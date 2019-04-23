Bloomberg: США не должны особо беспокоиться о китайских шпионах

Александр Белов, , 07:39 — REGNUM

Несмотря на то, что Соединённые Штаты и Китай, похоже, стремятся достигнуть торгового перемирия, их соперничество в других областях продолжает усиливаться, пишет Дэвид Фиклинг в статье для издания Bloomberg.

Одной из проблем, с которой сталкиваются США, является угроза шпионажа. Как сообщило издание The New York Times, в 2018 году 30 китайских учёных и экспертов в области политики столкнулись с проблемами при получении визы и не смогли въехать на территорию США. Однако нельзя сказать, что администрация президента США Дональда Трампа заняла разумную позицию.

Читайте также: Project Syndicate: Переизбрание Нетаньяху несет угрозу для Ближнего Востока

С одной стороны, было бы наивно предполагать, что китайские разведчики не станут использовать академическое прикрытие для достижения своих целей. Есть множество свидетельств, указывающих на то, что зарубежные китайские студенческие ассоциации используют в операциях по оказанию влияния. Действительно, ни один китайский учёный или руководитель той или иной организации не сможет отказаться от сотрудничества с руководством Коммунистической партии Китая, если оно об этом попросит.

2 AJC1 Шпионаж

В то же время не стоит забывать о том, что тайного агента можно встретить абсолютно в любой стране мира. Часть китайских граждан, работающих за рубежом, обязательно будет связана с разведывательными органами. Это неизбежно. Вероятно, в Соединённых Штатах, которые являются одним из самых серьёзных конкурентов КНР, можно встретить больше китайских шпионов, чем где бы то ни было.

Несмотря на это, информация, которую соберет большая часть китайских шпионов, не будет представлять особой ценности, поскольку традиционная шпионская деятельность теперь составляет лишь незначительную часть шпионажа. Ещё в 1947 году тогдашний директор ЦРУ Аллен Даллес заявил американскому Конгрессу, что более 80% собранной ЦРУ информации получено из открытых источников, включая опубликованные документы, газеты, торговые журналы, научные исследования, книги, правительственные бумаги и материалы для корпоративных инвесторов.

Такие явления, как массовая миграция, туризм, повсеместное использование смартфонов, социальных сетей и аэрофотосъемки привели к геометрическому росту открытых источников информации. По некоторым оценкам, на долю открытых источников приходится до 95% всех данных. Сотрудникам китайской разведки гораздо проще найти необходимую информацию в интернете, чем отправлять оперативников за рубеж.

Конечно, также существует неподтверждённая информация, например, болтовня хорошо осведомлённого журналиста, который собирает слухи на вечеринках, конференциях или в пабах западного Лондона. Такая информация обычно пылится в журналистских блокнотах. Также есть ещё один вид агентурных разведданных, получаемых посредством платежей, шантажа или угроз. Обычно такую информацию собирают высокопоставленные чиновники, которые обучены соблюдать осторожность при контакте с представителями иностранного государства.

Читайте также: Atlantic Council: Зачем США направили морских пехотинцев в Австралию?

Гораздо большую ценность представляют не агентурные разведданные, а сбор секретной информации путём перехвата сигналов и сообщений. Например, в 2015 году в результате кибератаки была взломана база данных, содержащая информацию о почти 22 государственных служащих Соединённых Штатов. Сообщалось, что к этой атаке причастен Китай. На фоне кибератак агентурная работа выглядит как пережиток прошлого.

Однако есть ещё один очень важный момент. Иногда иностранные шпионы могут поспособствовать укреплению национальной безопасности. Правительства, которые хорошо осведомлены о мотивах и возможностях других стран, вероятно, займут более осторожную позицию и не станут совершать необдуманные поступки, которые могут привести к войне.

Вопрос о том, являются ли граждане Китая, въезжающие на территорию Соединённых Штатов, сотрудниками разведывательных органов или нет, не должен так сильно волновать Вашингтон.