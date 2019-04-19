Впервые Аргентина заимствовала средства у Международного валютного фонда ещё в 1958 году. В течение следующих 60 лет страна подписала 22 соглашения с МВФ, большинство которых имели печальные последствия, пишет Гектор Торрес в статье для издания Bloomberg.

Флаг Аргентины

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Правительству президента Аргентины Маурисио Макри также пришлось обратиться за помощью в МВФ. И трёх лет не прошло после вступления Макри в должность, а аргентинское правительство уже подписало два соглашения с МВФ. Последние события указывают на то, что печальная история отношений Аргентины и МВФ может повториться вновь.

В июне 2018 года, когда бюджетный дефицит Аргентины и отрицательное сальдо текущего платёжного баланса достигли 11% ВВП, инвесторы стали с настороженностью смотреть на аргентинские облигации, вынудив правительство Макри обратиться в МВФ за помощью. Благодаря решительной поддержке со стороны США вскоре Аргентина договорилась с МВФ о кредитной программе на три года объёмом в $50 млрд. Аргентинское правительство сделало вид, что взяло деньги у МВФ просто «на всякий пожарный», чтобы успокоить частных инвесторов. Однако через два месяца Макри всё же признался, что Аргентине нужно гораздо больше, чем $50 млрд, и как можно быстрее.

Пресс-служба Президента России Президент Аргентины Маурисио Макри

Дружеские отношения между Макри и президентом США Дональдом Трампом сделали своё дело. МВФ согласился — очень неохотно — предоставить Аргентине дополнительные $7 млрд, увеличив таким образом сумму заимствования до $57 млрд. Кроме того, около 90% данной суммы ($51,2 млрд) должны быть выплачены до следующих президентских выборов в Аргентине, которые состоятся в конце 2019 года.

Нынешнее аргентинское правительство получило от МВФ самый крупный кредит за всю историю страны. Сейчас экономика Аргентины остро нуждается в финансовой поддержке. 15 апреля МВФ открыл доступ к $9,6 млрд. Однако вместо того, чтобы использовать эти деньги для создания валютного резерва и выкупа долгов, правительство Макри стало покупать аргентинское песо.

Неудивительно, что рисковая премия стремительно увеличилась. Инвесторы обеспокоены в отношении будущих долговых обязательств Аргентины, поскольку МВФ имеет статус привилегированного кредитора, а это означает, что долги перед МВФ будут оплачиваться в первую очередь. Поэтому, если после 2020 года Аргентина столкнётся с дефицитом валюты, инвесторы могут понести убытки. Сейчас у инвесторов осталось узкое окно возможностей, которым они могут в ближайшее время воспользоваться для того, чтобы вовремя покинуть Аргентину.

Аргентинское правительство утверждает, что казначейству придётся продать $9,6 млрд на внутреннем рынке, чтобы покрыть бюджетные расходы в песо. Странно то, что Аргентина берёт доллары у МВФ, чтобы покупать песо, но в МВФ пошли Аргентине навстречу. В то же время правительству было разрешено использовать деньги МВФ только в гомеопатических дозах (до $60 млн в день), только через центральный банк и на публичных торгах.

Виктор Виктор Дюбрей. Деньги в бочках. 1897

В этом нет никакого смысла. В соответствии с соглашением, которое аргентинское правительство подписало с МВФ, Буэнос-Айрес обязался удержать нулевой первичный дефицит до уплаты процентов и покрыть 70% выплат процентов по государственному долгу в песо. Правительство успешно выполняет оба условия и в настоящее время покрывает более 100% выплат процентов по государственному долгу в песо. Поэтому у правительства нет необходимости использовать доллары МВФ для покупки песо. Скорее всего, аргентинские власти — с одобрения МВФ — используют деньги фонда для поддержания стабильного обменного курса песо до выборов, которые пройдут в конце 2019 года, чтобы повысить шансы Макри на переизбрание. Однако доллары, которые правительство продает для поддержки песо в этом году, могли бы пригодиться новой аргентинской администрации для выплаты процентов в 2020 году.

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Чем выше будет уровень задолженности Аргентины перед привилегированным кредитором, таким как МВФ, тем сложнее Аргентине будет убедить частных «непривилегированных» инвесторов отодвинуть сроки погашения долга на более позднее время и привлечь новые инвестиции. Подобные сложности могут возникнуть в 2020 и последующих годах. К сожалению, история может повториться вновь. В октябре 2001 года, примерно за 60 дней до дефолта, МВФ открыл Аргентине кредитную линию на $8 млрд. Большая часть этих денег была использована для покупки песо у инвестиционных организаций, покидающих страну. МВФ может вновь повторить ту же ошибку. Маловероятно, что события будут развиваться по иному сценарию.