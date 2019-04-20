Project Syndicate: Уже 99 лет США продолжают обкрадывать самих себя

Максим Исаев, , 07:33 — REGNUM

Если в течение 99 лет вы придерживаетесь одного и того же подхода, а ситуация продолжает ухудшаться, вам следует попробовать что-то другое. Конгресс США принял Закон о торговом флоте в 1920 году, чтобы защитить судоходную отрасль Соединённых Штатов и укрепить национальную безопасность. Но закон привел практически к полному уничтожению отрасли, а американские предприятия, потребители и окружающая среда столкнулись с огромными издержками. Пришла пора остановиться, пишет Энн Крюгер в статье для издания Project Syndicate.

В рамках Закона о торговом флоте, весь груз, перевозимый между американскими портами, должен перевозиться только на судах, которые ходят под американским флагом и произведены в США. Эти корабли должны принадлежать гражданам США по меньшей мере на 75%. Если судно, которое идёт под американским флагом, столкнулось за рубежом с необходимостью ремонта, США взимают налог со стоимости ремонта в размере 50%.

Перевозка грузов между двумя портами в одной и той же стране называется «каботаж». Участники Всемирного экономического форума признали, что американский Закон о торговом флоте — это один из самых жестоких законов о каботаже во всём мире.

Закон о торговом флоте представляет собой протекционистский тормоз, который сдерживает развитие экономики США и наносит всё больший ущерб национальной безопасности Соединённых Штатов, считают эксперты из Института Катона Колин Грабоу, Ину Манак и Даниэль Инексон.

Рассмотрим действие закона через призму национальной безопасности. С 2000 года количество американских судов с водоизмещением не менее 1 тыс. тонн, которые соответствуют всем требованиям Закона о торговом флоте, сократилось со 193 до 99. В период с 2002 по 2003 год, когда Пентагон организовал поставки материалов военного назначения в район Персидского залива, то доля американских коммерческих судов от общего числа задействованных кораблей составила всего 6,3%. Количество судов под иностранными флагами составило 16%. Всё остальное пришлось перевозить американским военным кораблям.

Судостроение и судоходство в США также стали чрезмерно дорогими. Стоимость некоторых видов контейнеровозов, построенных в США, составляет от $190 млн до $250 млн, тогда как стоимость аналогичных контейнеровозов иностранного производства составляет всего $30 млн. А стоимость кораблей, которые соответствуют всем требованиям Закона о торговом флоте, настолько высока, что владельцы уже имеющихся кораблей совсем не торопятся приобретать новые. Считается, что срок полезной службы судна составляет около 20 лет, однако более 65% флота, соответствующего требованиям Закона о торговом флоте, составляют суда старше 30 лет, поэтому они не только неэффективны, но даже опасны.

По некоторым оценкам, ежедневные эксплуатационные расходы судов под американским флагом почти в три раза выше, чем у иностранных судов. Сообщается, что расходы, которые идут на экипажи американских судов, примерно в пять раз выше. Стоимость транспортировки нефти с побережья Мексиканского залива на северо-восток США на судне, которое соответствует требованиям Закона о торговом флоте, составляет $5 — $6 за баррель, а стоимость транспортировки той же нефти с побережья Мексиканского залива в Восточную Канаду на судне под иностранным флагом составляет всего $2 за баррель.

Из-за высокой стоимости морских перевозок в США объём американских грузов, доставляемых на побережье США и в район Великих озёр, сократился примерно вдвое с 1960 года. За тот же период объём железнодорожных грузовых перевозок увеличился на 50%, а междугородних грузовых перевозок — более чем на 200%. Сегодня только 2% внутренних грузоперевозок в США приходится на долю морского транспорта, в ЕС аналогичный показатель составляет 40%.

Если бы Закон о торговом флоте отменили, то транспортировка товаров по воде стала бы дешевле, чем по суше. Интересным фактом является то, что американские морские перевозки в Канаду и Мексику, на которые не распространяется действие Закона о торговом флоте, увеличились на 300% с 1960 года.

Вынуждая компании использовать наземный транспорт, Закон о торговом флоте увеличивает издержки американских компаний, а также стоимость продукции для потребителей и усугубляет ситуацию с пробками на автомобильных дорогах. Кроме того, автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт производит в 145 раз больше выбросов углекислого газа, чем грузовые суда.

Это не все негативные последствия данного закона. Например, Пуэрто-Рико, которое не связано сухопутным маршрутом с остальной частью США, приходится платить особенно высокую цену, поскольку остров регулярно обслуживает лишь горстка судов, которые соответствуют требованиям Закона о торговом флоте. Импортные поставки из Венесуэлы и других стран обошлись бы Пуэрто-Рико дешевле, чем из США. Когда ураган «Мария» опустошил остров в 2017 году президент США Дональд Трамп на 10 дней отменил действие Закона о торговом флоте, однако этого было недостаточно для того, чтобы грузовые суда, принадлежащие иностранцам, успели доставить столь необходимую помощь.

Закон о торговом флоте за последние 99 лет уничтожил американское торговое судоходство. Этот закон необходимо отменить. В случае отмены протекционистских законов американская судостроительная отрасль могла бы стать более конкурентоспособной. Вместо того, чтобы праздновать столетие разрушительного протекционистского закона, политики должны взять и выбросить его за борт.