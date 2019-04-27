Глобальный стратегический и экономический центр притяжения постепенно смещается в сторону Индо-Тихоокеанского региона. Данный регион богат природными ресурсами, особенно углеводородами, которые питают промышленные двигатели мировой экономики и не только стимулируют конкуренцию между ведущими мировыми державами, но и подталкивают развивающиеся страны к поиску новых месторождений полезных ископаемых, пишет Манодж Кумар Мишра (Manoj Kumar Mishra) в статье для издания Asia Times.

BMN Network Индия и Китай

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Помимо этого, Индо-Тихоокеанский регион превращается в центр международной торговли и инвестиций. Он представляет собой рынок, на долю которого приходится почти половина населения мира. Потребность региональных государств в энергии в будущем будет только увеличиваться, следовательно, между ними продолжит обостряться конкуренция.

Около 80% китайского импорта сырой нефти поступает через Южно-Китайское море. Китай также стремится отстоять свой суверенитет в этом богатом энергоресурсами регионе для удовлетворения потребностей своей быстро растущей экономики в энергии.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Индия и Китай

Крупные державы, такие как США, Франция, Великобритания, Япония и Австралия, являются традиционными игроками в регионе. Администрация президента США Дональда Трампа предпочитает термин «Индо-Тихоокеанский регион» термину «Азиатско-Тихоокеанский регион», стремясь подчеркнуть важность Индии и Индийского океана в рамках меняющейся геостратегической картины. По мере того, как Китай расширяет своё присутствие в Южной Азии и Индийском океане благодаря своей инфраструктурной инициативе «Один пояс — один путь», Индия начинает со всё большей серьёзностью относиться к угрозам, исходящим от КНР. Отношения между КНР и Индией обуславливают не только историческое отсутствие доверия и долгосрочная помощь Пекина по укреплению обычных и ядерных сил Пакистана, но и те опасения, что автомобильные, железные дороги, мосты и порты, построенные в рамках инициативы «Один пояс — один путь», могут иметь двойное назначение — как гражданское, так и военное. Обеспокоенность Индии связана, прежде всего, со скрытыми военными целями, лежащими в основе китайского инфраструктурного мегапроекта. Индия не верит официальным заявлениям КНР о том, что инициатива «Один пояс — один путь» связана только с коммерческой деятельностью и деятельностью в области развития.

Индия внимательно следит за развитием событий в Индийском океане и Южной Азии. Например, Китай создал военно-морскую базу в Джибути в 2017 году, китайские военные корабли и атомные подводные лодки совершают заходы в порт Коломбо (Шри-Ланка). Кроме того, Китай и Пакистан преподносят развитие порта Гвадар как часть чисто коммерческого предприятия под названием Китайско-пакистанский экономический коридор (КПЭК), однако поступили сообщения о том, что Китай планирует разместить в этом порту атомные подводные лодки. В Шри-Ланке правительство президента Майтрипала Сирисена, которое всегда считалось проиндийским, сдало Пекину в аренду порт Хамбантота на 99 лет под давлением долговых обязательств перед Китаем.

Иван Шилов ИА REGNUM Майтрипала Сирисена

Какие ответные шаги предприняла Индия на фоне растущего влияния Китая? В 2017 году в партнёрстве с Японией Индия запустила проект Азиатско-африканского коридора роста. Индия подписала с Сейшельскими островами 20-летний пакт, предусматривающий строительство взлётно-посадочной полосы и пристани для военных кораблей на острове Ассампшен. В ноябре 2017 года Индия также подписала соглашение с Сингапуром о расширении доступа для индийских военных к сингапурской военно-морской базе Чанги. Сюда можно отнести и создание всеобъемлющего стратегического партнёрства с Вьетнамом в 2016 году, а также саммит с Японией и переговоры о подписании договора о военной логистике.

Индо-Тихоокеанский регион быстро милитаризируется. Китай преследует свои грандиозные экономические цели, заявленные в рамках инициативы «Один пояс — один путь», которые, как сообщается, также включают в себя усиление военно-морского присутствия КНР в регионе.

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США видят в Индии подходящего партнёра для сдерживания китайского влияния. В 2018 году Трамп подписал Акт об обеспечении азиатских инициатив (ARIA), подтвердив тем самым значимость индийско-американского стратегического партнёрства в Индо-Тихоокеанском регионе. Данный документ призван укрепить индо-американское стратегическое партнёрство путем подтверждения существующих двусторонних документов, включая признание Индии в качестве основного оборонного партнёра в соответствии с законом 2017 года. ARIA также содержит призыв к укреплению и расширению дипломатических, экономических связей и связей в области безопасности между Соединёнными Штатами и Индией.

Будучи ядерной державой, которая имеет существенный военный потенциал и значимое военно-морское присутствие в Индийском океане, Индия просто не может на фоне исходящих от КНР угроз позволить себе проявлять панические настроения во время переговоров с региональными странами и внешними державами. Вместо этого, Индия должна вовлечь заинтересованные стороны в рассмотрение сценариев, альтернативных военным.