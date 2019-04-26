Foreign Policy: Сколько мирных жителей США убили в Сирии и Ираке?

Максим Исаев, , 07:24 — REGNUM

Соединённые Штаты значительно преуменьшили число гражданских лиц, убитых во время атак западной коалиции на позиции ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) два года назад, согласно исследованию двух ведущих правозащитных групп, пишут Элиас Гролл и Робби Греймер в статье для издания The Foreign Policy.

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В 2017 году в ходе четырехмесячной военной кампании против боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захвативших сирийский город Ракка, в результате авиаударов западной коалиции погибло около 1 тыс. 600 мирных жителей, сообщают Amnesty International и Airwars. Официальные представители США заявили, что число погибших среди гражданского населения города Ракка составило 318 человек.

В докладе правозащитных групп, которые провели двухлетнее исследование, говорится о том, что возглавляемая США коалиция несёт ответственность за значительно большее, чем сообщалось ранее, число жертв среди гражданского населения, которые погибли в Сирии и Ираке в течение всей четырёхлетней кампании против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В феврале 2019 года американские военные подсчитали, что они непреднамеренно убили 1 тыс. 257 мирных жителей в ходе боевых действий, которые начались в 2014 году. Но исследователь Amnesty International Донателла Ровера, возглавлявшая расследование, подсчитала, что реальное число убитых мирных жителей было примерно в 10 раз больше. Она заявила, что столкнулась с «беспрецедентными для нашего времени» разрушениями.

Amnesty и Airwars использовали данные из открытых источников, они брали интервью на местах. Также были проанализированы спутниковые снимки в ходе рассмотрения заявлений о гибели мирных жителей.

В докладе правозащитных групп подчёркивается проблема, с которой столкнулись американские и коалиционные силы при атаке позиций боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Проблема заключалась в том, что боевики использовали гражданских лиц в качестве живого щита. Однако правозащитные группы также поставили под сомнение необходимость столь агрессивной воздушной кампании.

В ответ на доклад в США заявили, что коалиция приняла все разумные меры для минимизации потерь среди гражданского населения и провела «тщательную оценку всех заявлений» о жертвах среди гражданского населения.

В докладе также освещается политика администрации президента США Дональда Трампа, направленная на смягчение правил ведения военных действий и отмену некоторых ограничений, которые были предусмотрены для уменьшения возможных жертв среди гражданского населения.

В начале марта 2019 года Трамп отменил требование, установленное администрацией бывшего президента США Барака Обамы в 2016 году, которое обязывало военных раскрывать всю информацию о мирных жителях, погибших в результате авиаударов США. В Белом доме заявили о том, что Вашингтон намерен избавиться от «лишних требований к отчётности, которые не позволят повысить уровень прозрачности действий правительства, а вместо этого отвлекут наших специалистов по разведке от основной миссии».

Доклад Amnesty и Airwars рисует картину масштабных разрушений в Ракке. По данным правозащитных групп, использовавших спутниковые снимки, западная коалиция уничтожила в Ракке не менее 11 тыс. зданий. Правозащитники четырежды ездили в Ракку, в результате чего им удалось установить имена более 1 тыс. мирных жителей, убитых западной коалицией в ходе воздушной кампании. Директор независимой мониторинговой группы Airwars Крис Вудс потребовал от коалиции прекратить отрицать масштабы жертв среди гражданского населения.

«Коалиция должна провести тщательное расследование и установить, что пошло не так в Ракке, и извлечь необходимые уроки, чтобы впредь не причинят столь огромных страданий гражданскому населению, которое может пострадать от будущих военных операций», — заявил Вудс.

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США наносили воздушные удары, когда боевики передвигались от здания к зданию, используя мирное население в качестве живого щита. Воздушная кампания привела к масштабным разрушениям, несмотря на использование высокоточного оружия.

Некоторые эксперты полагают, что подобный подход может иметь негативные последствия для западной коалиции, возглавляемой США, поскольку такой подход может настроить местное население против западных сил. «Это нанесёт ущерб нашим отношениям на Ближнем Востоке. Также мы знаем, что подобный подход существенно облегчает процесс вербовки в террористические группы», — заявила эксперт по Сирии Шенна Киршнер.