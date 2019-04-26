Atlantic Council: Проекту «Один пояс — один путь» стали меньше доверять

Александр Белов, , 08:26 — REGNUM

На втором трехдневном международном саммите «Один пояс — один путь», который стартовал в Пекине 25 апреля, главы государств и высокопоставленные правительственные чиновники теперь с гораздо большим скептицизмом будут относиться к сотрудничеству с Китаем, чем в предыдущие годы, пишет Дэвид Вемер в статье для издания Atlantic Council.

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Появившаяся в 2013 году инициатива «Один пояс — один путь» направлена на развитие международных торговых связей и инфраструктуры в странах Азии, ЕС и Африки. Особое внимание уделяется соединению Китая с этими международными рынками. Как сообщили в китайском правительстве, в рамках инициативы уже направлено $80 млрд инвестиций в страны-участники, также Пекин подписал соглашения о сотрудничестве со 122 странами и 21 международной организацией.

Но, несмотря на значительные инвестиции и международный интерес к данному проекту, критика в отношении китайской инициативы в последние годы только усилилась. Громкие закрытия китайских проектов в Пакистане, Мьянме и Малайзии были связаны с опасениями этих стран о том, что они не смогут оплатить огромные строительные расходы и покрыть в течение нескольких десятилетий долговые обязательства перед Китаем.

Соединённые Штаты и другие западные страны предупредили потенциальных участников китайской инфраструктурной инициативы о том, что Пекин задействует «долговую дипломатию», которая должна укрепить влияние Китая во всём мире и может подорвать позиции демократических правительств.

Вице-президент США Майк Пенс заявил в октябре 2018 года, что в рамках инициативы «Один пояс — один путь» Китай предлагает «сотни миллиардов долларов в виде инфраструктурных кредитов правительствам стран Азии, Африки, ЕС и даже Латинской Америки… тем не менее условия этих займов в лучшем случае являются непрозрачными, а Пекину достаётся львиная доля прибыли».

«Китай не беспокоится о проблемах, связанных с долговой дипломатией… Пекин продемонстрировал гибкость в отношении принятия альтернативных форм оплаты за сложные инфраструктурные проекты, включая долгосрочную аренду активов», — считает директор глобальной программы развития бизнеса и экономики Atlantic Council Барт Остервельд.

По словам Остервельда, несмотря на публичные заявления Китая о том, что его инфраструктурные проекты принесут пользу глобальной торговле и развитию стран-партнёров, Пекин рассматривает свои проекты как «инвестиции в инфраструктуру, которые должны приносить выгоду своим инвесторам (преимущественно китайским)». Это чисто китайская программа, которая служит внутренним потребностям страны.

По словам старшего научного сотрудника Atlantic Council Роберта Донера, «китайцы только начинают открывать для себя то, о чём США и Международная финансовая организация знают уже давным давно». Создание крупных инфраструктурных проектов — это всегда очень сложный и почти всегда противоречивый процесс.

Вашингтон также выразил обеспокоенность по поводу новых соглашений, которые позволят Китаю направить инвестиции или даже получить собственные стратегические порты в Азии и ЕС. Соединённые Штаты пытались отговорить своих европейских партнёров от присоединения к китайской инициативе, которая, как они опасаются, может ослабить трансатлантическое единство и предоставить Китаю доступ к инфраструктуре, которая представляет особую важность для европейской обороны.

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На протяжении всего саммита «Один пояс — один путь» китайское правительство будет пытаться смягчить любые опасения среди потенциальных партнёров и расписать в ярких красках все достоинства китайской инфраструктурной инициативы. «Успех инициативы «Один пояс — один путь», а также масштаб тех проблем, с которыми столкнутся США, будут зависеть от ловкости китайского руководства, его способности эффективно реагировать на возникающую критику и улучшать параметры своей инициативы, чтобы сделать её более прозрачной и соответствующей разработанным стандартам и условиям международного инвестиционного кредитования», — считает Донер.

Вашингтон, безусловно, сделает всё возможное, чтобы подорвать популярность инициативы «Один пояс — один путь», однако Остервельд предупредил о том, что «на фоне продолжающего торгового диалога между США и КНР не стоит особо рассчитывать на ответные заявления Вашингтона о саммите».