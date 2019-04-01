Власть Татарии припугнули Путиным: итоги недели

Анастасия Степанова, , 12:56 — REGNUM

В Татарии прошлая неделя была бурной, а к уже имеющимся протестантам — пострадавшим дольщикам, вкладчикам «лопнувших» банков — добавилась ещё одна категория пострадавших, ещё одна точка кипения. После отмены программы займа и возможности погасить долги материнским капиталом на одиночные пикеты вышли соципотечники, заявив, что «была социальная ипотека, а стала драконовская».

Также решилась судьба заводов Ford — под сокращение попадут около тысячи человек, 850 из них — в Набережных Челнах. Владельцы планируют выделить около 200 млн долларов на выплаты сотрудникам и поставщикам, республиканские власти заявили, что рабочих смогут принять к себе резиденты особых экономических зон, а по самим заводам поговаривают, что Ford Sollers уже нашёл потенциальных покупателей: завод моторов в Елабуге может отойти Hyundai или Volkswagen, а набережночелнинский «будет реализован внутри региона».

"Мусорная тема» стала причиной сразу двух конфликтных ситуаций в регионе. Бюджетные организации оказались без средств на оплату вывоза отходов и шокированы новыми расценками на услугу: бюджеты школ, детсадов и прочих казённых учреждений на 2019 год сформировали с учетом старого «мусорного» тарифа в 260 рублей за кубометр, а с 1 января 2019 года он составляет 439 рублей. К тому же, если раньше за мусор платили по факту вывоза, теперь компания-оператор настаивает, чтобы платили по нормативу, а сами спущенные нормативы образования мусора оказались далеки от реальности. Некоторые регоператоры надеются на «политическое решение» вопроса, глава госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев уже заявил, что ведомство регоператоров в этом вопросе точно не поддерживает и добавил: «Вы завышаете!»

Второй «мусорной» темой стали результаты независимой экспертизы проекта мусоросжигательного завода стоимостью около 30 млрд рублей, в которых говорится, что запланированный объект «гарантировано станет источником негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения», а введение его в строй за счёт выбросов в атмосферу повлечет за собой рост «суммарного количества заболеваний». Эксперты предложили изменить место стройки; активисты, по чьей инициативе проведена экспертиза, рассчитывают, что заключение перечеркнет планы по строительству, а сам инвестор отмахивается от экспертного вердикта.

Лидера справедливороссов Татарии, депутата Казгордумы Рушанию Бильгильдееву, обвиняемую в мошенничестве, не стали отправлять под домашний арест. На заседании она заявила, что есть некие «партнеры-застройщики», которые хотят баллотироваться от «Справедливой России» в Госсовет Татарии на выборах осенью этого года, которые готовы «оказать содействие» ей лично и «участвовать в этом бизнес-проекте», неисполнение обязательств по которому легло в основу уголовного дела. Бильгильдеева также добавила, что не хочет заниматься бизнесом, а только «политической и общественной деятельностью».

Главным событием сферы экономики стала ситуация вокруг высокоскоростной магистрали «Москва — Казань», про которую сначала пошли слухи, что Владимир Путин сомневается в целесообразности строительства, а потом эти сведения были опровергнуты пресс-секретарём президента, успев вызвать напряжение в регионе, который делает ставку на этот проект. Звучало даже мнение, что эти слухи — некий месседж элитам Татарии «о необходимости подчиняться установкам федерального центра и следовать в общем фарватере политики Москвы».

Также в Казани был зарегистрирован первый с 2015 года новый банк для России, получивший базовую лицензию. Владельцем является бывший советник мэра Казани Ильсура Метшина, долгие годы работавший в it-сфере. Тем временем Владимир Путин наградил премьер-министра Татарии Алексея Песошина орденом Почета «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», а мэр Казани получил орден «За заслуги перед Отечеством» III степени за большой вклад в социально-экономическое развитие города.

Регион готовится к паводку: для выполнения противопаводковых мероприятий привлечено 15 тыс. человек и более 2 тыс. единиц техники. На подготовку уже затрачено свыше 447 млн рублей.

Вопрос расселения аварийного фонда в Татарии, вызвавший конфликт горожан с властями из-за низкой выкупной цены, которой не хватает на приобретение равноценного жилья, вышел на федеральный уровень, и в этот раз не в связи с отдельными историями цинизма властей. Казань посетила член совета при президенте России по правам человека Наталья Евдокимова, на встречу с которой прибыли не только сами жильцы аварийного фонда из четырёх городов, где проблема стоит наиболее остро, но и чиновники. Представитель совета назвала ситуацию вопиющей, пообещав довести информацию до правительства и лично президента Владимира Путина.

«Быстро, срочно создавайте комиссию и разбирайтесь в этом деле. Я шутить не люблю, если я сказала, что дойду до президента, я до него дойду, вы понимаете? Потому что вот это — безобразие», — заявила Евдокимова на встрече республиканским чиновникам, добавив, что, с её точки зрения, «власти Татарстана выпустили ситуацию из рук».

Большое казанское кольцо, которое продолжат строить в 2019 году от улицы Булатова до улицы Борисковской, пройдет по 75 «живым» домам. Городские власти пообещали, что всё будет делаться по обоюдному согласию, но на крайний случай оставили «изъятие земельных участков в судебном порядке». Проект Большого Казанского кольца оценивается в 1−1,6 млрд рублей, предполагается поддержка федерального бюджета.

Самыми обсуждаемыми в обществе на прошлой неделе стали два скандала. Учителя выступили в защиту своей коллеги из Алтайского края, которая была вынуждена уволиться после травли, начавшейся из-за появления на её странице в соцсетях фотографий в купальнике и коротком платье, а ещё одна акция поддержки прошла в адрес сельского библиотекаря, которую выставили чуть ли не «лицом коррупции» в Татарии, обвинив в приписке «мёртвых душ».

Оба случая вызвали небывалое возмущение и протест у жителей: казанские учительницы выставили на свои страницы в соцсетях фото в купальниках, вопрошая у общества — «не холодно вам там, на вершинах ваших моральных принципов?», и напоминая, что учитель тоже человек, имеющий право на личную жизнь. А участники дискуссии добавили, что «вместо того чтобы думать о безобразном качестве образования», обсуждают «учительницу в купальнике».

Сельский библиотекарь, имеющая благодарности от региональных властей, в комментариях СМИ рассказала, что пострадала не только она, есть и другие библиотекари, которых сделали «крайними». Женщину обвинили в том, что «используя свое служебное положение, исходя из корыстной заинтересованности, для увеличения показателей отчетности в период с 2009 по 2015 годы лично заполняла формуляры на лиц, не посещавших сельскую библиотеку и не получавших книги из библиотечного фонда». Общественники отмечают, что «когда на глазах у всех воруют миллиарды», стали обыденностью «показательные антикоррупционные процессы над беззащитными гражданами».

Заводы встанут: Ford принял решение

Многомесячные слухи о возможном закрытии заводов Ford подтвердились. С конца июня 2019 года американский концерн остановит сборку легковых автомобилей на площадках во Всеволожске (Ленинградская область) и в Набережных Челнах, а в Елабуге запланировано полностью переориентировать предприятие под легкий коммерческий транспорт.

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На компенсации сотрудникам и поставщикам компания выделит 200 млн долларов, а всего под увольнение попадают около тысячи человек, 850 из них — в Набережных Челнах. Сокращения будет проводиться в первую очередь по программе добровольного увольнения с выплатой дополнительных компенсаций. В исполкоме Автограда обещают, что без работы бывшие фордовцы не останутся.

«Уровень безработицы по городу довольно-таки низкий, 0,33%. Потребность в кадрах имеется как у резидентов ТОСЭР, так и в целом у крупных предприятий города, таких как КАМАЗ, «Начало». Люди не останутся», — отметила в комментариях изданию Chelny-biz.ru начальник управления экономического развития и поддержки предпринимательства Гузель Гилязова.

Известно, что сами заводы могут сменить владельцев.

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники уточняет, что в Набережных Челнах «часть сотрудников могут быть переведены на Елабугу, часть примет КамАЗ на свою площадку, и этот актив, скорее всего, будет реализован внутри региона», а вот завод двигателей в Елабуге «может быть также продан, однако рассматривается в том числе вариант реализации оборудования завода с большим дисконтом инвестору, который берет на себя обязательства по локализации двигателей в рамках СПИК». На рынке видят несколько интересантов, в том числе «Хендэ Мотор СНГ», также «в качестве другого потенциального инвестора называют Volkswagen, который на глобальном уровне имеет партнерские отношения с Ford».

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«Мусорные» скандалы

«Мусорная тема» стала причиной сразу двух конфликтных ситуаций в регионе. Бюджетные организации оказались без средств на оплату вывоза отходов и шокированы новыми расценками на услугу: бюджеты школ, детсадов и прочих казённых учреждений на 2019 год сформировали с учетом старого «мусорного» тарифа в 260 рублей за кубометр, а с 1 января 2019 года он составляет 439 рублей.

К тому же, если раньше за мусор платили по факту вывоза, теперь компания-оператор настаивает, чтобы платили по нормативу, а сами спущенные нормативы образования мусора оказались далеки от реальности.

Жалоба на бюджетные организации, что те не заключают договоры, поступила на прошлой неделе в Госкомитете РТ по тарифам от главы компании — оператора Западной зоны РТ по обращению с отходами «дочки» ООО «РТ-Инвест Финанс» — ООО «УК «Предприятие ЖКХ» Сергея Богатова.

«Мы говорим о том, что плата должна производиться в соответствии с постановлением Кабмина РТ № 922 «Об утверждении нормативов накопления ТКО». Иначе для чего тогда утверждали эти нормативы? Могу добавить, что, кроме бюджетных учреждений, с нами не заключают договоры представители малого и среднего бизнеса, хотя обязаны это делать. Но в отличие от крупных предприятий мелкие не отчитываются о негативном воздействии на окружающую среду, поэтому узнать о наличии или отсутствии у них таких договоров Роспотребнадзор может только во время проверки. Но плановые проверки бизнеса надзорными органами чаще, чем раз в три года, запрещены. Конечно, заставить мелких юрлиц заключать с нами договоры можно через суд, но это нам экономически невыгодно», — рассказал Богатов в интервью «Вечерней Казани».

Между тем глава регионального центра «ЖКХ-Контроль» Михаил Застела считает подход компании-оператора к размеру платежа неправильным, о чём и сообщил изданию:

«Если в постановлении Кабмина РТ написано, что один ученик производит за год 0,53 кубометра мусора, значит, надо переписать это постановление, потому что это полная ерунда. Откуда в школе столько мусора?»

В минстрое Татарии же напомнили, что в законодательной базе нет обязательства платить по нормативу, а есть выбор из двух вариантов — норматив или по факту, и происходит это по обоюдному согласию сторон — оператора и потребителя услуги.

Глава госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев уже заявил, что ведомство регоператоров в этом вопросе точно не поддерживает, после того как Богатов на заседании штаба по работе региональных операторов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами сообщил, что все ожидают какого-то политического решения по этому вопросу.

«Это вы так считаете, мы считаем по-другому! Какое политическое решение мы ждем, если у нас решение уже есть?! И вряд ли оно поменяется. Мы вас в этом вопросе точно не поддерживаем. Вы завышаете! Ссылаетесь на один нормативный документ, мы вам показали другие», — цитирует Груничева издание «Бизнес-онлайн».

Второй «мусорной» темой стали результаты независимой экспертизы проекта мусоросжигательного завода стоимостью около 30 млрд рублей, в которых говорится, что запланированный объект «гарантировано станет источником негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения», а введение его в строй за счёт выбросов в атмосферу повлечет за собой рост «суммарного количества заболеваний».

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Эксперты предложить изменить место стройки; активисты, по чьей инициативе проведена экспертиза, рассчитывают, что заключение «перечеркнет планы» по строительству, а сам инвестор отмахивается от экспертного вердикта.

«Ее авторы, очевидно, слабо представляют себе, что современные системы управления ТКО, в том числе и та, которую планируется создать в Татарстане, имеют несколько равноценных стадий, в том числе раздельный сбор отходов, их логистику, досортировку и, наконец, переработку во вторичные торговые продукты, в том числе электроэнергию», — цитирует заместителя гендиректора по научному развитию «РТ-Инвест», эксперта ООН по химической безопасности Валерия Петросяна газета «Коммерсантъ».

Петросян также уточнил, что ему «представляются вовсе необоснованными предложения авторов ОЭЭ как по сокращению вдвое мощности проекта в Республики Татарстан, так и по изменению положения его строительства».

Дело лидера справедливороссов

Лидера справедливороссов Татарии, депутата Казгордумы Рушанию Бильгильдееву, обвиняемую в мошенничестве, не стали отправлять под домашний арест.

Напомним, в отношении Бильгильдеевой, возглавляющей отделение партии «Справедливая Россия» с 2015 года, в сентябре 2018 года было возбуждено уголовное дело по мошенничеству. Следователи утверждают, что, будучи главой и единственным владельцем ООО «Агентство недвижимости «Пассаж», в период исполнения своих обязанностей она получила от нескольких десятков клиентов деньги на покупку земли в Верхнеуслонском и Лаишевском районах, а также пригороде Казани. Перед частью клиентов обязательства, в том числе по прокладке коммуникаций, выполнены не были.

Напомним, также один из кредиторов депутата, у которого она несколько лет назад получила заем, обратился в суд с иском о её личном банкротстве.

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29 марта Приволжский районный суд Казани отклонил ходатайство следователя, требовавшего поместить депутата под домашний арест. Следствие считает, что обвиняемая в мошенничестве может оказать «воздействие на потерпевших и свидетелей». Всего в деле 91 потерпевший, большинство из которых не получили обещанные коммуникации, а ущерб оценивается в 27,5 млн рублей. Суд отклонил ходатайство следователя. А Рушания Бильгильдеева на заседании заявила, что есть некие «партнеры-застройщики», которые хотят баллотироваться от «Справедливой России» в Госсовет Татарии на выборах осенью этого года, которые готовы «оказать содействие» ей лично и «участвовать в этом бизнес-проекте», неисполнение обязательств по которому легло в основу уголовного дела.

«Я вообще не хочу заниматься бизнесом. Мне это не нужно. Я хочу заниматься политической и общественной деятельностью», — цитирует лидера справедливороссов газета «Коммерсантъ».

Новая точка кипения

Нарастает недовольство соципотечников в столице Татарии. После того как оператор строительства соципотечного микрорайона прекратил выдачу займов, появилось ещё одно новшество: из-за поправок в федеральный закон от граждан перестали принимать материнский капитал для погашения долга по ипотеке, поскольку фонд «не контролируется Банком России». Протестуя против подобных «новшеств», участники программы вышли в одиночные пикеты.

«Мы все возмущены до предела! Если бы я знала, что над нами будут так издеваться, я бы не стала семь лет ждать эту трехкомнатную квартиру от ГЖФ. Я посчитала, наша социальная ипотека сейчас получается дороже, чем коммерческая, потому что процентная ставка хоть и считается низкой — 7%, но ГЖФ теперь ежемесячно повышает нам выкупную стоимость квадратного метра. Если сейчас у меня «квадрат» стоит 34 тысячи рублей, то, согласно графику платежей, через 17 лет он будет больше 110 тысяч. То есть я взяла квартиру за 2,9 млн рублей, а заплачу в реальности 6 миллионов. Получается, была социальная ипотека, а стала драконовская», — рассказала изданию «Вечерняя Казнь» мама двоих детей Елена К.

В Госжилфонде же заявили, что с 29 марта 2019 года вступил в силу ФЗ № 37-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», по которому организации, деятельность которых по предоставлению займов не контролируется Банком России, исключены из перечня учреждений, имеющих право выдавать денежные займы под реализацию средств материнского (семейного) капитала, но в правительственном фонде обнадёживают, что прорабатывают новый механизм госпомощи для владельцев материнского капитала.

Акценты экономики

Главным событием сферы экономики стала ситуация вокруг высокоскоростной магистрали Москва — Казань.

На прошлой неделе в некоторых федеральных СМИ появилась информация, что Владимир Путин сомневается в целесообразности строительства ВСМ Железнодорожный — Гороховец — первого участка ВСМ Москва — Казань.

В комментариях ИА REGNUM руководитель «Института региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко отметил, что «можно сделать вывод, что это четкий месседж татарстанским элитам о необходимости подчиняться установкам федерального центра и следовать в общем фарватере политики Москвы». Он добавил, что, несмотря на понимание всей выгоды от проекта в Татарии, текущая политическая конъюнктура отнюдь не способствует тому, чтобы федеральный центр поощрял Казань такими проектами.

«У каждого своя логика и свои аргументы, а сам вопрос содержит свой нерв. Это достаточно интересная тема, развитие которой не заставит себя ждать», — высказал он своё мнение.

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Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг слухи. Он уточнил, что существуют разные варианты по проекту и в настоящее время они находятся на стадии проработки, поэтому говорить, что «тот или иной вариант полностью отвергнут в пользу иного, неверно».

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Ещё одним значимым событием для Казани стало то, что именно здесь впервые в России начиная с 2015 года был создан новый банк, получивший базовую лицензию. Его владельцем является бывший советник мэра Казани Ильсура Метшина, долгие годы работавший в it-сфере и выступавший резидентом Иннополиса.

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Тем временем Татария активно готовится к паводку: для выполнения противопаводковых мероприятий привлечено 15 тыс. человек и более 2 тыс. единиц техники. На подготовку уже затрачено свыше 447 млн рублей. В рамках проведённых работ было очищено, установлено и отремонтировано 3862 единиц водопропускных труб, выполнены берегоукрепительные работы на девяти участках протяженностью 2,39 км, очищены русла рек на 158 участках, а также выполнен ремонт 52 гидротехнических сооружений. По данным специалистов, максимальные уровни воды на большинстве водотоков ожидаются выше среднемноголетних максимальных значений на 0,2−0,5 метра. Опасность готовятся встретить на реках Кубня и Малый Черемшан, которые проходят по территории Кайбицкого, Зеленодольского, Новошешминского, Чистопольского, Аксубаевского, Алексеевского, Алькеевского и Нурлатского районов. Также к опасным отметкам приблизится уровень рек Карла, Мёша, Казанка, Берсут, что протекают через Буинский, Лаишевский, Пестречинский, Тюлячинский, Сабинский, Кукморский, Арский, Высокогорский, Мамадышский районы и Казань.

И в завершение экономических сводок недели. Владимир Путин наградил премьер-министра Татарии Алексея Песошина орденом Почета «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», а мэр Казани Ильсур Метшин получил орден «За заслуги перед Отечеством» III степени за большой вклад в социально-экономическое развитие города.

В целом наград удостоили пятерых жителей республики, помимо двух озвученных, в список попали два сотрудника ПАО «Татнефть» Александр Иванов и Рашат Султанов, которым присвоено почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ», и главный инженер ПАО Наиль Ибрагимов.

Аварийный фонд: скандал вышел на федеральный уровень

Многолетняя проблема жителей крупных городов Татарии, особенно актуальная в Зеленодольске, печально известном на всю страну выселением 93-летней Марфуги Гадиевой, вышла на федеральный уровень. Чтобы разобраться в ситуации с программой расселения аварийного жилья, по которой собственникам предлагают мизерную выкупную цену, коей не хватает на равноценное жильё, в Казань прибыла член совета при президенте России по правам человека Наталья Евдокимова. Совещание с её участием прошло в Общественной палате РТ, на нём также присутствовали представители республиканского минстроя РФ.

Напомним, в Зеленодольске, Альметьевске, Чистополе и Болгаре собственники квартир, расположенных в домах, признанных аварийными, не могут уже более пяти лет добиться выкупной цены, которая соответствовала бы действительной рыночной стоимости, или же предоставления равноценного жилья. Вместо этого власти, теперь уже в судебном порядке и принудительно, выселяют горожан без предоставления равноценного жилья, а предложенных 11 тыс. рублей за «квадрат» хватает разве что на «клетушки». Жители оказались в безвыходной ситуации, ведь возможная альтернатива мизерной сумме — это соципотека, которая даже по соцставке далеко не всем по карману. Порочный круг не удается разорвать уже несколько лет.

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Наталье Евдокимовой присутствовавшие на встрече жильцы домов, что попали в перечень аварийных, рассказали, что нарушений было множество — это и неправильная оценка степени износа, и необоснованно низкая выкупная цена. Рассказали и то, что программа редактировалась через внесение изменений, «вопреки соглашению с государственной корпорацией Фонда содействия реформированию ЖКХ», и после этого, по словам аварийщиков, «республика сняла с себя основное бремя по финансированию аварийного расселения», снизив выкупную цену с 20,7 тыс. рублей до нынешних 11 тыс. рублей, что и стало главной причиной многочисленных протестов.

Сложившуюся ситуацию член совета при президенте России по правам человека Наталья Евдокимова назвала вопиющей и пообещала донести до федеральных властей, включая Владимира Путина.

«Быстро, срочно создавайте комиссию и разбирайтесь в этом деле. Я шутить не люблю, если я сказала, что дойду до президента, я до него дойду, вы понимаете? Потому что вот это — безобразие», — сказала Евдокимова в адрес республиканских чиновников, добавив, что «если действительно была изменена программа после того, как она была подписана, и, видимо, после того как были выделены средства из федерального бюджета, — это вообще о чем?».

Эксперт также добавила, что, с её точки зрения, «власти Татарстана выпустили ситуацию из рук».

Кольцо пройдёт по домам

В текущем году в столице Татарии продолжат реализацию проекта Большое казанское кольцо, планируется построить участок от улицы Булатова до улицы Борисковской — всего около 800 метров. Предварительно проект оценили в 1−1,6 млрд рублей, но окончательно цену стройки озвучат после завершения экспертизы проектно-сметной документации. Предполагается, что часть суммы выделит федеральный бюджет.

О проекте на «деловом понедельнике» рассказал председатель комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев. Проект предусматривает переустройство имеющихся инженерных коммуникаций, строительство путепровода через Фермское шоссе, сетей ливневой канализации, трамвайной линии и многое другое. На перспективу эта дорога должны выйти на существующую развязку по улице Тихорецкая. Без сноса домов стройка не ободётся — всего в границы дороги попадают 75 объектов недвижимости в поселке Борисково.

«Ведется разработка проектно-сметной документации, процедуры по оценке объектов строений. Мы заключаем соглашения с жителями и собственниками на выкуп этих строений и участков. Все это будет делаться по обоюдному согласию, будем стараться, чтобы это прошло максимально благополучно, чтобы не возникало споров, — отметил Куляжев на совещании. — В крайнем случае — это предусмотрено законодательством на случай строительства дорог — возможно изъятие земельных участков в судебном порядке. Но это крайние случаи, которых мы постараемся избежать».

Мэр Ильсур Метшин, в свою очередь, добавил, что «это всегда непростая работа, поскольку люди привыкли к состоявшемуся укладу, но мы всегда объясняем, что это делается в интересах большинства, в интересах миллионного города, автомобилизация которого растет с каждым годом», и пообещал «учесть интересы всех, кто попадает в границы дороги» и что все будет «выплачено в срок и по закону».

Скандалы: учителям — порицание, библиотекаря — в коррупционеры

Самыми обсуждаемыми в обществе на прошлой неделе стали два скандала.

Учителя выступили в защиту своей коллеги из Алтайского края, которая была вынуждена уволиться после травли, начавшейся из-за появления на её странице в соцсетях фотографий в купальнике и коротком платье.

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Напомним, учитель русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова из Барнаула на своей странице в соцсетях опубликовала фото в сплошном купальнике с соревнований по плаванию и фото в коротком платье на фоне заснеженных пейзажей в поддержку здорового образа жизни в период Универсиады-2019. Безобидные фотографии стали поводом для травли — в том числе и сына учительницы, который обучался в той же школе, — и педагог была вынуждена уволиться. После того как история вышла на федеральный уровень, в дело вмешались краевые власти. Кувшинниковой, которая решила больше не возвращаться в школу, предложили работу в системе образования края, но пока она не приняла окончательного решения.

Эта история стала поводом к всероссийскому флешмобу среди учителей, которые таким образом решили напомнить, что они тоже люди и имеют право на личную жизнь. Педагоги из разных регионов опубликовали на своих страницах в соцсетях фото в купальниках в знак поддержки. Приняла участие во флешмобе и учительница из Казани.

«То, что сейчас происходит, — травля. Вечный спор о том, должен ли хороший учитель быть хорошим человеком, перешёл все допустимые границы. Мы имеем право на личную жизнь. На купальники, пирсинг и татуировки. На хобби и увлечения. На, прости господи, секс. Помните, что мы можем играть разные социальные роли. И мы не тащим свою частную жизнь в школы. Так и вы не лезьте в нее своими грязными ручонками, моралфаги. Не холодно вам там, на вершинах ваших моральных принципов?» — написала учитель из Казани Яна А., которая планирует доработать этот учебный год и также уйти из школы.

14 rawpixel Селфи

Ещё одна акция поддержки общества развилась на прошлой неделе в адрес сельского библиотекаря, которую выставили чуть ли не «лицом коррупции» в Татарии.

Кукморская районная газета «Трудовая слава», отчитываясь об успехах по борьбе с коррупцией за 2018 год, в список «побед» записала и 39-летнюю заведующую библиотекой из небольшого села. Ей вменили в вину, что «используя свое служебное положение, исходя из корыстной заинтересованности, для увеличения показателей отчетности в период с 2009 по 2015 годы лично заполняла формуляры на лиц, не посещавших сельскую библиотеку и не получавших книги из библиотечного фонда». Об ущербе в публикации не было ни слова, но новость облетела интернет, вызвав бурную реакцию у жителей.

Газета «Вечерняя Казань» сообщила, что Гульнур Г. работает на своём месте уже 15 лет, у неё есть благодарности от властей, женщина является победителем и лауреатом республиканских, районных конкурсов библиотекарей, а семь лет назад даже получила республиканский грант на проект «Через театр кукол — в мир книги».

Сама Гульнур в комментариях журналистам рассказала, что пострадал не только она.

«Там еще другие библиотекари. Нас сделали крайними… Мне столько нервов убили, что я уже не могу об этом говорить и думать. Простите», — сказала она по телефону.

Ситуация, по мнению общественников, дикая. Ведь «когда на глазах у всех воруют миллиарды» стали обыденностью «показательные антикоррупционные процессы над беззащитными гражданами».

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