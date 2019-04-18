National Interest: Трампу нужен новый советник по национальной безопасности

Александр Белов, , 07:58 — REGNUM

В течение последних двух лет президент США Дональд Трамп занимал ошибочную позицию по ряду ключевых внешнеполитических вопросов, его политический курс должен быть скорректирован. Тем не менее, начиная с момента его инаугурации, ряд ближайших советников Трампа мешали ему проводить более эффективную политику, поэтому США либо проигрывали сражения, либо шли на неоправданный риск, чтобы ввязаться в новые, пишет Дэниэл Дэвис в статье для издания The National Interest.

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Трамп мог бы избежать ряда поражений, ему необходимо просто заменить ряд своих ключевых советников на более способных людей. Первым в списке неэффективных советников, которые должны покинуть администрацию, является нынешний советник по национальной безопасности США Джон Болтон, внешнеполитические рекомендации которого привели к катастрофическим последствиям.

В прошлом Болтон был одним из ярых сторонников американского вторжения в Ирак в 2003 году. Тем не менее даже после катастрофических последствий этого вторжения (нужно помнить о том, что тогда в Ираке не было ни боевиков «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ни ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Болтон до сих пор продолжает настаивать на том, что тогда действия США были «полностью оправданными».

Доказательств того, что Болтон не раскаялся в собственных ошибках, предостаточно. Болтон призвал к бомбардировке Ирана и выступал за начало операции по смене иранского режима, подобные заявления Болтон также делал в отношении КНДР, Ливии, Сирии, Кубы и Венесуэлы. Во время свое предвыборной кампании Трамп заявил, что вторжение в Ирак привело к катастрофе, растянувшейся на 16 лет, в результате которой погибли 4 тыс. 568 американских солдат, а 32 тыс. военных США получили ранения. Повторение подобной ошибки в Иране привело бы к ещё более тяжёлым последствиям, поскольку Иран больше Ирака, он обладает большей численностью населения и имеет гораздо больше возможностей для ответного удара.

Однако для поддержания своей национальной безопасности США совсем необязательно нападать на Иран, поскольку имеющихся обычных и ядерных средств сдерживания более чем достаточно для многолетнего сдерживания Ирана. Военные удары по Ирану однозначно приведут к ослаблению безопасности США и к последствиям, которые могут выйти из-под контроля.

Болтон по-прежнему продолжает настойчиво рекламировать смену режимов в качестве основного инструмента государственного управления. Эта политика находится в прямом противоречии с тем, о чём говорил Трамп во время предвыборной кампании. Если Трамп планирует переизбраться, то ему нужно внести ряд изменений в состав своей администрации до ноября 2020 года.

Трампу нужны советники, которые разделяют его внешнеполитические взгляды и готовы реализовывать их на практике. Ни предыдущий, ни нынешний советник по национальной безопасности США не отвечали этим требованиям. В Вашингтоне есть подходящие кандидатуры на пост советника по национальной безопасности. Например, военный аналитик Дуглас Макгрегор, который написал несколько книг по национальной безопасности и является высококлассным военным. Макгрегор принимал участие в планировании кампании в Ираке, но его совет об использовании иракской армии для обеспечения гражданской безопасности после завершения конфликта проигнорировали. Макгрегор выступил против военной интервенции в Ливию в 2011 году и разработал всеобъемлющий новый план по реорганизации и модернизации вооружённых сил США. Макгрегор мог бы стать отличным кандидатом на пост советника по национальной безопасности.

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Во-первых, Макгрегор поддерживает позицию Трампа по ключевым внешнеполитическим вопросам. Вместо того чтобы навязывать Трампу своё видение, как это, по-видимому, делает Болтон, Макгрегор может воплотить в реальность видение Трампа.

Во-вторых, в отличие от подавляющего большинства высокопоставленных чиновников в Вашингтоне, Макгрегор не станет заниматься саморекламой, для него процветание нации стоит превыше всего. Я знаю, о чём говорю, я видел это в 1991 году во время операции «Буря в пустыне».

Это случилось после битвы за «Истинг 73» в восточном Ираке, когда американское бронетанковое подразделение одержало победу над численно превосходящим противником. Тогда вся слава досталась бывшему советнику по национальной безопасности Герберту Макмастеру, который в то время командовал бронетанковым подразделением. В 1991 году я служил лейтенантом под началом Макмастера и могу сказать, что он отлично сражался, однако США выиграли в битве за «Истинг 73» не только благодаря действиям Макмастера. Возможно, главной причиной успеха послужило то, что именно Макгрегор, который тогда носил звание майора, разработал план атаки и подготовил людей, а также принял ряд ключевых решений в ходе сражения. Тем не менее почти никто не знает о заслугах Макгрегора, потому что ему было достаточно осознания того, что он выполнил свой долг.

На фоне острых внешнеполитических вопросов, связанных с Китаем, Россией, Ираном, Северной Кореей и странами Латинской Америки, для США важно, чтобы лучшие идеи Трампа превратились в эффективную политику. Назначение Макгрегора на пост советника по национальной безопасности могло бы предопределить успех будущей внешней политики Трампа.