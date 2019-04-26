Project Syndicate: КНР воплощает в жизнь то, о чём другие только мечтают

Максим Исаев, , 08:04 — REGNUM

В феврале 2019 года Государственный совет Китая обнародовал список руководящих принципов развития района Большого залива (GBA), включающего в себя девять городов, расположенных вокруг дельты Жемчужной реки в провинции Гуандун, включая также Гонконг и Макао. В то время как остальной мир по-прежнему продолжает бесконечные дебаты о том, как добиться инклюзивного и устойчивого роста, Китай предпринимает практические шаги по его достижению, пишут Эндрю Шэн и Сяо Гэн в статье для издания Project Syndicate.

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Согласно долгосрочной стратегии развития Китая, центральное правительство продолжает нести ответственность за общую стабильность и национальную безопасность. На этом фоне правительства нижнего уровня, государственные предприятия и частный сектор (включая иностранные компании) конкурируют друг с другом, стремясь выдвинуть новые идеи и внедрить передовой опыт.

В 2010 году Китай определил три основных городских кластера, которые должны занять лидирующую роль в рамках стратегии интегрированного развития: район Большого залива (GBA); экономическая зона Дельта реки Янцзы (YRD) с центром в Шанхае; кластер Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй (BTH). Совокупная численность населения этих трёх регионов составляет 300 млн человек, общая площадь — 400 квадратных километров. Доля эти городских кластеров в общем ВВП КНР составляет $4,8 трлн (более 35%).

Численность населения района Большого залива — самого небольшого из трёх городских кластеров — составляет 70 млн человек, а доля в ВВП — $1,5 трлн. Благодаря динамично развивающимся частным компаниям и их активному участию в мировой торговле, ежегодный экономический рост GBA (кроме Гонконга и Макао) в период с 1980 по 2017 год составил 14%.

На фоне изменения климата, геополитической напряжённости и разрушительных технологий, которые трансформируют глобальные производственно-сбытовые цепочки и образ жизни, развитие городских кластеров является жизненно необходимым для будущего Китая. Действительно, это ключ к разработке и внедрению более устойчивых и инклюзивных экономических моделей.

Усилия, направленные на достижение «зелёного», инклюзивного и инновационного будущего, будут предприниматься в трёх основных сферах. Во-первых, динамично развивающиеся компании, в том числе такие известные гиганты, как Huawei и Tencent, а также множество новых компаний, будут конкурировать в сфере разработки более ресурсоэффективных, ориентированных на потребителя продуктов и услуг. Университеты и исследовательские группы мирового уровня также будут способствовать этому процессу.

Во-вторых, Китай будет и впредь стремится к прогрессу в области социальной интеграции и стабильности благодаря таким мерам, как снижение налогов и упрощение бюрократических процедур для небольших компаний, повышение минимальной заработной платы, а также качества здравоохранения и образования.

В то же время в некоторых городах приняты строгие правила в отношении спекуляций с недвижимостью, чтобы обуздать рост цен на недвижимость и расширить доступность субсидируемого жилья для семей с низкими доходами и молодых специалистов. Такая инклюзивная жилищная политика, наряду с ростом реальных доходов большинства городских жителей, не только укрепляет социальную стабильность, но и помогает противостоять растущему неравенству в доходах.

Наконец, Китай продолжит наращивать усилия по созданию «зеленых» городов и сокращению уровня загрязнения воздуха и воды, в том числе за счёт строительства инновационных «вертикальных лесов», при одновременном внедрении и расширении других схем городской декарбонизации.

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Согласно данным журнала Nature Sustainability, в период с 2000 по 2017 года на долю Китая пришлось 25% глобального прироста лесопосадок, благодаря программам по восстановлению лесного покрова и улучшению деятельности в сфере землепользования. Китай также является мировым лидером в разработке автономных электромобилей, развитию данной области также будет способствовать создание инфраструктуры беспроводной связи нового поколения 5G.

«Китайская мечта» о национальном омоложении, которую провозгласил председатель КНР Си Цзиньпин, вовсе не связана со стремлением к мировому господству, как принято думать на Западе. Вместо этого Китай выдвинул концепцию инклюзивного, устойчивого экономического роста, который укрепит глобальный мир и будет способствовать его процветанию. Китайское руководство делает всё возможное, чтобы воплотить это видение в реальность.