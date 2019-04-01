В Татарии на прошлой неделе подвели итоги борьбы с коррупцией, отметив, что за 2018 год было выявлено свыше 800 преступлений коррупционной направленности, из них 300 преступлений связаны с посягательством на бюджет. Рустам Минниханов после совещания заявил, что «необходимо выработать превентивные меры по минимизации коррупционных рисков», потому как «каждый украденный рубль влечет за собой еще большие потери на устранение недостатков, переделку некачественной работы и возмещение ущерба».

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

Судьбу крокодилов и пингвинов обсуждали в Татарии на прошлой неделе после того, как под натиском претензий МЧС и прокуратуры на неопределенный срок было закрыто здание казанского развлекательного комплекса Fun Park на улице Гафури. Горожан тревожит судьба живущих в океанариуме комплекса редких животных, ведь представители собственника в комментариях СМИ заявляют, что животные на грани гибели, так как океанариум является единственным в Поволжье и вывозить питомцев некуда.

Всё больше скандалов появляется вокруг будущего строительства мусоросжигательного завода в Татарии. На прошлой неделе экоактивистку, активную участницу публичных акций против строительства завода обложили штрафом за гимнастику, которую она провела на открытом воздухе в августе 2018 года. Мероприятие из-за того, что на футболках участников были надписи, что они против мусоросжигания, а на ковриках было написано «нет МСЗ», признали несанкционированным «групповым пикетированием». Активистку оштрафовали на 20 тыс. рублей, но она намерена обжаловать этот вердикт в Европейском суде по правам человека. Правозащитники расценивают штраф как «дополнительную форму устрашения». Помимо этого, на прошлой неделе суд принял иск общественной организации, что провела независимую экоэкспертизу, но, не имея проектной документации, сделала это на базе открытых данных, придя к выводу, что в таком виде проект нельзя реализовать. Теперь эксперты требуют у оператора предоставить документацию через суд. Также выяснилось, что у компании, что планирует строить завод, ещё год назад изменился состав владельцев — помимо юрлиц, связанных с госкорпорацией «Ростех», в него входит фирма, аффилированная с АО «Роснано» и Анатолием Чубайсом. Также стало известно, что Росприроднадзор вынес положительное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы о проектной документации завода. Впереди — международная экспертиза проекта, которую обещал глава республики Рустам Минниханов.

Tatarstan.ru Мусоросжигательный завод

Громкий скандал в сфере образования спровоцировал документ, обнародованный в соцсетях юристом из Казани Русланом Нагиевым. В документе говорилось, что «в связи со служебной необходимостью просим вас предоставить характеризующие материалы на несовершеннолетних и их семьи, придерживающиеся строгих религиозных убеждений (носящих хиджабы)». Документ значился как подписанный начальником подразделения по делам несовершеннолетних и, предположительно, рассылался директорам школ. После того как история стала достоянием общественности, в МВД Татарии опровергли сведения о сборе информации, заявив, что не давали указаний подразделениям по делам несовершеннолетних запрашивать такие данные. Пресс-служба главы Татарии заявила, что сейчас полиция проводит проверку по факту этого письма, и «никаких распоряжений от руководства по распространению такого письма не поступало, это личная инициатива исключительно конкретного сотрудника».

Центральным событием сферы экономики по-прежнему остаётся вопрос увольнения работников завода Ford. Им пообещали выплатить 12 месячных окладов — но только для тех, кто непрерывно проработал на заводах компаний Ford, Sollers и их совместного предприятия Ford Sollers 15 и более лет.

Рустам Минниханов посетил с рабочим визитом Нидерланды, где встретился с генсекретарём министерства экономики и политики в области климата Маартеном Кампсом. Стороны искали «новые точки взаимодействия», а после встречи приняли участие в круглом столе с деловыми кругами Нидерландов. В частности, поднимался вопрос о едином световом решении для Казани, что могла бы выполнить компания-резидент кампуса высоких технологий High Tech Campus. В Казани единым световым решением могут быть объединены здания и наиболее яркие центральные объекты. Минниханов назвал проект интересным, особенно в рамках подготовки и празднования 100-летия со дня создания ТАССР, предложив просчитать его стоимость, взвесить соотношение цены и качества, а также учесть дальнейшие затраты на эксплуатацию.

«Необходимо искать новые пути наращивания сотрудничества, в первую очередь в области инноваций. Большое внимание уделяем инновациям и новым технологиям. Мы заинтересованы в том, чтобы компании Нидерландов в качестве стартовой площадки для работы в России выбирали нашу республику», — сказал Рустам Минниханов.

Tatarstan.ru Компания Signify

Помимо Нидерландов, делегация республики побывала в Дании. Следующий визит в эту страну пройдёт по сельскохозяйственному ведомству — уже поручено проработать вопросы. На круглом столе «Татарстан — Дания» чрезвычайный и полномочный посол России в Дании Владимир Барбин сообщил, что в 2018 году товарооборот между Россией и Данией составил 5 млрд долларов США, продемонстрировав рост порядка 30%. Накопленный объем датских инвестиций в Россию был свыше 1,5 млрд долларов США.

В Казани прошло заседание рабочего комитета международного делового конгресса «Современные технологии и перспективные проекты нефтегазового комплекса», посвящённого теме «Природный газ — как газомоторное топливо будущего: тенденции и перспективы». Татария является пилотным проектом по этому направлению, здесь с 2013 года идёт развитие инфраструктуры газомоторного рынка и расширение парка автотехники, работающей на газомоторном топливе. Рустам Минниханов отметил, что бизнес, связанный с различного вида перевозками, все чаще выбирает газомоторное топливо: «Люди, которые считают деньги, уже работают в этом направлении».

Мэр столицы Татарии Ильсур Метшин в День смеха заставил своих подчинённых несколько напрячься. На рабочем совещании с серьёзным выражением лица Метшин сообщил, что приглашает всех участников пройти тест на алкоголь.

«У нас небольшое новшество: мы хотим не просто здоровый образ жизни поддерживать, но и следить, как у вас проходят выходные дни. Начиная с первого ряда, проходим в комнату, каждый дует в трубку. Как прошел выходной? Сколько промилле? Всех с 1 апреля, коллеги! Я смотрю, некоторые серьезно напряглись!» — заявил он.

В сфере образования новые нормы приёма в детсады Казани стали причиной конфликта, и это уже было далеко не первоапрельским розыгрышем. Власти города к 1 апреля подготовили неприятный сюрприз родителям — к началу кампании по комплектованию дошкольных учреждений на 2019/2020 годы первоочередное право на попадание в детсад получили сначала дети, проживающие в границах «закреплённых» домов, потом норму исправили на прописанных по району нахождения детсада, но ситуацию это не улучшило. При этом норма, которую эксперты связывают с дефицитом мест и необходимостью выполнять майские указы, под удар поставила не только приезжих, зацепило и тех, кто проживает в одном районе Казани, а прописан в другом. Вне закона стали и пригородные посёлки, где построены жилые комплексы, не обеспеченные детсадами. Когда скандал вышел за пределы региона, стало известно, что принцип разделения по районам решено отметить, а вот иногородних детей «без прописки» уже не примут в казанские детсады.

Tatarstan.ru Детский сад

Шокирующая ситуация стала известна после крика души матери двоих детей, разместившей в соцсетях сообщение о готовности поменять иконы на еду. Женщина написала — «иконы меняю на еду детям». 36-летняя одинокая мама двоих детей оказалась в больнице, после чего кормить семью оказалось некому, так как ещё один её член — это 75-летний дедушка. История не оставила равнодушными казанцев, и женщине навезли всего необходимого, после чего она удалила объявление. Никто из доброжелателей не взял иконы, помогали от души. В мае Наталью должны выписать, и врачи дают благоприятный прогноз.

Против коррупции

В Татарии на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции подвели итоги борьбы с этим явлением. За 2018 год правоохранительными органами выявлено более 800 преступлений коррупционной направленности, из них 300 преступлений связаны с посягательством на бюджет, а общий ущерб был порядка 800 млн рублей.

Глава региона Рустам Минниханов заявил, что «основные экономические и хозяйственные результаты свидетельствуют о правильности избранного в республике антикоррупционного пути», добавив, что удалось снизить коррупционные риски при строительстве и капитальном ремонте, учете земель в похозяйственных книгах, сельхозпроизводстве, образовании.

«Всё это дает свои результаты. Число граждан, попадающих в коррупционные ситуации, стабильно сокращается из года в год. Однако количество правонарушений не снижается. Государственными органами, наделенными контрольно-надзорными функциями, выявлено почти 200 тысяч нарушений. В целях их устранения внесено почти 65 тысяч актов реагирования. Привлечено к административной ответственности 23 тысячи человек. Наложено штрафов на сумму свыше 200 млн рублей. Основное количество штрафных санкций приходится на службы Ростехнадзора и Роспотребнадзора», — констатировал он, уточнив, что нужно «разобраться в причинах, по которым коррупционные риски остаются высокими, и выработать превентивные меры по их минимизации».

Надзорные ведомства за 2018 год пресекли более 46 тыс. нарушений федерального законодательства, из них почти 3 тысячи — в области противодействия коррупции.

«Недостаточная профилактическая работа создает условия для совершения коррупционных преступлений. Надо понимать, что каждый украденный рубль влечет за собой еще большие потери на устранение недостатков, переделку некачественной работы и возмещение ущерба», — резюмировал Минниханов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли в конверте

«Мусорный» завод: протесты, штрафы и суды

Всё больше скандалов возникает вокруг будущего строительства мусоросжигательного завода в Татарии.

Напомним, когда пару лет назад стало известно, что в Татарии и Подмосковье в рамках федеральной программы и проекта «Чистая страна» будут построены мусоросжигательные заводы (МСЗ), жители Казани возмутились. Возмущение вылилось в протесты, жителей не устроило такое соседство, что, по их мнению, несёт риск для здоровья и жизни. Для заводов в мае — июне 2016 года компанией из структур «Ростеха» было учреждено две компании-оператора — ООО «Альтернативная генерирующая компания — 1» (АГК-1) и ООО «Альтернативная генерирующая компания — 2» (АГК-2). Последняя должна реализовать проект в Татарии, который оценивается в 30 млрд рублей. Под завод приобретён участок в Зеленодольском районе возле жилого микрорайона, а горожане создали общественное движение «Нет мусоросжигательному заводу в Казани! Да раздельному сбору и переработке мусора», куда входят уже более 9,3 тыс. человек. В 2019 году им удалось в Верховном суде РФ оспорить территориальную схему обращения с твердыми коммунальными отходами Татарии. Её признали недействительной в части строительства завода, на сегодня вердикт оспаривается властями.

В марте 2019 года было обнародовано заключение общественной экологической экспертизы проекта завода, выполненной организацией «Принципъ» из города Химки Московской области. В заключении отмечалось, что проект «в представленном к экспертизе виде не может быть разрешен к реализации». Работа по оценке проходила на основании сведений из открытых источников, так как получить проектную документацию у оператора не смогли. Для истребования пакета документов «Принципъ» обратился в Арбитражный суд Москвы, обоснованность иска будет рассмотрена в конце мая. При подготовке иска выяснилось, что ещё год назад изменился состав владельцев компании-оператора. Помимо юрлиц, связанных с госкорпорацией «Ростех», в него входит фирма, аффилированная с АО «Роснано» и Анатолием Чубайсом. Среди совладельцев АГК-2 — ООО «РТ-Инвест Финанс» и ООО «Управляющий товарищ «ПЭФ». Последнее создано в сентябре 2017 года, его владельцы — ООО «Управляющая компания «Роснано» (владельцы — АО «Роснано» и Анатолий Чубайс) и АО «РТ-Инвест», созданное в 2012 году при участии госкорпорации Ростех. В свою очередь, ООО «РТ-Инвест Финанс» также принадлежит АО «РТ-Инвест» и его директору Андрею Шипелову.

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Msk.arbitr.ru Арбитражный суд города Москвы

На прошлой неделе также стало известно, что департамент Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу утвердил положительное заключение «экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проектной документации «Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью 550 000 тонн ТКО в год (Россия, Республика Татарстан)». Само заключение ещё не обнародовано.

Это не единственный скандал, связанный с проектом. На прошлой неделе экоактивистку, активную участницу публичных акций против строительства завода Веру Керпель решением суда обложили штрафом за гимнастику, которую она провела на открытом воздухе в августе 2018 года. Мероприятие из-за того, что на футболках участников были надписи, что они против мусоросжигания, а на ковриках было написано «нет МСЗ», признали несанкционированным «групповым пикетированием». Активистку оштрафовали на 20 тыс. рублей, но она намерена обжаловать этот вердикт в Европейском суде по правам человека.

Правозащитники расценивают штраф как «дополнительную форму устрашения».

Юрист Алексей Глухов обратил внимание, что Веру Керпель наказали спустя почти восемь месяцев после самой акции.

«Это еще раз подтверждает, что никакой социальной необходимости привлекать к ответственности ее не было. Силовики преследовали какие-то свои цели, связанные с гражданской активностью девушки. Это может расцениваться как дополнительная форма устрашения», — цитирует его мнение газета «Коммерсантъ».

Далее по проекту ожидается международная экспертиза, которую обещал глава республики Рустам Минниханов.

Tatarstan.ru Мусоросжигательный завод

Личный интерес по хиджабам

Громкий скандал в сфере образования спровоцировал документ, обнародованный в соцсетях юристом из Казани Русланом Нагиевым. В документе говорилось, что «в связи со служебной необходимостью просим вас предоставить характеризующие материалы на несовершеннолетних и их семьи, придерживающиеся строгих религиозных убеждений (носящих хиджабы)». Документ значился как подписанный начальником подразделения по делам несовершеннолетних и, предположительно, рассылался директорам школ.

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Документ также гласил, что адресатов просят «предоставить документы о беседе школьного психолога с несовершеннолетними», с целью «установления учащихся придерживаемого течения в исламе».

"Грубо нарушено конституционное право на свободу совести и вероисповедания. Незаконно ведётся сбор личных данных и сведений о личной жизни без согласия родителей детей. Налицо дискриминация по религиозному признаку. Интересно, почему МВД интересуют только мусульмане? Почему не ведут учёт детей, носящих нательный крест?» — написал юрист, напомнив, что «Конституция РФ говорит нам, что государство и религия отделены друг от друга», а «ч. 2 ст. 4 Закона о свободе совести указывает, что в соответствии с конституционным принципом отделения религиозных объединений от государства государство не вмешивается в определение гражданином своего отношения к религии и религиозной принадлежности, в воспитание детей родителями или лицами, их заменяющими, в соответствии со своими убеждениями и с учетом права ребенка на свободу совести и свободу вероисповедания».

После того как информация о документе была обнародована в Казанских СМИ, МВД Татарии дало пояснение.

«МВД проверяет факты распространения в соцсетях сообщения о сборе информации ПДН. По результатам проверки будут приняты решения в соответствии с законом», — процитировала газета «Коммерсантъ» руководителя пресс-службы МВД по РТ Ирину Нижельскую, которая также добавила, что в МВД региона «не давали указаний подразделениям по делам несовершеннолетних (ПДН) запросить у школ характеристики на учеников, придерживающих строгих религиозных убеждений».

sunawang Хиджаб

Пресс-служба главы Татарии также уточнила, что «никаких распоряжений от руководства по распространению такого письма не поступало, это личная инициатива исключительно конкретного сотрудника».

"Сейчас МВД Татарстана проводит проверку по факту этого письма. Никаких распоряжений от руководства по распространению такого письма не поступало, это личная инициатива исключительно конкретного сотрудника. По факту проверки будет принято решение», — цитирует замглавы пресс-службы Лилию Галимову ТАСС.

Первоапрельский розыгрыш от мэра

Мэр Казани Ильсур Метшин в День смеха заставил своих подчинённых несколько напрячься, но шутка удалась. В завершение рабочего совещания, не меняя выражения лица, он предложил всем участникам пройти прямо на месте тест на алкоголь, отметив, что хочет не только поддержать здоровый образ жизнь, но и знать, как подчинённые провели выходные.

«У нас небольшое новшество: мы хотим не просто здоровый образ жизни поддерживать, но и следить, как у вас проходят выходные дни. Начиная с первого ряда, проходим в комнату, каждый дует в трубку. Как прошел выходной? Сколько промилле? — заявил мэр, а потом добавил: — Всех с 1 апреля, коллеги! Я смотрю, некоторые серьезно напряглись!»

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Крокодилы, и пингвины: океанариум закрыт, судьба животных под вопросом

Судьбу крокодилов и пингвинов обсуждали в Татарии на прошлой неделе после того, как под натиском претензий МЧС и прокуратуры на неопределенный срок было закрыто здание казанского развлекательного комплекса Fun Park на улице Гафури.

«Уважаемые гости! Работа РК Fun Park временно приостановлена», — такую надпись на официальном сайте развлекательного центра, в составе которого работал океанариум, видят посетители.

Rigelus Крокодил

Дело в том, что решением Верховного суда РТ со 2 апреля эксплуатация здания комплекса приостановлена по настоянию прокуратуры республики. Сотрудники МЧС в 2018 году в здании комплекса выявили 120 нарушений, но большинство из них были устранены, кроме трех — «тех, что касаются документов, неверно оформленных в годы строительства здания, то есть около 15 лет назад. Камнем преткновения оказались ремонтные работы в помещении, которые проводились с 2003 по 2011 год».

"Представители развлекательного центра заявляют, что эти работы были капитальным ремонтом, следовательно, их проведение не требует оформления разрешительной документации. Они подкрепляют свои слова заключениями независимых экспертов. Однако органы прокуратуры уверены в другом — работы эти были реконструкцией, а значит, оформление разрешительной документации все-таки требовалось», — пишет газета «Бизнес-онлайн».

Пока владельцы здания планируют обжаловать решение суда, горожан тревожит судьба живущих в океанариуме комплекса редких животных, ведь представители собственника в комментариях СМИ заявляют, что животные на грани гибели, так как океанариум является единственным в Поволжье и вывозить питомцев некуда.

«У нас даже поблизости нет таких емкостей, мы не можем создать для них такую же среду. Ситуация такая, что океанариум может функционировать только при работе самого здания. Очень хотим, чтобы объект функционировал дальше, а наши животные жили», — цитирует совладельца комплекса Ольгу Мазанову издание Inkazan.

Экономика недели

Центральным событием сферы экономики по-прежнему остаётся вопрос увольнения работников завода Ford.

Напомним, по решению американской компании Ford в России будут закрыты их заводы, под сокращение попадут более тысячи человек, из которых 850 в Набережных Челнах. С конца июня 2019 года концерн остановит сборку легковых автомобилей на площадках во Всеволожске (Ленинградская область) и в Набережных Челнах, а в Елабуге запланировано полностью переориентировать предприятие под легкий коммерческий транспорт. Ходят слухи, что Ford Sollers уже нашёл потенциальных покупателей на свои проммощности в России: завод моторов в Елабуге может отойти Hyundai или Volkswagen, а набережночелнинский «будет реализован внутри региона».

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Tatarstan.ru Завод Ford

Работникам завода пообещали выплатить от 5,5 до 12 месячных окладов, но только для тех, кто непрерывно проработал на заводах компаний Ford, Sollers и их совместного предприятия Ford Sollers 15 и более лет. Размер выплат будет зависеть от стажа, но представители профсоюза автозавода намерены добиваться выплаты оклада за 24 месяца всем сотрудникам закрываемого российского предприятия.

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На прошлой неделе делегация Татарии побывала в двух зарубежных поездках.

Рустам Минниханов посетил с рабочим визитом Нидерланды, где встретился с генсекретарём министерства экономики и политики в области климата Маартеном Кампсом. Стороны искали «новые точки взаимодействия», а после встречи приняли участие в круглом столе с деловыми кругами Нидерландов и посетили площадку кампуса высоких технологий High Tech Campus.

В частности, поднимался вопрос о едином световом решении для Казани, что могла бы выполнить компания-резидент кампуса высоких технологий High Tech Campus. В Казани единым световым решением могут быть объединены здания и наиболее яркие центральные объекты. Минниханов назвал проект интересным, особенно в рамках подготовки и празднования 100-летия со дня создания ТАССР, предложив просчитать его стоимость, взвесить соотношение цены и качества, а также учесть дальнейшие затраты на эксплуатацию.

«Необходимо искать новые пути наращивания сотрудничества, в первую очередь в области инноваций. Большое внимание уделяем инновациям и новым технологиям. Мы заинтересованы в том, чтобы компании Нидерландов в качестве стартовой площадки для работы в России выбирали нашу республику», — сказал Рустам Минниханов.

Напомним, по итогам 2018 года товарооборот между Татарией и Нидерландами вырос на треть, составив порядка 2,8 млрд долларов США. Компании республики и Нидерландов сотрудничают в сфере нефтедобычи и нефтехимии.

Tatarstan.ru Рустам Минниханов в Нидерландах

Помимо Нидерландов, делегация республики побывала в Копенгагене, где Рустам Минниханов встретился с руководством Совета Дании по сельскому хозяйству и продовольствию и выразил заинтересованность в сотрудничестве. Следующий визит в Данию пройдёт по сельскохозяйственному ведомству — уже поручено проработать план визита.

«Татарстан заинтересован в сотрудничестве с Советом Дании по сельскому хозяйству. Ваш опыт, ваши технологии очень важны для нас, необходимо обмениваться опытом. Также отметим, что интересен опыт датских коллег в создании репродуктивных животноводческих комплексов», — подчеркнул глава республики.

На круглом столе «Татарстан — Дания» чрезвычайный и полномочный посол России в Дании Владимир Барбин сообщил, что в прошлом году году товарооборот между Россией и Данией составил 5 млрд долларов США, продемонстрировав рост порядка 30%. Накопленный объем датских инвестиций в Россию был свыше 1,5 млрд долларов США.

После круглого стола было подписано несколько соглашение, в их числе — о развитии сотрудничества между правительством региона и компанией «Хальдор Топсе», о сотрудничестве между Казанским национальным исследовательским технологическим университетом и «Хальдор Топсе», о создании центра компетенции «Данфосс» (Казанский государственный энергетический университет).

На прошлой неделе в столице Татарии также прошло заседание рабочего комитета международного делового конгресса «Современные технологии и перспективные проекты нефтегазового комплекса», посвящённое теме «Природный газ — как газомоторное топливо будущего: тенденции и перспективы». Татария является пилотным проектом по этому направлению, здесь с 2013 года идёт развитие инфраструктуры газомоторного рынка и расширение парка автотехники, работающей на газомоторном топливе. Помощь в реализации профильной программы региону оказывает компания «Газпром». В республике в два раза, до 20 единиц выросло количество газозаправочных станций, ежегодный объём реализации газомоторного топлива достиг 36 млн кубометров сжатого газа, что больше в восемь раз, чем было ранее. На сжатом газе работают 5,5 тысячи единиц транспорта.

Рустам Минниханов отметил, что бизнес, связанный с различного вида перевозками, все чаще выбирает газомоторное топливо: «Люди, которые считают деньги, уже работают в этом направлении».

Burger Газовый балон на автомобиле

Зампредседателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов подчеркнул, что сегодня можно говорить о старте нового этапа развития рынка газомоторного топлива в области применения сжиженного природного газа в очень широком сегменте:

«Это и автомобильный транспорт, причём больше можно говорить об автобусном сообщении, перевозках на дальние расстояния. Это бункеровка речного и морского транспорта. В связи с ужесточением экологических норм в этой области прогнозируется очень большой объём потребления, особенно по перевозке контейнеров. Большие перспективы есть в области перевода на газ сельскохозяйственной техники. Эффект огромный. Сегодня стоит задача по строительству соответствующей инфраструктуры, а для этого необходимо создать производственные мощности по выпуску данного вида оборудования».

Свои — чужие дети: детсады Казани

К 1 апреля власти Казани подготовили для родителей дошколят отнюдь не шутку и совершенно не весёлую. Было принято постановление, по которому сначала в дошкольные учреждения принимают детей, что приписаны к нему по адресу регистрации, а только потом всех остальных, но, с учётом дефицита мест, у остальных, даже если они фактически живут рядом с детсадом, шансов в него попасть стало ещё меньше. Вне закона стали и пригородные посёлки, где построены жилые комплексы, не обеспеченные детсадами. Позднее постановление исполкома ещё раз отредактировали, и теперь попасть в детсад смогут дети, что прописаны в районе нахождения учреждения, а вот иногородних детей «без прописки» уже не примут в казанские детсады.

«Суть нововведения в том, что теперь попасть в казанский детский сад можно только ребенку с казанской пропиской. До 1 апреля 2019 года это могли сделать все — нужно было просто при постановке в электронную очередь через портал госуслуг выбрать желаемый детсад», — уточняет издание «Реальное время».

На пресс-конференции начальник отдела по работе с дошкольными учреждениями управления образования Казани Татьяна Багаева заявила, что новый подход к комплектации детсадов обусловлен требованиями федерального законодательства.

«Мы действуем только в интересах казанцев для того, чтобы они могли в приоритетном порядке попасть в желаемые детсады. Ведь кроме нормативных документов были многочисленные обращения горожан, которые не могут устроить своих детей в детский сад по месту жительства. Детские сады, находящиеся рядом с домом, оказывались заполнены детьми, зарегистрированными в других районах республики. И они правы, обращаясь к нам, казанцы требуют от нас исполнения федерального законодательства», — заявила глава управления, отметив, что в столице республики на сегодня проживает около 2 тысяч детей, которые не имеют регистрации по месту жительства.

Tatarstan.ru Детский сад

Этим детям свободные места предложат только с 1 июня.

Багаева добавила, что «мест хватит всем»: «Мы проводим опрос и резервируем места, чтобы абсолютно все дети старше трех лет могли пойти в детсад и получать дошкольное образование».

Напомним, полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров при посещении Казани раскритиковал регион за обеспеченность местами в детсадах детей до трёх лет. В Татарии показатель составляет 43% при общероссийском 79,8%. Эксперты связывают нововведение по территориальному признаку для детсадов ещё и с необходимостью исполнения майских указов.

«Меняю иконы на еду»

Шокирующая ситуация стала известна после крика души матери двоих детей, разместившей в соцсетях сообщение о готовности поменять иконы на еду.

36-летняя жительница Казани, мать двоих детей, которые проживают с ней и 75-летним дедушкой, дала объявление — «иконы меняю на еду детям». У одинокой мамы обострилось хроническое заболевание, и она оказалась в больнице, после чего кормить семью оказалось некому.

«Дети живут с 75-летним дедушкой, моим отцом. Накоплений у нас было немного, и те за два месяца иссякли. Я привыкла рассчитывать только на себя, а когда понадобилась помощь, поняла, что помочь моим детям некому. Никогда не думала, что окажусь в такой ситуации, но главное для меня сейчас — чтобы дети были сыты», — рассказала Наталья корреспонденту «Вечерней Казани».

Горожане откликнулись на чужую беду, и женщине привезли всего необходимого, после чего она удалила объявление. Никто из доброжелателей не взял иконы, помогали от души. В мае Наталью должны выписать, и врачи дают благоприятный прогноз.

Напомним, Татария является участником пилотного проекта по борьбе с бедностью. А, по данным Росстата, почти 80% российских семей испытывают трудности с приобретением необходимого минимума товаров.

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