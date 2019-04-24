Из-за непредсказуемой погоды в южной части штата Миннесота у местных фермеров есть лишь узкий временной промежуток для проведения весенней посевной кампании. Иногда приходится работать в несколько смен, 24 часа в сутки. Если фермеры хотят получить урожай, им нельзя терять ни часа, пишет Адам Минтер в статье для издания Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Фермер США

Поэтому, когда прошлой весной местный фермер Джон Науэрт столкнулся с поломкой трактора, ему пришлось поволноваться не на шутку. Раньше Науэрт мог спокойно справиться с любой технической проблемой, либо вызвав местного механика, либо самостоятельно, с помощью нескольких инструментов.

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Однако современные тракторы просто напичканы электроникой, так же как машины компании Tesla. Производители сельскохозяйственной техники и сервисные центры используют современные технологии в качестве предлога, чтобы заставить фермеров обращаться только в дилерские сервисные центры в случае поломки техники. Услуги таких сервисных центров — удовольствие не дешёвое. Страдают как фермеры, так и обычные ремонтные мастерские.

Трактор. Сельское хозяйство

Посевная кампания шла уже вовсю, а Науэрту пришлось ждать несколько драгоценных часов, пока на ферму не приехал представитель дилерского сервисного центра. Механик достал ноутбук, чтобы провести диагностику трактора. Оказалось, что в дилерском сервисном центре не было необходимой запчасти. Конечно, в обычной мастерской, которая не может конкурировать в рамках монополии дилерских сервисных центров на ремонт, необходимых запчастей тоже не оказалось.

Другие американские фермеры также разочарованы тем, что их вынуждают обращаться в дилерские сервисные центры. Фермеры часто обращаются за помощью к людям, которые помогают «хакнуть трактор», чтобы отменить установленные производителем программные блокировки. Фермеры настаивают на Fair Repair (честном ремонте), они готовы отстаивать своё право на ремонт, чтобы производители техники открыли сферу ремонта для конкуренции, предоставив равный доступ к руководствам по обслуживанию, диагностическому оборудованию и запчастям.

Уже 20 американских штатов разрабатывают свои версии законопроекта Fair Repair. Штат Миннесота, вероятно, будет в числе первых штатов, принявших новое законодательство в сфере ремонта, поскольку соответствующий законопроект должны рассмотреть в палате представителей штата в течение ближайших недель.

Возможно, американские потребители ничего не слышали о бедственном положении фермеров, однако многие граждане США сталкиваются с аналогичными проблемами, когда речь заходит о ремонте автомобилей. Не так давно вдоль шоссе можно было встретить немало ремонтных мастерских, предлагающих услуги по обслуживанию автомобилей. То, что механик-любитель не мог отремонтировать дома, могли отремонтировать в многочисленных частных ремонтных мастерских.

Car Talk Работа автомеханика

Однако современные автомобили теперь больше походят на компьютеры. Производители и дилеры ограничили доступ к диагностическому оборудованию для частных ремонтных мастерских, которые также не могут получить руководство по техническому обслуживанию и другим необходимым сервисным материалам. Если вам когда-либо приходилось платить дилеру за то, чтобы он сбросил ошибку, потому что в частной мастерской просто нет необходимого диагностического оборудования, вы можете отчасти понять, каково фермеру, когда он сталкивается с поломкой трактора.

Ремонт в дилерских сервисных центра обходится недёшево. Например, в штате Небраска частный механик с легкостью заменит вам трансмиссию на тракторе компании John Deere. Однако если вы захотите выехать из мастерской, вам придётся пригласить механика из компании John Deere. Вызов стоит $230 плюс ещё $130 за каждый час работы. Механик из компании John Deere подключит к вашему трактору компьютер, чтобы авторизовать запчасть и подключить её к материнской плате.

Ситуация осложняется тем, что производители оборудования и дилерские центры продолжают объединяться, поэтому сокращается число технических специалистов и увеличивается расстояние, которое им приходится преодолевать, чтобы отремонтировать трактор. В итоге за всё приходится платить фермерам.

«До ближайшего дилерского центра может быть 80 километров. Если бы частные мастерские могли проводить ремонт, это позволило бы решить кучу проблем, особенно весной и осенью», — заявил президент Союза фермеров штата Миннесота Гэри Уэртиш.

Ремонт своими силами

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В рамках законопроекта о честном ремонте фермеры штата Миннесота требуют, чтобы производители оборудования со встроенной электроникой, начиная с производителей тракторов и заканчивая компанией Apple‎, предоставляли частным ремонтным мастерским необходимые руководства по ремонту, запчасти и инструменты, которые они предоставляют дилерским сервисным центрам. Также предусмотрено, чтобы производители предоставляли частным мастерским средства для сброса блокировок программного обеспечения.

Чем раньше производители осознают необходимость изменений и то, что возмущение людей никуда не исчезнет, тем будет лучше для всех.