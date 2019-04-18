Bloomberg: Фундаментальная слабость Трампа поможет ему переизбраться?

Максим Исаев, , 07:40 — REGNUM

Если бы президент США Дональд Трамп оказался бы более эффективным президентом, это увеличило бы вероятность его переизбрания на выборах в 2020 году? Политолог из Бостонского колледжа Дейв Хопкинс так не считает, пишет Джонатан Бернштейн в статье для издания Bloomberg.

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Хопкинс утверждает, что в случае, если бы Трамп оказался более эффективным президентом, он, возможно, полностью бы ликвидировал действие Закона о защите пациентов и доступном здравоохранении (Obamacare) и реализовал бы другие непопулярные идеи Республиканской партии. Более эффективный Трамп уже заблокировал бы границу, что привело бы к огромным экономическим издержкам. Трамп также мог бы воплотить в жизнь свои ошибочные представления о торговле, он мог бы вывести Соединённые Штаты из НАТО. По сути, у Трампа есть много необычных и непопулярных идей, но его фундаментальная слабость не позволила ему превратить большинство из них в реальную политику. Данное обстоятельство может только укрепить его позиции на выборах 2020 года.

Аргумент Хопкинса выглядит довольно заманчиво, но я не могу с ним согласиться. Сильные президенты не всегда получают то, что они хотят. Вместо этого они постоянно проводят консультации о том, что будет работать, а что нет. Более эффективный Трамп не закрыл бы границу, он даже заикаться об этом не стал бы, потому что он посоветовался бы с экспертами в области миграции, торговли и экономики, после чего пришел бы к выводу, что данный самоубийственный шаг не позволил бы ему приблизиться к желаемой цели. Возможно, более совершенная версия Трампа по-прежнему вела бы кампанию среди союзников по НАТО, чтобы убедить их увеличить свои оборонные бюджеты, но, маловероятно, что Соединённые Штаты в ходе этой кампании оттолкнули бы большинство своих союзников. Глава Белого дома прислушался бы к совету экспертов о том, что выход из НАТО — это плохая идея.

Что касается системы здравоохранения, то Белый дом вполне мог бы внести ряд косметических изменений в Закон о защите пациентов и доступном здравоохранении. Ряд изменений могли бы оказаться довольно популярными. Трампу пришлось бы осознать, что большинство республиканцев хотят просто уничтожить Obamacare и не задумываются о других возможных политических целях.

Нельзя сказать, что Трамп отказался бы от всех своих идей в случае, если бы он более эффективно выполнял свои обязанности. Например, несомненно то, что Трамп продолжил бы настаивать на сокращении притока мигрантов. Просто он подошёл бы более тщательно к достижению своих политических целей, взвешивая все «за» и «против». Другими словами, более эффективный Трамп понимал бы, каких целей он может достигнуть, а каких нет. Возможно, он даже смог бы заключить сделку по финансированию строительства пограничной стены, убедив значительную часть демократов. В конце концов, предвыборные обещания Трампа были настолько широкими, что у главы Белого дома всегда было бы место для манёвра и широкий спектр возможных вариантов действий.

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Более опытный американский президент, которому не нужно было бы постоянно защищаться от проводимого в отношении него расследования, мог бы убедить большую часть консерваторов поддержать даже те идеи, которые бросают вызов ортодоксальности Консервативной партии. Этого можно было бы добиться, когда консерваторы получили желаемое значительное снижение налогов и добились назначения консервативных судей.

Есть ещё одно важное обстоятельство. Политическая система Соединённых Штатов позволяет поощрять президентов за их успешную политику. Хорошие политики знают, как нужно использовать политическую систему, чтобы получить желаемое. Они просто собирают необходимую информацию и используют её для заключения сделок. Более эффективный Трамп, вероятно, поступил бы именно так.