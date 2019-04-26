Говорят, что безумие — это когда повторяют одно и то же действие в ожидании получить разные результаты. Можно сказать, что Вашингтон проверил пределы своего здравомыслия в Афганистане. В течение 17 лет США проводили одну и ту же политику, тщетно надеясь получить желаемый результат, пишет Майкл Кугельман в статье для издания The National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM В Афганистане

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Однако в течение последних нескольких месяцев Вашингтон провёл необходимую корректировку своего курса. Новая политика США в Афганистане связана с многочисленными рисками, однако она представляет собой единственный жизнеспособный вариант, который увеличил вероятность вывода американских из Афганистана.

В течение почти двух десятилетий американские войска пытались одолеть талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на поле боя, надеясь, что такое непрекращающееся давление заставит боевиков сесть за стол переговоров и договориться об условиях окончания самой продолжительной войны в истории США.

Однако из года в год США терпели неудачу. Многолетнее военное давление не смогло убедить талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в необходимости прекращения боевых действий. В апреле 2019 года боевики объявили о начале своего ежегодного весеннего наступления. Это заявление носит символический характер, поскольку талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведут бои круглый год, даже в жестокие зимние месяцы.

newsonline Боевик. Афганистан

Изменение политики США в Афганистане было обусловлено тем, что президент США Дональд Трамп не проявил особого терпения в отношении боевых действий в Афганистане и выразил желание вернуть американские войска домой. Теперь Вашингтон готов вести прямые переговоры с террористической группой.

На данный момент стороны провели пять раундов переговоров. Очередной раунд переговоров должен состояться в конце апреля 2019 года. Государственный департамент прилагает решительные усилия для того, чтобы достигнуть главной цели Вашингтона в Южной Азии: заключить сделку с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая позволит американским силам покинуть Афганистан.

Обе стороны приблизились к достижению рамочного соглашения, в котором будут определены сроки вывода американских войск. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в свою очередь должны отказаться от поддержки других террористических группировок. Вашингтон также подталкивает талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к подписанию соглашения о прекращении огня и переговорам с афганскими лидерами о послевоенном политическом устройстве. Однако талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не хотят подписывать какие-либо соглашения, пока не будет достигнуто соглашение о выводе американских войск.

Однако Вашингтон, по сути, согласился начать переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с позиции слабости. Неудивительно, что есть все основания опасаться того, что эти переговоры между США и боевиками не принесут Вашингтону желаемого результата.

Во-первых, боевики развернули наступление и ведут переговоры с позиции силы. В отличие от Соединённых Штатов, у боевиков нет острой необходимости в подписании соглашения как можно быстрее. У них достаточно времени, чтобы отказаться от недостаточно щедрых уступок со стороны США.

Во-вторых, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отказались позволить афганскому правительству присоединиться к переговорам, пока не будет заключено соглашение о выводе войск США. В-третьих, даже если Вашингтон и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заключат сделку, прокладывающую путь для вывода американских войск, боевики всё равно могут попытаться свергнуть афганское правительство вместо того, чтобы договориться с ним о сделке.

Однако, несмотря на вышеуказанные опасения, Вашингтон всё равно проводит верную политику в Афганистане. На это указывают четыре причины.

Во-первых, у Вашингтона нет военного варианта урегулирования ситуации в Афганистане. США и их союзники не могут победить талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на поле боя. С боевиками не смогли справиться даже 150 тыс. солдат НАТО, что говорить про нынешний военный контингент, численность которого составляет 14 тыс.

U.S. Air Force Американские солдаты в Афганистане

Во-вторых, военная обстановка продолжает ухудшаться. В 2018 году число жертв среди афганских сил безопасности и гражданского населения достигло наивысшего уровня. За последние несколько лет талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) собрали рекордные урожаи опия в Афганистане. Нелегальная торговля наркотиками позволяет финансировать значительную часть операций боевиков, которым удалось расширить подконтрольные территории.

Реальность состоит в том, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) становятся сильнее, а война — ещё более кровопролитной.

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В-третьих, у США появилась наиболее благоприятная возможность для переговоров с боевиками, которые ранее согласились на кратковременное перемирие и направили на переговоры своих высокопоставленных представителей. Боевики не стали бы делать этого, если бы хотели всего лишь прощупать почву и посмотреть, что сможет предложить Вашингтон.

В-четвёртых, независимо от результатов переговоров, Вашингтону будет легче оправдать вывод войск из Афганистана. Американские чиновники теперь могут заявить, что они пытались задействовать военный вариант, но он не сработал. Теперь они пробуют задействовать дипломатический вариант. Если он сработает, отлично, если нет, США могут сказать, что они старались изо всех сил.

В конечном итоге переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны подготовить почву для неизбежного вывода американских войск, которого нетерпеливый президент Трамп, скорее всего, добьётся раньше или позже.