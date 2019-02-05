Арестованный депутат Бочкарев госпитализирован в нижегородскую больницу

Нижний Новгород, , 18:07 — REGNUM Арестованный по подозрению в мошенничестве депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Бочкарев госпитализирован в больницу имени Семашко с диагнозом «хронический лимфолейкоз». Об этом стало известно в рамках очередного заседания суда, на которое он не явился.

Согласно медицинским документам, представленным суду, Бочкарев был госпитализирован 16 января, сообщает «Коммерсантъ». По предварительным оценкам врачей, он сможет принять участие в заседании суда не ранее 11 февраля.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, Бочкарев был задержан 21 ноября 2017 года. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере»). Позднее уголовное дело было переквалифицировано на мошенничество.

По версии следствия, в 2015 году депутат получил 5 млн рублей от гражданина за включение в муниципальный список кандидатов в депутаты городской думы Нижнего Новгорода для выдвижения от партии «Справедливая Россия». По результатам выборов в состав думы гражданин не прошел.

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Бочкарев находится под домашним арестом, ранее суд продлил его срок до 2 мая. Причем в январе ГУ ФСИН РФ по Нижегородской области ходатайствовало о заключении депутата под стражу. В ведомстве посчитали, что политик нарушает условия домашнего ареста и общается с теми, с кем запрещено. Сам Бочкарев отрицает данный факт, но, по слухам, на рассмотрение ходатайства он пришел с вещами. На всякий случай. В итоге суд отклонил требование о взятии под стражу, политик остался под домашним арестом.

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