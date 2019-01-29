Обещания любой ценой: как в Италии снизили пенсионный возраст

Рим, , 11:47 — REGNUM В понедельник, 28 января, президент Италии Серджо Маттарелла подписал «мегадекрет», которым правительство страны ввело в действие одновременно обе свои главные реформы — снизило пенсионный возраст и ввело выплаты по доходу от гражданства. Вечером того же дня декрет был напечатан в официальном издании и вступил в силу.

По новым правилам граждане Италии смогут выходить на пенсию не в 66−67 лет, как сейчас, а тогда, когда сумма возраста и стажа достигнет 100, возраст будет не менее 62, а стаж не менее 38 лет (то есть, в самом раннем случае, в 62 года при наличии 38-летнего стажа). Что касается минимального дохода от гражданства, то закон предполагает, что ни один гражданин Италии не будет получать доход (зарплату или пенсию) менее 780 евро.

Обе реформы были введены в действие одним и тем же декретом, чтобы обеспечить баланс интересов обеих правящих партий Италии. Снижение пенсионного возврата было в числе основных предвыборных обещаний «Лиги» Маттео Сальвини, введение дохода о гражданства — «Движения 5 звезд».

Принятие реформ проходило непросто. Правительство ссорилось с оппозицией, пенсионным фондом, властями Евросоюза и международными финансовыми организациями. Оппоненты были уверены, что при запуске двух дорогостоящих реформ (каждая оценивалась в 8−9 млрд евро) и одновременной отмене решения прошлого правительства о повышении НДС Италию ждут серьезные проблемы. Обещания правительства одновременно снизить налоги, ввести новые пособия и снизить пенсионный возраст они называли бессовестным и безответственным популизмом.

Летом 2018 года предварительные обсуждения шли в режиме перебранки. Глава Пенсионного фонда Италии Тито Боэри говорил, что денег на реформу не хватит, и Сальвини советовал ему на следующих выборах выдвигаться с программой повышения пенсионного возраста до 80 лет. Брюссельские эксперты утверждали, что у Италии нет возможностей снизить пенсионный возраст до 62 лет — в Риме в ответ напоминали, что сами эти брюссельские эксперты уходят на пенсию в 50.

В итоге в правительстве «популистов и традиционалистов» заявили, что есть вещи дороже денег, и включили обе реформы в проект бюджета. Вследствие этого дефицит бюджета вырос до 2,4% ВВП, и Еврокомиссия отказалась его утверждать. Италии грозили санкции за нарушение бюджетных правил ЕС (были ли нарушения в действительности — каждая из сторон осталась при своем мнении), но в итоге дело все-таки закончилось компромиссом.

В Еврокомиссии, МВФ и в Пенсионном фонде Италии утверждали, что снижать пенсионный возраст нельзя, потому что бюджет фонда не выдержит такой нагрузки. В правительстве возражали, что освобожденные новыми пенсионерами рабочие места займет молодежь (у которой сейчас большие проблемы с трудоустройством), а экономический рост приведет к росту доходов в бюджете. И что государство существует не для того, чтобы констатировать, что при повышении пенсионного возраста станет проще сводить бюджет пенсионного фонда. А для того, чтобы найти способ выполнить то, что просили избиратели и что победители выборов им пообещали.