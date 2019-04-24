В понедельник, 22 апреля, в администрации президента США Дональда Трампа заявили об отказе Вашингтона от продления периода исключения из санкций для стран, импортирующих иранскую нефть. Срок действия периода исключения из санкций завершится 2 мая, говорится в редакционной статье издания The Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин и Хасан Рухани

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Согласно сообщениям американских СМИ, Соединённые Штаты введут санкции против любой страны, которая продолжит импортировать нефть из Ирана после 2 мая.

После того как Вашингтон восстановил санкции против Ирана в ноябре 2018 года, он предоставил исключения из санкций восьми странам, покупающим нефть у Тегерана, поэтому они смогли продолжить импорт иранской нефти в течение следующих шести месяцев. В число стран, освобождённых от действия санкций, вошли Италия, Греция и Тайвань, которые вовсе перестали покупать иранскую нефть. Оставшиеся пять стран — Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Турция — по-прежнему импортируют большое количество нефти из Ирана.

Нефтяной танкер

Все эти страны оказались перед сложным выбором, поскольку они рискуют столкнуться с американскими санкциями, если решат продолжить поставки иранской нефти.

Решение США по иранской нефти является типичным проявлением американской гегемонии и одностороннего подхода. Вашингтон не только усиливает давление на Тегеран, он также заставляет страдать другие страны и регионы.

Маловероятно, что большинство стран согласится на требования, выдвинутые Вашингтоном. Ряд источников из Индии отметили, что Нью-Дели уже предпринимает шаги, чтобы убедить Соединённые Штаты продлить срок действия режима исключения из санкций для стран-партнёров. С 2018 года экспорт нефти из Ирана резко сократился, однако просто нереально, что уровень экспорта упадёт до нуля.

Китай входит в число крупнейших покупателей иранской нефти. Сейчас другие страны уделят повышенное внимание тому, какие именно ответные действия предпримет Пекин на фоне новых требований Вашингтона. С 2018 года между двумя странами сохраняются напряжённые отношения.

Мы считаем, что Китай должен прояснить США свои интересы, связанные с покупкой нефти у ближневосточной страны, и стремиться минимизировать возможный ущерб для своих национальных интересов. Китай должен совместно с Великобританией, Францией, Германией и Россией обеспечить защиту ядерного соглашения с Ираном, а также поддержать развитие дружеских отношений с Тегераном.

Китай должен решительно выступить против гегемонистского подхода США, однако Пекин не может взять на себя лидирующую роль в противостоянии США по вопросам, касающимся Ирана. Пекин должен координировать свои действия с другими крупными державами в рамках ответных мер против антииранских санкций Соединённых Штатов. Одним из приоритетных направлений должна стать защита права китайских предприятий на сотрудничество с иранскими компаниями.

News.cn Хасан Рухани и Си Цзиньпин на саммите ШОС

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Решение США о выходе из ядерного соглашения с Ираном и возобновлении санкций подверглось широкой критике. При этом Вашингтон нанёс серьёзный удар по Германии и другим европейским странам. Ряд европейских стран выступили в защиту своих компаний, действующих на территории Ирана, однако эти фирмы решили отказаться от своего бизнеса в Иране из-за опасений по поводу американских санкций. Решение ЕС о создании альтернативной платёжной системы для ведения бизнеса с Ираном, чтобы избежать американских санкций, не смогло снизить обеспокоенность европейских компаний.

С одной стороны, Китай не хочет обострять противостояние с США из-за Ирана, но, с другой стороны, Пекин не может просто позволить Вашингтону делать всё, что ему вздумается. В рамках ответных действий на санкции США против Ирана Китай также не может игнорировать собственные национальные интересы. Китаю потребуется вся его мудрость, чтобы принять верное решение.