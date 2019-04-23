Atlantic Council: Трамп начал рискованную игру против Ирана

Максим Исаев, , 07:20 — REGNUM

В администрации президента США Дональда Трампа решили не продлевать исключение из санкций против Ирана для стран, которые импортируют иранскую нефть, чтобы перекрыть важный источник доходов Тегерана. По мнению экспертов аналитического центра Atlantic Council, этот шаг может привести к росту цен на нефть и широкому сопротивлению со стороны государств, которые продолжают закупать иранскую нефть, пишет Ашиш Кумар Сен в статье для Atlantic Council.

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«После своего заявления администрация Трампа, несомненно, столкнётся с противодействием со стороны крупных импортёров иранской нефти и ростом цен для потребителей. Это ещё больше подорвёт возможности применения санкций в качестве невоенного инструмента внешней политики США», — считает директор инициативы «Будущее Ирана» в Центре Южной Азии Атлантического совета Барбара Славин.

Славин назвала решение администрации Трампа «жестоким и контрпродуктивным».

«Это решение является жестоким, потому что оно, очевидным образом, нанесёт вред обычным гражданам Ирана. Оно является контрпродуктивным, поскольку не позволит вернуть Иран за стол переговоров и не изменит существующую позицию Ирана в регионе», — добавила Славин.

В заявлении Белого дома от 22 апреля говорится, что данное решение «направлено на то, чтобы довести экспорт иранской нефти до нуля, лишив режим основного источника доходов».

После того, как Трамп вывел США из иранского ядерного соглашения 8 мая 2018 года, его администрация в ноябре того же года вновь ввела санкции против Ирана. Тем не менее в ходе новой антииранской кампании, которая застала многих врасплох, Трамп предоставил исключение из санкций для восьми стран, покупающих нефть у Ирана: Китая, Индии, Южной Кореи, Японии, Италии, Греции, Тайваня и Турции.

Представители американской администрации позже объяснили, что все страны, получившие освобождение от американских санкций, продемонстрировали значительное сокращение закупок иранской нефти. С тех пор Греция, Италия и Тайвань сократили свой импорт иранской нефти до нуля.

Решение об отмене исключения из санкций, вероятно, «окажет наибольшее влияние на Индию, Турцию и Китай», считает старший научный сотрудник Центра международной безопасности им. Брента Скоукрофта Саманта Султун.

«Учитывая неустойчивые отношения между Вашингтоном и Анкарой, усугубляемые намерением Эрдогана отказаться… от участия в программе по разработке истребителей F-35 в пользу покупки российской системы С-400, решение о блокировании поставок иранской нефти в Турцию не сможет заставить Анкару подстроиться под США», — считает Султун.

Запрет на покупку иранской нефти будет введен со 2 мая, поэтому любая страна, которая не откажется от импорта иранской нефти, столкнётся с американскими санкциями. По мнению Славин, решение американской администрации усилит давление на ЕС, которому придётся поторопиться с разработкой механизма поддержки торговых обменов с Ираном (INSTEX), который призван защитить европейские компании, продолжающие бизнес с Ираном, от американских санкций. ЕС также могут понадобиться новые торговые механизмы с Ираном.

После сообщения о решении Трампа отказаться от продления режима исключения из санкций цены на нефть резко выросли, превысив 22 апреля показатели, которые на рынке не видели с осени 2018 года.

«Первоначальная реакция нефтяных рынков указывает на то, что они не были достаточно подготовлены к данному решению… Последние данные указывают на вероятный дефицит предложения… который вряд ли удастся восполнить в краткосрочной перспективе», — заявила Султун.

Несмотря на заявления администрации Трампа о том, что ежедневно Иран поставляет на рынок около одного миллиона баррелей нефти, реальные показатели поставок почти в два раза выше, заявила старший научный сотрудник Глобального энергетического центра Атлантического совета Эллен Волд. В марте 2019 года Иран ежедневно поставлял 1,9 млн баррелей нефти. По словам Волд, сложно будет найти альтернативу экспорту тяжелой сырой нефти из Ирана.

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«Государственный секретарь США Майк Помпео заявил о том, что Саудовская Аравия и ОАЭ обязались компенсировать иранские поставки, однако достаточно расплывчатое заявление министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха может указывать на то, что Саудовская Аравия не станет торопиться, воспользовавшись высокими ценами на нефть, прежде чем увеличить собственные поставки. Возможно, Эр-Рияд пойдёт на такой шаг в ответ на столь же неожиданное решение США в ноябре 2018 года, когда американская администрация ввела режим исключения из санкций, в результате чего цены на нефть упали примерно на $35», — считает директор Глобального энергетического центра Атлантического совета Рэндольф Белл.

«Большинство было уверено в том, что реализация решения о полном блокировании поставок иранской нефти будет отложена как минимум до осени. Заявление американской администрации уже привело к росту цены на нефть марки Brent более чем на 3%», — добавил Белл.

Директор Глобального энергетического центра Атлантического совета уверен, что в нынешней ситуации Саудовская Аравия и ОАЭ выиграли больше всех. С одной стороны, они получили желаемый геополитический результат — усиление давления на Иран. С другой стороны, теперь они могут извлечь выгоду из роста цен на нефть.