На прошлой неделе советник по национальной безопасности Джон Болтон произнёс в Майами свою типично напыщенную речь. В этот раз он обрушился на правительства Кубы, Венесуэлы и Никарагуа — трёх социалистических государств в Латинской Америке. Болтон объявил о новых мерах по их экономической и дипломатической изоляции. Советник по национальной безопасности также предупредил Россию, что использование её военных специалистов для обеспечения безопасности правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро будет рассматриваться в качестве «угрозы для международного мира и региональной безопасности». Болтон заявил, что доктрина Монро, предусматривающая запрет на вмешательство иностранных держав во внутриполитическую ситуацию государств Западного полушария, по-прежнему «жива и здорова», пишет Хал Брандс в статье для издания Bloomberg.

Политика США в Латинской Америке. Карикатура. 1896

Gage Skidmore Джон Болтон

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Болтон прав в том, что враждебные державы, такие как Китай и Россия, стремятся проникнуть в Западное полушарие, чтобы расширить своё влияние и подорвать позиции США. Болтон также прав в том, что Вашингтон должен выступить против такого рода вмешательств за пределами полушария. Однако Болтон совершил ошибку, сославшись на доктрину Монро. Политика администрации президента США Дональда Трампа наоборот может лишь поспособствовать вмешательству иностранных государств в Западное полушарие, а не предотвратить его.

Доктрина Монро была провозглашена почти 200 лет назад. После того как южноамериканские республики освободились от испанского владычества, появились слухи о том, что коалиция европейских монархов — Священный союз Австрии, Пруссии и России — может попытаться завоевать позиции в южноамериканских странах. Англичане, желавшие создать собственную экономическую империю, заполнив тем самым вакуум, возникший после ухода Испании, предложили США объединить свои усилия. Однако государственный секретарь США Джон Куинси Адамс убедил тогдашнего американского президента Джеймса Монро в необходимости одностороннего отстаивания американских позиций в Южной Америке. «Гораздо достойнее открыто заявить о наших внешнеполитических принципах России и Франции, чем выступить в качестве марионетки, плетущейся вслед за британским солдатом», — заявил Адамс.

Сэмюэл Морзе. Портрет Джеймса Монро. 1819

Последующее заявление Монро о том, что США будут рассматривать колонизацию любой свободной американской республики в качестве враждебного акта, базировалось на двух взаимосвязанных опасениях. Во-первых, присутствие соперничающих стран в районе мягкого южного «подбрюшья» США лишило бы юную нацию стратегических преимуществ, связанных с ее географической изоляцией. Во-вторых, укрепление позиций авторитарных государств представляло опасность для американской безопасности и демократии. В течение 19-го и 20-го веков внешнеполитические принципы Монро вдохновляли США на многочисленные интервенции — военные, дипломатические, разведывательные и другие. США всеми силами стремились не допустить иностранного вмешательства.

Сегодня доктрина Монро также имеет важное значение для безопасности США, потому что, обеспечив безопасность «стратегического тыла», США могут спокойно проводить столь обширную внешнюю политику в других регионах мира. Если бы США столкнулись с серьёзной угрозой в Западном полушарии, им бы пришлось сосредоточить своё внимание на собственной защите, а не на формировании глобальной среды (в нынешних условиях ряд граждан США могут прийти к выводу, что ограничение геополитических амбиций США — это неплохой вариант). В 2018 году бывший государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что доктрина Монро пошла на пользу странам Латинской Америки, поскольку она защитила их от влияния более агрессивных авторитарных держав.

Иван Шилов ИА REGNUM Рекс Тиллерсон

Проблема заключается в том, что упоминания о доктрине Монро оскорбляют националистическую чувствительность южных соседей США. С другой стороны, администрация Трампа гордо заявляет о доктрине Монро, потому что угроза внешнего вмешательства в регион снова увеличивается. Китай наращивает свое экономическое, дипломатическое и, возможно, военное присутствие в регионе. По сообщениям, Россия, помимо отправки военных специалистов для защиты правительства Мадуро, также строит разведывательный объект в Никарагуа, осуществляет в регионе полёты ядерных бомбардировщиков и предоставляет оружие некоторым региональным государствам.

Однако любое публичное упоминание о доктрине Монро — это не лучший вариант. Для этого есть ряд причин.

Во-первых, доктрина Монро всё ещё вызывает аллергическую реакцию во многих латиноамериканских столицах. Даже такие страны, как Колумбия и Бразилия, которые поддерживают санкции и дипломатическое давление на Мадуро, не могут открыто поддержать идею о доминировании США в Латинской Америке. Другими словами, первое правило доктрины Монро — не упоминать о доктрине Монро.

Гилберт Стюарт. Портрет Джона Куинси Адамса. 1818

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С другой стороны, публичное предупреждение в адрес России о недопустимости вмешательства в Венесуэлу поднимает очевидный вопрос: «А то что?» Как далеко администрация готова пойти, чтобы заставить Россию уйти? В данном случае угрозы в адрес Мадуро и ссылки на доктрину Монро могут лишь подорвать авторитет США, а не укрепить его.

Ужесточение санкций против некоторых латиноамериканских стран может оттолкнуть их от США и направить в объятия КНР и России. Должностные лица администрации Трампа, вероятно, заявили бы на это обвинение, что именно авторитарный характер Кубы, Никарагуа и Венесуэлы сам по себе служит предпосылкой для сотрудничества с КНР и Россией. Однако если давления США окажется недостаточно для навязывания этим странам демократических ценностей, изолированное руководство этих стран начнёт рассматривать более крепкие отношения с Пекином и Москвой в качестве своей единственной надежды на спасение.