В середине апреля на фоне обострения ситуации в Ливии итальянские политики неожиданно открыли уже вроде бы закрытый вопрос о приеме нелегальных мигрантов. Не либеральная оппозиция, а министры того самого правительства, которое побороло миграцию, заговорили о необходимости открывать порты и принимать гостей.

Иван Шилов ИА REGNUM

Триумфальное обнуление нелегальных, дорогих и опасных «человекоперевозок» через Средиземное море осталось в прошлом. Теперь, в преддверии выборов в Европарламент, одна из двух правящих партий Италии на фоне падения своего рейтинга развернулась на сто восемьдесят градусов — в поисках симпатий избирателей.

Популизм от рассвета до заката

Сформированное в конце мая 2018 года коалиционное правительство Италии состоит из двух партий — «Движения 5 звезд» и «Лиги» Маттео Сальвини. В период предвыборной кампании с нелегальной миграцией обещали бороться и те и другие. Но если «Лига» обещала это в силу своей идеологии, то «Движение» — в рамках борьбы за всё хорошее против всего плохого.

Фантастические успехи новых политических партий Евросоюза, партий без истории, без идеологии и без программы, нагляднее всего проявились именно в Италии. Десять лет назад комик Беппе Грилло заговорил простым политическим языком, и основанное им движение сразу получило 25%, а на выборах 2018 года — и вовсе 33%.

Uomodis08 Беппе Грилло 25 сентября 2010 года на концерте «Вудсток Пяти звёзд» в Чезене

Таким был эффект низкой конкурентной базы. Долго правящие в Италии демократы не могли понять, почему падает их рейтинг, если они произносят всё те же правильные космополитично-либеральные мантры. Неужели дело и правда в огромных выплатах экс-чиновникам, в повышении пенсионного возраста, в уровне безработицы и в мигрантах?

Для победы на выборах всего только и понадобилось, что пообещать отменить самые одиозные решения. Снижение пенсионного возраста было в программе «Лиги», «Движение» взяло на себя борьбу с привилегиями богатых и раздачу денег бедным. В итоге рейтинг либералов снизился с 40% до 20%, и значительная часть этих избирателей ушла именно к «Движению». Но ненадолго.

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Как выяснилось, никакой дальнейшей программы у «Движения» нет. В первый год это было незаметно, потому что все силы уходили на раскулачивание бывших сенаторов, подготовку к началу выплат пособия по гражданству и прочую борьбу с ошибками предшественников. Когда список ошибок закончился, стало ясно, что нового предложить нечего.

Избиратели стали чаще замечать противоречивость действий «Движения». Вроде бы они поддерживают семью, а вроде бы и нет. Вроде бы спасают «Алиталию», а она не спасается. Вроде бы не строят скоростную железную дорогу в Лион, потому что так обещали во время кампании, но вроде бы и строят, потому что теперь опросы говорят, что граждане «за».

Представляющие «Движение» «министры-популисты» лихорадочно носятся по стране и за ее пределами, хватаясь за всё новые проекты и планы и снова их бросая, но это не помогает. Рейтинг продолжает падать, от 33% осталось едва ли две трети, все остальные уходят к партнеру-конкуренту Сальвини и, что самое неприятное, обратно к демократам.

Победитель получил всё

Fabio Visconti Маттео Сальвини

Маттео Сальвини за последний год, напротив, увеличил рейтинг своей партии ровно в два раза — с 17% до 34%. Все семь региональных кампаний в течение этого года формально выиграны правоцентристской коалицией (Сальвини плюс Сильвио Берлускони и «Братья Италии»), но фактически они выиграны именно «Лигой».

Сальвини делал предвыборную ставку на победу над нелегальной миграцией — и выполнил обещание: многотысячный поток практически иссяк. Что еще важнее, лидер «Лиги» не позволил конкурентам пожать плоды этой победы вместе с ним. Заняв пост главы МВД и постоянно комментируя происходящее в социальных сетях, он забрал все дивиденды себе.

Выполнено и второе основное обещание — снижен пенсионный возраст. Но взрывной рост рейтинга, скорее всего, лишь во вторую очередь вызван темой миграции или пенсионным вопросом. В первую очередь он объясняется последовательностью того образа, в котором Сальвини предстает перед согражданами — образа нормального человека.

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Этот нормальный человек ничего не имеет против иностранцев, а миграцию хочет ограничить потому, что стране не на что кормить новых гостей. Этот нормальный человек ничего не имеет против чьих-то постельных пристрастий, но не согласен с тем, что «однополый брак» — это то же, что семья, а слова «родитель 1 и родитель 2» в документах — то же, что «папа и мама».

Конкуренты справа критикуют Сальвини не меньше, чем конкуренты слева. Если вторые говорят, что «Лига» поддерживает средневековых мракобесов, то первые — что половина слов о поддержке семьи, веры и традиционных ценностей остаются словами. Но, судя по рейтингам, срединный путь выбран верно.

Тактический союз с антиэлитным «Движением» был единственной возможностью прийти к власти уже в 2018 году. На новых выборах, когда бы они ни состоялись, уже Сальвини будет диктовать условия. И именно он, с огромной долей вероятности, займет пост премьер-министра следующего правительства.

Возвращение мигрантов

На таком фоне «Движению» стало ясно, что нет никакого «смысла» продолжать борьбу против нелегальной миграции. Смысл, конечно, был бы, будь у движения идеология. Но поскольку идеология подверстывается под текущую повестку, то выяснилось, что бороться теперь надо за голоса тех, кому Сальвини не нравится. Потому что только их голоса и остались неразыгранными.

Поэтому в период проведения Семейного конгресса в Вероне «Движение» атаковало своих коллег по коалиции еще агрессивнее, чем либералы. Обещавшие избирателю бороться за семейные ценности лидеры «Движения» стали вдруг возмущаться разговорами об ограничении абортов и о проведении четких границ между семьями и «гей-парами».

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Еще неожиданнее оказалась миграционная атака. Еще совсем недавно прокуратура Италии пыталась возбудить против Сальвини уголовное дело, обвинив его в «похищении» не впущенных в Италию мигрантов. Министры из «Движения» подписывали тогда письма, подтверждая, что все решения были общими и принимались по наказам избирателей.

Теперь же министр обороны Элизабетта Трента заявила, что если в Ливии возобновится полномасштабная война, то порты Италии надо открыть. С этим согласен и Данило Тонинелли — министр инфраструктуры. Глава «Движения» Луиджи Ди Майо говорит, что решение о закрытии портов было «ситуативным» и в «новых условиях» может быть пересмотрено.

Отчаявшись конкурировать с Сальвини, «Движение» теперь конкурирует с либералами, которые неизменно выступают за принятие мигрантов. Как говорят они сами — из любви к братьям. Как говорят их оппоненты — из желания помочь крупному бизнесу сбить цены на рынке труда и лишить национальные правительства ощущения собственного суверенитета.

В «Лиге» считают, что все эти заявления могут прямо спровоцировать поток новых мигрантов и Италия дорого заплатит за предвыборную кампанию «Движения». Но выходить из коалиции Сальвини не спешит. Судя по рейтингам, он не может пока получить большинство на двоих с «Братьями Италии». Объединяться же с Берлускони не хочется никому.

В итоге за полтора месяца до выборов в Европарламент ситуация стала абсолютно непредсказуемой. Вполне вероятная дальнейшая эскалация в Ливии приведет к сотням новых платных рейсов в Италию, у берегов которой пограничникам нужно будет выбирать, кого слушать: министра внутренних дел или оппонирующих ему его собственных коллег.