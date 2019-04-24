American Conservative: Ирландия наконец-то станет единой?

Александр Белов, , 07:40 — REGNUM

Столетие назад началась война за независимость Ирландии от Британии. Эту войну можно сравнить с войной за независимость в колониальной Америке. Война за независимость Ирландии продолжалась 17 месяцев. Затем она переросла в гражданскую войну в Ирландии, которая длилась около года. Даже после официального прекращения войны в 1923 году, полного и прочного мира достигнуть не удалось. Остров навсегда разделился на Север и Юг, до конца прошлого столетия на нём периодически вспыхивали партизанские войны и террористические атаки. Республиканцы, выступающие против раздела острова, ополчились против пробританских профсоюзных лидеров, выступающих за раздел. Мечта о «единой Ирландии» так и осталась мечтой, пишут Джон Родден и Джон Росси в статье для издания The American Conservative.

Читайте также: National Interest: США отказались от безумной политики в Афганистане

Эта мечта влекла за собой миллионы ирландцев. Бесчисленное количество революционеров и республиканцев умерло, стремясь воплотить её в жизнь. Многочисленные ирландские лидеры, начиная с героического руководителя ирландского освободительного движения 1798 года Вулфа Тона до лидеров 20-века, ждали того дня, когда Ирландия станет единой. Возможно, сегодня этот день стал ближе, как никогда. Почему? Благодаря слову Брексит — причудливому неологизму из семи букв.

Существует вероятность того, что соглашение о Брексите может привести к объединению католического большинства Республики Ирландия с протестантским большинством Северной Ирландии. По мере приближения к 100-летию со дня провозглашения своей независимости от Великобритании Ирландия, вполне, может запустить процесс объединения, т. е. добиться независимости всех 32 ирландских округов, включая шесть округов, расположенных в Северной Ирландии.

Однако совсем необязательно, что это объединение неизбежно. Как говорят, дьявол кроется в деталях. Пока у Великобритании появилась передышка, поскольку ей удалось избежать Брексита без соглашения и продлить процесс выхода из ЕС ещё на шесть месяцев, до 31 октября.

Сейчас нет никакой определённости, за исключением того, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй скоро вновь обратится к парламентариям за поддержкой — в четвёртый раз. Она надеется привлечь лидера лейбористов Джереми Корбина на свою сторону. Если предложенное Мэй соглашение вновь потерпит неудачу, возможны три сценария: вотум недоверия, после чего Мэй может лишиться поста премьер-министра и лидера Консервативной партии; всеобщие выборы; второй референдум о членстве Великобритании в ЕС.

А как насчет Северной Ирландии? Как в Дублине, так и в Белфасте, все разговоры сейчас сосредоточены не на проблемах между Лондоном и Брюсселем, а на будущем Ирландии. Ключевой вопрос сейчас заключается в следующем: увеличит ли отсрочка Брексита шансы на ирландское объединение?

Некоторые националисты не устают призывать к «немедленному голосованию» о выходе Северной Ирландии из Великобритании. Такой выход можно было бы назвать Нирексит или просто Нексит. Однако руководство обеих партий Республики Ирландия — «Фианна Файл» и «Фине Гэл» — выступили против этой идеи. Однако неофициально говорится о том, что вероятность Нексита увеличивается с каждым днём.

Почему? Потому что перед Дублином, Белфастом, Лондоном и Брюсселем стоит одна первостепенная задача: предотвратить гражданские столкновения, которые разоряли Северную Ирландию на протяжении десятилетий, и спасти Соглашение Страстной пятницы (Good Friday Agreement). Это означает, что стороны не могут допустить сценарий с «жёсткой границей» между Севером и Югом.

Единственный возможный план в рамках Брексита, который позволил бы избежать установления «жесткой границы», — это позволить Северной Ирландии остаться в таможенной зоне ЕС, несмотря на выход Великобритании из состава ЕС. Получается, Великобритания выйдет, а Северная Ирландия останется, это позволит избежать нежелательных изменений в пограничной политике.

Однако не всё так просто. Такой вариант коренным образом изменит поток товаров и характер экономических сделок между Северной Ирландией и Великобританией. Это неизбежно приведёт к сближению Дублина и Белфаста. Не только с географической, но и с экономической точки зрения, Белфаст станет ближе к Дублину, чем к Лондону.

Мэй и её коллеги-консерваторы столкнулись с опасной дилеммой. С одной стороны, они не хотят, чтобы введение «жесткой границы» подорвало перемирие последних двух десятилетий. С другой стороны, они понимают, что, позволив Северной Ирландии остаться в европейской таможенной зоне, они сблизят Дублин и Белфаст.

Мэй понимает, что если она выберет последний вариант, это сильно разозлит граждан Великобритании, особенно жителей Шотландии и Уэльса, голосовавших против Брексита. Любые исключения в отношении Северной Ирландии могут подтолкнуть Шотландию и Уэльс к выходу, расколов Великобританию на части.

Соглашение Страстной пятницы предусматривает, что Лондон должен организовать референдум по любому важному вопросу, если этого захотят жители Северной Ирландии. Соглашение также предусматривает, что Северная Ирландия остаётся частью Великобритании до тех пор, пока большинство жителей Северной Ирландии не захотят изменить свои отношения с Великобританией. Двадцать лет назад данному пункту соглашения не придали особого значения, потому что тогда большинство населения Северной Ирландии составляли протестанты, выступающие за Великобританию. Однако в последние годы ситуация изменилась. Появился второй непредвиденный фактор, который может привести к объединению Ирландии.

Читайте также: Project Syndicate: Переизбрание Нетаньяху несет угрозу для Ближнего Востока

Согласно большинству демографических прогнозов, к 2021 году большинство жителей Северной Ирландии будут составлять католики, поэтому не только Брексит, но и демографическая ситуация, могут подтолкнуть Северную Ирландию к проведению референдума. Выход Северной Ирландии из состава Великобритании может стать только вопросом времени.

Не стоит забывать о том, что, несмотря на то, что почти 60% граждан Великобритании проголосовали за Брексит, 55,8% жителей Северной Ирландии проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС. В 2013 году 66% католиков, проживающих в Северной Ирландии, выступали за сохранение Северной Ирландии в составе Великобритании. Однако «жёсткий» Брексит может изменить ситуацию кардинальным образом.

Самим ирландцам, возможно, даже не придется пролить ни одной капли крови, чтобы воплотить свою давнюю мечту о «единой Ирландии».