшинством, составляющим одну десятую населения Шри-Ланки.

Мусульманское население Шри-Ланки в основном проживает в Восточной провинции. Именно здесь, благодаря финансированию Саудовской Аравии и других стран Персидского залива, произошло становление джихадистских групп, стремящихся обеспечить соблюдение шариата. Группа, ответственная за взрывы, была взращена именно в такой обстановке. Подобные фундаменталистские группировки также присутствуют на юге Индии.

Теперь мы знаем, что индийские спецслужбы предупредили правоохранительные органы Шри-Ланки о готовящейся атаке, даже указав на возможных организаторов. Тем не менее из-за разразившейся политической борьбы между президентом Шри-Ланки Майтрипалом Сирисеном и премьер-министром Ранилом Викрамасингхе, последний оказался в неведении о готовящейся атаке. Теперь многие обвиняют Сирисена, который курирует работу органов безопасности.

Несмотря на крах ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и Ираке, данная группировка заявила о своей ответственности за взрывы в Шри-Ланке. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытается привлечь к себе внимание, заявляя об ответственности за террористические атаки в тех районах, в которых нет боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Скорее всего, данная группировка никак не связана с атакой в Шри-Ланке. Однако реальные виновники теракта были вдохновлены всё той же ядовитой идеологией ваххабизма, которую также поддерживает ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Ваххабизм, который также поддерживают Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива, по-прежнему остаётся движущей силой современного исламистского терроризма. Безусловно, официальная дискриминация в отношении мусульман способствовала росту влияния исламистов, особенно в штате Ракхайн (Мьянма), в четырех самых южных провинциях Таиланда и на южном филиппинском острове Минданао. Но не стоит забывать о том, что важную лепту в становление исламистов также внесли медресе, финансируемые Саудовской Аравией, и социальные платформы, организованные для сбора средств, вербовки и пропаганды джихада. Также поддержку экстремистам оказывают такие государства, как Пакистан.

Если оставить этот вопрос без внимания, азиатские страны могут столкнуться с многолетним кризисом. Чтобы этого избежать, необходимо искоренить источник джихадистского экстремизма — ваххабизм. Как отметил покойный сингапурский лидер Ли Куан Ю, для предотвращения террористических актов нам следует расправиться с «пчелиными матками» (проповедниками ненависти и насилия), которые вдохновляют «рабочих пчел» (террористов-смертников) на совершение атак. Глобальная война с террором, начатая Соединёнными Штатами после нападений 11 сентября 2001 года, теряет обороты. Если срочно не предпринять необходимые меры, может погибнуть большое количество ни в чём не повинных людей.