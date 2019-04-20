Global Times: Научная конкуренция с КНР вызывает у США панику

Максим Исаев, , 07:46 — REGNUM

На слушаниях в Конгрессе США директор Национальных институтов здравоохранения (NIH) Фрэнсис Коллинз заявил, что преподаватели и исследователи, работающие в институтах США, могут потерять работу, если их заподозрят в получении финансирования от иностранного правительства. В сообщениях СМИ указывалось, что под иностранным финансированием подразумевалось в основном китайское финансирование. Также объявили о том, что китайские аспиранты и кандидаты на присуждение степени PhD в таких областях, как робототехника и авиация, столкнутся с новыми ограничениями при получении пятилетней визы F1, говорится в редакционной статье издания The Global Times.

За прошедший год примерно 200 китайских профессоров в области социальных наук, а также руководителей академий и исследователей, получили отказ во въезде в США. Действия NIH обострят напряжённость в отношениях между КНР и Соединёнными Штатами.

Несмотря на прогресс, достигнутый в торговых переговорах, администрация президента США Дональда Трампа решила предпринять неосмотрительные действия, направленные на сдерживание развития высоких технологий в КНР. Исследовательские институты и университеты США продолжат проводить процесс «очистки» от «китайских элементов».

Единственная в мире сверхдержава запаниковала, когда столкнулась с реальной конкуренцией. США потеряли свою уверенность в том, что они могут удержать лидирующие позиции в сфере высоких технологий в рамках глобализации. Проявив детскую наивность, Соединённые Штаты решили громко «хлопнуть стеклянной дверью». Вашингтон почувствовал, что совместная работа китайских и американских учёных представляет угрозу для Соединённых Штатов. В Белом доме считают, что китайские студенты могут «украсть» ключевые технологии США, просто посещая лекции. Сложившаяся ситуация представляет собой возврат к XIX веку.

Наука и технологии КНР пока уступают США, но разрыв не так велик, как в начале 1900-х годов, когда США начали строительство университетов и больниц в Китае. Научный и технологический разрыв между двумя странами сократился достаточно для того, чтобы начать честную конкуренцию.

Научно-технический прогресс Китая является результатом высокого спроса на внутреннем рынке. Китай входит в список лидирующих стран по уровню инвестиций в науку и представляет собой крупнейший технологический рынок в мире. США ничего не смогут с этим поделать. Почему они считают, что им удастся замедлить научно-технический прогресс КНР, если они запретят китайским студентам посещать лекции и семинары в американских университетах?

С другой стороны, многие выпускники ведущих китайских университетов переехали в Соединённые Штаты после окончания университета. Знают ли США о том, какой ущерб это нанесло китайскому обществу? Наверное, США считают, что они нанесут КНР серьёзный ущерб, если большая часть лучших китайских выпускников останется в Китае?

Ограничение академического обмена между двумя странами ещё больше изолирует США, которые предпочитают не замечать неограниченные возможности с точки зрения расширения научного обмена с Китаем. КНР неизбежно продолжит развивать глобальное сотрудничество в сфере высоких технологий. При этом американская администрация, похоже, не понимает, что у неё недостаточно сил для того, чтобы остановить расширение процесса глобализации.

США ведут себя неразумно. Что касается Китая, то он обязательно предпримет ответные меры в отношении Соединённых Штатов. Однако не стоит переоценивать стратегическое значение США и рассматривать их поступок в качестве очередного проявления «новой холодной войны».

Проще говоря, Соединённые Штаты ведут себя очень мелочно. В целом США превратились в страну, которая стремится извлечь максимальную прибыль, но при этом всячески пытается избежать рисков, с которыми может быть связана настоящая «новая холодная война».

Политика администрации Трампа в отношении Китая подрывает основополагающие принципы глобализации. Китай должен занять рациональную позицию и проявить терпение на фоне бессмысленных действий Соединённых Штатов. Небо от этого не рухнет. Китай продолжит заниматься своим делом.